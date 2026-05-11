40 से पहले क्यों बढ़ रहे हार्ट अटैक? कार्डियोलॉजिस्ट ने बताए दिल को कमजोर करने वाले 5 बड़े कारण

35-40 की उम्र में हार्ट अटैक होना आजकल आम बात हो चुकी है, हेल्दी और फिट दिखने वाले लोगों को भी दिल का दौरा पड़ रहा है। इसके पीछे का कारण है आपकी खराब लाइफस्टाइल। कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है कि आपकी 5 आदतें दिल को हर दिन कमजोर बना रही हैं।

आजकल हार्ट अटैक होना काफी आम चुका है, पहले ये 50-60 की उम्र के बाद होता था। बाहर से हेल्दी और फिट दिखने वाले लोगों को 35-40 की उम्र में ही अचानक दिल का दौरा पड़ जाता है और ऐसे में कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हार्ट अटैक तब आता है जब आपका दिल कमजोर हो चुका हो या फिर कोई नस ब्लॉक हो जाए। इस बारे में कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है कि इसके पीछे हमारी खराब लाइफस्टाइल, तनाव, नींद की कमी और अनहेल्दी खानपान जैसी आदतें बड़ी वजह बन रही हैं। रोजमर्रा की कुछ गलतियां धीरे-धीरे हमारे दिल को कमजोर करती हैं और समय रहते ध्यान न देने पर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। आइए जानते हैं वो 5 चीजें, जो आपके दिल की सेहत को हर दिन नुकसान पहुंचा रही हैं।

5 खराब आदतें क्या हैं जाने-अनजानें में हम रोजाना ऐसी कुछ आदतों को अपना लेते हैं, जिससे न सिर्फ हमारा दिल बल्कि शरीर भी कमजोर होता चला जा रहा है। कहीं आप भी इन आदतों की चपेट में तो नहीं आ चुके हैं, चलिए आपको कॉर्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विशाल खुल्लर की बताई कुछ चीजों के बारे में बताते हैं।

1- ब्रेकफास्ट स्किप करना ऑफिस-कॉलेज जाने की जल्दी के चक्कर में अक्सर लोग अपना नाश्ता स्किप कर देते हैं। नाश्ता आपके शरीर को पूरा दिन एनर्जी देता रहता है। नाश्ता करने से स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ता, कार्टिसोल कंट्रोल में रहता है, ब्लड शुगर भी मेंटेन रहता है। अगर आप नाश्ता छोड़ देते हैं, तो सभी चीजों का लेवल अप हो जाता है और ये आपके हार्ट के लिए बुरा है। आप नाश्ते में पराठा, रोटी, ओट्स, अंडा कुछ भी खाएं लेकिन स्किप ना करें।

2- नो एक्सरसाइज सुबह उठे बैठे-बैठे फोन चलाया ऑफिस गए और वहां 8-9 घंटे कुर्सी पर चिपककर बैठ गए। फिर घर आ गए और बिस्तर पर पड़े-पड़े फोन चलाते रहे। यही आदत आजकल ज्यादातर लोगों की हो चुकी है, जो आपके हार्ट के लिए खतरनाक है। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तभी उसकी मसल्स मजबूत होंगी। अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हैं, तो सिर्फ आधे घंटे वॉक करें या फिर घर में योगा कर लीजिए।

3- कम नींद ज्यादा तनाव नींद के लिए 8 घंटे सबसे बेस्ट माने जाते हैं लेकिन अब ये घटकर 6 घंटे हो चुके हैं। अगर आप 6 घंटे भी कायदे से सो जाते हैं, तब भी हार्ट के लिए अच्छा है। 6 घंटे से कम की नींद आपके दिल को कमजोर कर देगी। कम नींद होगी तो दिमाग पर प्रेशर बढ़ेगा और स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता जाएगा। इसका असर आपके दिल पर पड़ेगा और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ेगा।

4- प्रोसेस्ड फूड्स प्रोसेस्ड फूड्स खाने का ट्रेंड अब खूब बढ़ चुका है, पैकेट वाली चीजें लाओ और खाओ। इसके अलावा लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके चीजें मंगवाकर खाते हैं लेकिन इन चीजों में भारी मात्रा में सोडियम होता है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। बढ़ा हुआ बीपी दिल के लिए साइलेंट किलर होता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है।

5- स्मोकिंग-ड्रिंकिंग अगर आप भारी मात्रा में सिगरेट और शराब का सेवन करते हैं, तो भी आपका दिल धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है। आजकल लोगों ने लाइफस्टाइल में सिगरेट-शराब को खासतौर पर जोड़ लिया है, लेकिन ये दोनों ही चीजें न सिर्फ हार्ट अटैक को दावत देते हैं बल्कि इससे कई तरह के कैंसर का भी खतरा बनता है।

क्या करना चाहिए- सुबह उठकर गुनगुना पानी पिएं।

आधे घंटे वॉक करें या फिर एक्सरसाइज करें।

नाश्ते में हेल्दी चीजों को खाएं, जिसमें प्रोटीन-फाइबर हो।

ऑफिस में लगातार बैठे न रहें, बीच-बीच में उठें और टहलें।

लंच-डिनर में हेल्दी ऑप्शन रखें और बाहर के खाने से बचें।

शराब-सिगरेट को लिमिट में करें। चाय-कॉफी भी ज्यादा न लें।

नींद कम से कम 6-7 घंटे की लें, इससे कम खतरे की घंटी होती है।