मोरिंगा में होते हैं कई जरूरी पोषक तत्व, डॉक्टर ने बताया कैसे बनाएं प्रोटीन से भरपूर पराठा?
सहजन और इसकी पत्तियां खाने के कई फायदे आपने खूब सुने होंगे लेकिन क्या कभी इसका पराठा बनाकर खाया है। फिजिशियन डॉक्टर ने सहजन के फायदे और उसका पराठा बनाने का तरीका बताया है।
मोरिंगा जिसे सहजन भी कहा जाता है, इसकी सब्जी ज्यादातर लोग बनाकर खाते हैं। सहजन में कई ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सहजन खाते हैं, तो शरीर में हर कमी दूर हो सकती है। फिजिशियन डॉक्टर कोमल कुलकर्णी ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सहजन खाने से होने वाले फायदे और मिलने वाले न्यूट्रिशन्स के बारे में बताया है। साथ ही उन्होंने इसमें सहजन का पराठा बनाने का तरीका भी बताया है। चलिए आपको बताते हैं कैसे बनाएं मोरिंगा का पराठा और इसके कमाल के फायदे।
कौन से पोषक तत्व होते हैं?
सहजन में विटामिन A, C, E, और B6 के साथ-साथ आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम, जिंक और प्रोटीन होता है। इसे सुपरफूड माना जाता है, जिसमें 45 प्रकार के एंटी-ऑक्सीडेंट्स, 35 दर्द निवारक गुण और 17 प्रकार के एमीनो एसिड होते हैं, जो सेहत के लिए हेल्दी होते हैं।
फायदे क्या हैं?
1- सूजन कम करें- सहजन में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर की सूजन को कम करने में मददगार होते हैं। सहजन खाने से जोड़ों के दर्द, आंतों की सूजन और शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन को कम करने में हेल्प मिलती है।
2- पाचन तंत्र- सहजन में मौजूद न्यूट्रिशन पाचन तंत्र को मजबूत करने में मददगार होते हैं। ये जल्दी हजम हो जाता है और इससे आंतों को भी डिटॉक्स करने में हेल्प होती है। जिन लोगों को पेट में दर्द, ऐंठन, गैस, एसिडिटी की समस्या होती है, उन्हें सहजन फायदा करेगा।
3- ग्लोइंग स्किन- मोरिंगा में विटामिन C की अच्छी मात्रा होती है, जिससे त्वचा पर चमक बनी रहती है और दाग-धब्बों से भी राहत मिलती है। स्किन के लिए भी सहजन काफी हेल्दी माना जाता है।
4- फैटी लिवर- आजकल हर दूसरे व्यक्ति को फैटी लिवर की समस्या है। सहजन खाने से फैटी लिवर की समस्या कम हो सकती है। ये एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण फैटी लिवर को कम करने और लिवर डिटॉक्स में बहुत फायदेमंद माना जाता है।
5- इम्यूनिटी बूस्टर- सहजन में मौजूद तत्व इम्यूनिटी को भी बेहतर करते हैं। विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट और आयरन से भरपूर सहजन सुपरफूड है। सहजन खाने से बच्चों से बूढ़ों तक की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है।
कैसे बनाएं पराठा?
सामग्री- सहजन, पानी, 1 कप आटा, आधा कप बेसन, अजवायन, तिल, नमक, हरी मिर्च, लहसुन, हरी धनिया, धनिया पाउडर।
सबसे पहले आपको सहजन को छोटे पीस में काटकर धो लेना है और उबलने के लिए पानी में चढ़ा दें। जब ये उबल जाए तब उसके अंदर का गूदा निकालकर अलग करें। ऊपर का कड़ा छिलका फेंक दें। 1 कप आटा और आधा कप बेसन लें और इसमें उबला हुआ सहजन, लहसुन, मिर्च और धनिया का पीसा हुआ पेस्ट, अजवायन, तिल, नमक स्वादानुसार, धनिया पाउडर मिक्स करें। इसके बाद सहजन जिस पानी में उबाला था, उस पानी से इस आटे को गूंथ लें। फिर बस जैसे आप पराठा बनाती हैं, वैसे ही हल्का घी लगाकर इसे सेंक लें। बस सहजन का पराठा बनकर तैयार हो जाएगा, इसे नाश्ते में खाएं। ये प्रोटीन से भरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा।
