बच्चों की सेहत के लिए जहर हैं ये 5 फूड्स, हेल्थ एक्सपर्ट ने पैरेंट्स को चेताया

बच्चों की सेहत के लिए जहर हैं ये 5 फूड्स, हेल्थ एक्सपर्ट ने पैरेंट्स को चेताया

संक्षेप: आजकल बच्चे माता-पिता की बात कम ही सुनते हैं और ऐसे में अपनी मर्जी से कुछ भी खाते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फूड्स हैं, जिन्हें खाने से बच्चों को जरूर रोकें। वरना उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा।

Sun, 16 Nov 2025 03:26 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
बच्चों का स्वास्थ्य कैसा होगा, ये उनके खान-पान पर निर्भर करता है। ज्यादातर माता-पिता बच्चों का पेट भरने के चक्कर में हेल्दी या अनहेल्दी कुछ भी खिला देते हैं। साथ ही कुछ बच्चे जंक फूड खाने की फरमाइश करते हैं। लेकिन क्या वाकई ये फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। कुछ ऐसी खाने की चीजें भी हैं, जो बच्चों को कभी खाने के लिए नहीं देनी चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल की डॉक्टर प्रीती पांडे ने उन फूड्स के बारे में बताया है, जो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है।

1- पुराने समय से सुबह 1 कप चाय और बिस्कुट का कॉम्बिनेशन ज्यादातर घरों में चल रहा है। आजकल के बच्चे भी इसे बड़े चाव से खा लेते हैं। लेकिन बच्चों की सेहत के लिए सुबह-सुबह कैफीन पीना काफी बुरा है। आप चाय की जगह दूध और बादाम खाने के लिए दे सकते हैं।

2- आजकल बच्चे पैरेंट्स को बर्गर-पिज्जा खाते देखते हैं और वही खुद भी खाना शुरू कर देते हैं। बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, पास्ता, मोमोज बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इन सभी चीजों को खाने से बच्चे बचपन से ही मोटापे का शिकार हो रहे हैं। मोटापा कई बीमारियों को लेकर आता है।

3- बच्चों को कम उम्र से ही कोल्ड ड्रिंक और पेस्ट्री बिल्कुल खाने के लिए न दें। कई बच्चे केक-पेस्ट्री के दीवाने होते हैं लेकिन इन चीजों में शक्कर काफी मात्रा में होती है। कोल्ड ड्रिंक में सोडा होता है, जो पेट और आंतों के लिए खराब होता है। इन्हें खाने से बच्चों का पेट खराब रहता है और ब्लड शुगर बढ़ता है।

4- बच्चे स्नैक्स में चिप्स, कुरकुरे और चॉकलेट भी खूब खा लेते हैं। कई बच्चे अधिकतर समय ये सब खाते रहते हैं खाना छोड़ देते हैं। प्रोसेस्ड फूड जैसे चिप्स, चॉकलेट में काफी मात्रा में नमक-चीनी होता है, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता।

5- बच्चों को 2 मिनट में बनने वाली मैगी या नूडल्स भी खाने के लिए नहीं देनी चाहिए। इन चीजों में सिर्फ मैदा होता है, जो आंत और पेट के लिए अच्छा नहीं है। ये लंबे समय तक हजम नहीं होता है और फिर पेट खराब हो सकता है।

Health Tips

