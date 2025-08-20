गले में फंस गया मछली का कांटा? ये 5 घरेलू नुस्खे आएंगे काम

कई बार फिश करी खाते समय साथ में मछली का कांटा भी गले में चला जाता है। जिससे व्यक्ति को परेशानी हो सकती है। अगर कभी आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो बिना घबराएं इन 5 घरेलू नुस्खों की मदद लें।

सीफूड खाने के फायदे आपने बचपन से सुने होंगे, उसमें भी मछली का सेवन सबसे अच्छा माना जाता है। मछली में ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन डी, विटामिन बी2, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, जिंक, आयोडीन, प्रोटीन जैसे कई जरूरी पोषक तत्व मौजद होते हैं। जो आंखों की खूबसूरती से लेकर दिमाग, हड्डी, मसल्स को मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन कई बार फिश करी खाते समय साथ में मछली का कांटा भी गले में चला जाता है। जिससे व्यक्ति को परेशानी हो सकती है। अगर कभी आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो बिना घबराएं इन 5 घरेलू नुस्खों की मदद लें।

मछली का कांटा निगलने पर अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे जोर से खांसें मछली खाते समय अक्सर गले में कांटा ऊपर की ही तरफ फंसा रहता है, जो खांसने से या तो खांसी के साथ बाहर आ जाता है या फिर पेट में चला जाता है। कांटा पेट में जाने के बाद यह शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है।

पके केले की लें मदद गले में कांटा फंस जाए तो तुरंत बिना चबाएं एक केला निगलने की कोशिश करें। ऐसा करने से केला कांटे को साथ लेकर पेट में चला जाएगा।

कार्बोनेटेड ड्रिंक अगर गले में फंसा मछली का कांटा निकालना है तो आप कोका कोला, पेप्सी जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक पी सकते हैं। ऐसा करने से भी कांटा निकलने में आसानी होती है।

पानी पानी भी कांटे को निकालने का रामबाण इलाज हो सकता है। पानी पीने से कांटा नीचे की ओर खिसक जाता है।

चावल गले में कांटा फंस जाए तो तुरंत पके हुए चावल का गोला बनाकर बिना चबाएं ही निगल ले। ऐसा करीब 3 बार करें। इस उपाय को करने से काफी हद तक राहत मिलेगी।