Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थ5 foods to avoid for heart attack and high blood pressure
हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाते हैं ये फूड्स, न्यूट्रिशनिस्ट बोलीं- आज ही खाना करें बंद

हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाते हैं ये फूड्स, न्यूट्रिशनिस्ट बोलीं- आज ही खाना करें बंद

संक्षेप:

खराब लाइफस्टाइल और गलत खान-पान के कारण हार्ट अटैक या बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की समस्या आजकल हर दूसरे व्यक्ति को है। कुछ ऐसी खाने की चीजें हैं, जो सेहत के लिए काफी बुरे हैं। न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि अगर इन्हें आप खाते हैं, तो हार्ट अटैक और हाई बीपी का खतरा रहता है।

Dec 10, 2025 06:32 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
आजकल हर किसी को हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट से जुड़ी बीमारियां लगी हुई है। ऐसे में लोग कई दवाइयां खाते हैं लेकिन अपने खान-पान पर ध्यान नहीं देते। हमारी लाइफस्टाइल और खाने की चीजों से भी हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। आप भी जाने-अनजाने ऐसी कई चीजें खा लेते हैं, जिनसे दिल से जुड़ी बीमारियां और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। न्यूट्रिशनिस्ट किरण कुकरेजा ने खाने की कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया है, जिन्हें खाने से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं।

1- पापड़-अचार- न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि पापड़ और अचार को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए ज्यादा मात्रा में नमक (सोडियम) का इस्तेमाल होता है। ज्यादा नमक बीपी बढ़ाता है और हार्ट को कमजोर करता है।

2- बिस्किट- मीठे-नमकीन बिस्किट, रस्क और बेकरी वाले आइटम्स को भी खाना बंद करें। इन चीजों में सोडियम बाईकार्बोनेट होता है, जो सोडियम लेवल बढ़ा देता है।

3- चीज-बटर- चीज और बटर को बनाने और स्टोर करने में नमक का इस्तेमाल होता है। इन डेयरी प्रोडक्ट्स का एडेड शुगर भी हार्ट अटैक-बीपी का खतरा बढ़ाता है।

4- बेकिंग सोडा- ज्यादातर लोग खाने की चीजों में बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। बेकिंग सोडा में हाई सोडियम होता है, जो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाता है और बीपी भी। चुटकीभर बेकिंग सोडा भी सेहत के लिए बुरा है।

5- सॉस और शेजवान चटनी- कई चीजों के साथ हम सॉस या शेजवान चटनी खाते हैं। इनमें ऐसे नमक-चीनी होता है, जो शरीर में पानी की कमी करते हैं और बीपी बढ़ा देते हैं।

क्या खाएं- न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार आपको अपनी डायट में फ्रेश जूस, फ्रूट्स, अनार, चिया सीड्स, खीरा, गाजर, हरी सब्जियों को शामिल करना चाहिए। इससे दिल-दिमाग की सेहत दुरुस्त रहती है और बीपी भी कंट्रोल में रहता है।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें

