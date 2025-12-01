दांत के दर्द से मुश्किल हुआ खाना-पीना, 10 मिनट में आराम दिलाएंगे ये असरदार घरेलू उपाय

संक्षेप: दांत की समस्या आजकल हर दूसरे व्यक्ति को है। दांत में अचानक दर्द से खाना-पीना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कुछ असरदार घरेलू उपाय है, जो दांतों के दर्द में फौरन आराम दिलाते हैं। चलिए इनके बारे में बताते हैं।

आजकल लाइफस्टाइल के साथ खान-पान भी पूरी तरह से बदल चुका है और इसका असर ओरल हेल्थ पर भी हो रहा है। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक के दांत कम उम्र में खराब हो रहे हैं और कीड़े लग रहे हैं। दांत में अचानक होने वाला दर्द कैविटी, सेंसिटिविटी या फिर सड़न के कारण हो सकता है। लेकिन दांत के दर्द के साथ खाना-पीना, हंसना-बोलना सब मुश्किल हो जाता है। इस दर्द के आराम के लिए लोग कई पेनकिलर ले लेते हैं। अगर आप भी दांत के दर्द से परेशान रहते हैं, तो कुछ घरेलू नुस्खे ट्राई करके देखें। इन तरीकों से फौरन दांतों के दर्द में आराम मिलेगा।

पहला तरीका दांत के दर्द से फौरन आराम पाने के लिए बर्फ से सिकाई कर सकते हैं। जिस तरफ का दांत दर्द हो रहा है, उसी साइड गाल पर कपड़े में लपेटकर बर्फ रखें और सिकाई करें। बर्फ की ठंडक से दर्द सही होगा और मसूड़ों की सूजन भी कम होगी। 15-20 मिनट तक बर्फ से सेंक लें।

दूसरा तरीका लौंग का तेल कीड़े को निकालने और दर्द में राहत दिलाने में हेल्प करेगा। लौंग के तेल को रुई में लगाकर दर्द हो रहे दांत पर रखें। इससे भी जल्दी आराम मिलेगा। इसमें यूजेनॉल होता है, जो नेचुरल एनेस्थेटिक मानी जाती है। इससे दांत का दर्द जल्दी सही होता है।

तीसरा तरीका अमरूद की पत्तियां एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है। अगर आपको अमरूद की पत्ते मिल जाते हैं, तो इन्हें चबाएं या फिर पानी में उबालकर उससे कुल्ला करें। अमरूद की पत्तियों से भी दांत के दर्द में जल्दी आराम आ जाएगा।

चौथा तरीका दांतों का दर्द ठीक करने के लिए आप कच्चे प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्याज में सल्फर होता है, जो दर्द में राहत दिलाता है। दांत वाली जगह पर प्याज को रखें या फिर इसे चबाएं। प्याज की जगह आप लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही चीजें एंटी-बैक्टीरियल और एनाल्जेसिक गुणों से भरपूर होते हैं।

पांचवां तरीका दांत के दर्द से आराम पाने के लिए नमक पानी से कुल्ला करें। इससे दांतों की सिकाई हो जाती है। नमक की जगह पानी में फिटकरी भी मिला सकते हैं। दोनों ही चीजें आपके दांत के दर्द में राहत दिला सकती है।