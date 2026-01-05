Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थ5 habits of Japanese people Indians can adopt for long life people in Japan are over 100 years old
इन 5 आदतों की वजह से 100 साल तक खुशी से जीते हैं जापानी लोग, फिट रहने के लिए आप भी अपनाएं

इन 5 आदतों की वजह से 100 साल तक खुशी से जीते हैं जापानी लोग, फिट रहने के लिए आप भी अपनाएं

संक्षेप:

शोध में पाया गया है कि जापानी लोग 100 साल तक जीते हैं और खुश रहते हैं। उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज कुछ खास आदतें हैं, जिन्हें आप भी अपना सकते हैं। चलिए आपको इन आदतों के बारे में बताते हैं।

Jan 05, 2026 12:44 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
क्या कभी आपने सोचा है जापान के लोग हमेशा खूबसूरत, फिट और खुश कैसे रहते हैं। रिसर्च के मुताबिक, जापानी लोग 100 साल से भी ज्यादा की उम्र खुशी से जी रहे हैं। वहां के लोग 50 की उम्र में भी 30 जैसे दिखते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। जबकि भारत में हर दूसरा व्यक्ति स्ट्रेस से परेशान है और बीमारियों से घिरा हुआ है। भारत में 70-80 साल तक ही लोग मुश्किल से जी पा रहे हैं, बल्कि बीमारियों के कारण कम उम्र में ही लोगों की मौत हो रही है। WHO की रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि जापान में सबसे अधिक उम्र तक जीने वाले लोग हैं और वो जिंदगी में खुश भी रहते हैं। जापानी लोगों की लंबी उम्र का राज उनकी कुछ आदतें हैं, जिन्हें अगर आप अपनाते हैं, तो आप भी फिट, खुश और लंबी उम्र पा सकते हैं।

क्या हैं जापानी लोगों की आदतें

1- सुबह जल्दी उठना

जापानी लोगों की पहली और जरूरी आदत में शामिल है सुबह जल्दी उठना। सूरज की रोशनी के साथ जापानी लोग उठ जाते हैं और सूर्य नमस्कार से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। इसके बाद कई चीजें जैसे रनिंग, वॉक, मेडिटेशन, योगा वगैरह शामिल होता है। सूर्य नमस्कार करने से शरीर एक्टिव रहता है और सूरज की रोशनी से शरीर को विटामिन डी भी मिलता है।

2- हेल्दी खान-पान

जापानी लोग जंक या फास्ट फूड के चक्कर में नहीं रहते बल्कि वह खाने में मूंग-चना, फल, सब्जियां, फिश, मिसो, नैटो और पिकल्स जैसे फर्मेंटेड फूड्स खाते हैं। आप दाल, चना, मूंग, रोटी, डोसा, इडली वगैरह खा सकते हैं। भारतीय लोग अपने पुराने खान-पान को छोड़कर वेस्टर्न लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम पहले जैसा खान-पान रखें, तो हम भी फिट रह सकते हैं। ब्रेड-बटर खाकर आप हेल्दी नहीं हो सकते।

3- 80% रूल

जापानी लोगों का सबसे खास और जरूरी रूल है 80% रूल। इस रूल के हिसाब से आपको उतना ही खाना खाना चाहिए, जितनी भूख हो। ज्यादा या थाली का खाना खत्म करने के लिए ओवरईटिंग न करें। जापानी लोगों का मानना है कि अगर भूख ज्यादा लगी है, तो भी 80% पेट ही भरें, 100 परसेंट करने के चक्कर में न रहें। इससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ज्यादा खाना खाने से भी वजन बढ़ जाता है।

4- नो स्क्रीन टाइम

जापानी लोग की अच्छी सेहत और खुश रहने का राज है जीरो स्क्रीन टाइम। जापानी लोग फोन चलाते हैं लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करने से बचते हैं। बल्कि वह लोग ज्यादातर समय खेत-बगीचे में नेचर के करीब बिताते हैं। इससे उन्हें किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होता और वह हमेशा खुश फील करते हैं। जापानी लोग खेत में काम करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं और जमीन पर बैठकर काम करते हैं। स्क्रीन टाइम कम रहने से स्ट्रेस कम होता है। भारतीय लोग पहले जमीन पर बैठकर खाना खाते थे और फिट रहते थे। सोफे के कारण अब लोगों का जमीन पर बैठना बंद हो चुका है।

5- जिंदगी का लक्ष्य

जापानी लोग इसलिए भी शांत-खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वह जीवन में क्या करना चाहते हैं। वह उसी दिशा में मेहनत करते हैं और मन से लगे रहते हैं। जापानी लोग किसी बात को लेकर स्ट्रेस नहीं लेते हैं, वह हमेशा खुश और शांत रहते हैं। इसके अलावा जापानी लोग अपनी रुचि पर भी काम करते हैं, जैसे पेंटिंग, कटिंग, गार्डनिंग, कुकिंग।

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

