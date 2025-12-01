Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थ5 home remedies for tooth pain instant relief daant ke dard se chutkara kaise payen
दांत के दर्द से मुश्किल हुआ खाना-पीना, 10 मिनट में आराम दिलाएंगे ये असरदार घरेलू उपाय

दांत के दर्द से मुश्किल हुआ खाना-पीना, 10 मिनट में आराम दिलाएंगे ये असरदार घरेलू उपाय

संक्षेप:

दांत की समस्या आजकल हर दूसरे व्यक्ति को है। दांत में अचानक दर्द से खाना-पीना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कुछ असरदार घरेलू उपाय है, जो दांतों के दर्द में फौरन आराम दिलाते हैं। चलिए इनके बारे में बताते हैं।

Mon, 1 Dec 2025 06:46 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आजकल लाइफस्टाइल के साथ खान-पान भी पूरी तरह से बदल चुका है और इसका असर ओरल हेल्थ पर भी हो रहा है। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक के दांत कम उम्र में खराब हो रहे हैं और कीड़े लग रहे हैं। दांत में अचानक होने वाला दर्द कैविटी, सेंसिटिविटी या फिर सड़न के कारण हो सकता है। लेकिन दांत के दर्द के साथ खाना-पीना, हंसना-बोलना सब मुश्किल हो जाता है। इस दर्द के आराम के लिए लोग कई पेनकिलर ले लेते हैं। अगर आप भी दांत के दर्द से परेशान रहते हैं, तो कुछ घरेलू नुस्खे ट्राई करके देखें। इन तरीकों से फौरन दांतों के दर्द में आराम मिलेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पहला तरीका

दांत के दर्द से फौरन आराम पाने के लिए बर्फ से सिकाई कर सकते हैं। जिस तरफ का दांत दर्द हो रहा है, उसी साइड गाल पर कपड़े में लपेटकर बर्फ रखें और सिकाई करें। बर्फ की ठंडक से दर्द सही होगा और मसूड़ों की सूजन भी कम होगी। 15-20 मिनट तक बर्फ से सेंक लें।

दूसरा तरीका

लौंग का तेल कीड़े को निकालने और दर्द में राहत दिलाने में हेल्प करेगा। लौंग के तेल को रुई में लगाकर दर्द हो रहे दांत पर रखें। इससे भी जल्दी आराम मिलेगा। इसमें यूजेनॉल होता है, जो नेचुरल एनेस्थेटिक मानी जाती है। इससे दांत का दर्द जल्दी सही होता है।

तीसरा तरीका

अमरूद की पत्तियां एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है। अगर आपको अमरूद की पत्ते मिल जाते हैं, तो इन्हें चबाएं या फिर पानी में उबालकर उससे कुल्ला करें। अमरूद की पत्तियों से भी दांत के दर्द में जल्दी आराम आ जाएगा।

चौथा तरीका

दांतों का दर्द ठीक करने के लिए आप कच्चे प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्याज में सल्फर होता है, जो दर्द में राहत दिलाता है। दांत वाली जगह पर प्याज को रखें या फिर इसे चबाएं। प्याज की जगह आप लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही चीजें एंटी-बैक्टीरियल और एनाल्जेसिक गुणों से भरपूर होते हैं।

पांचवां तरीका

दांत के दर्द से आराम पाने के लिए नमक पानी से कुल्ला करें। इससे दांतों की सिकाई हो जाती है। नमक की जगह पानी में फिटकरी भी मिला सकते हैं। दोनों ही चीजें आपके दांत के दर्द में राहत दिला सकती है।

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

ये भी पढ़ें:कई एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है शहद, जानें इसके गुणकारी फायदे
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।