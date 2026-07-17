लेडीज! प्राइवेट पार्ट से जुड़े ये हैक जरूर जानें, दिक्कतों से बची रहेंगी
Feminine Hygiene Hacks: महिलाओं को प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कुछ डेली हाइजीन हैक्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। जानें, अनजाने में वो इरिटेशन और इचिंग झेलती रहती हैं और इन गलतियों पर ध्यान नहीं देतीं। जानें 5 हाइजीन हैक्स।
लड़कियों को इंटीमेट हाइजीन से जुड़ी कुछ बातों की जानकारी नहीं होती। कई बार वो इसके प्रति लापरवाह भी होती हैं। नतीजा उन्हें खुजली, रैशेज, इंफेक्शन और यूरिन लीकेज तक की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगर आप मां और बेटी को हाइजीन से जुड़ी बातें सिखाना चाहती हैं या फिर खुद के प्राइवेट पार्ट से जुड़ी सेहत का ध्यान रखती हैं तो इन बातों को कभी इग्नोर ना करें। ये हाइजीन से जुड़े हैक अगर हैबिट में होंगे तो कई तरह की समस्याओं से बची रहेंगी। जानें कौन से हैं वो 5 हाइजीन हैक्स।
टॉयलेट पेपर से क्लीनिंग
हर बार वॉशरूम का यूज करती हैं और उसके बाद टॉयलेट पेपर से प्राइवेट एरिया को सुखाती हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर आप इन टॉयलेट पेपर का सही तरीके से यूज नहीं करेंगी तो इसके छोटे-छोटे पार्टिकल गीले होकर इंटीमेट एरिया पर चिपक जाएंगे और आपको डिसकंफर्ट फील कराएंगे। इसलिए टॉयलेट पेपर को यूज करने का सही तरीका जरूर जानें।
हमेशा टॉयलेट पेपर को तीन चार बार फोल्ड करके प्राइवेट एरिया पर रगड़ना नहीं बल्कि केवल हल्के हाथों से थपकी मारते ही पानी को पोंछना है। जिससे कागज के टुकड़े पानी से गलकर आपके इंटीमेट एरिया पर ना चिपके रह जाएं।
पीरियड्स के पहले हेयर क्लीन करना
अगर आपके इंटीमेट एरिया के बाल काफी बड़े और घने हैं तो पीरियड्स के दौरान इसकी सफाई जरूर कर लें। क्योंकि बड़े बालों में पीरियड्स ब्लड फंसकर सूख जाता है और आपको काफी तकलीफ दे सकता है। इन सूखे ब्लड की वजह से इरिटेशन और इचिंग होने लगती है। इसलिए या तो इन एरिया के बालों को ट्रिम कर लें या फिर कैंची से काटकर छोटे कर लें।
इंटीमेट हेयर में लाइस
कई बार महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पर उगे बालों में जुएं तक पड़ जाती हैं। इन जुओं का एक ही सॉल्यूशन है कि वैक्सिंग कर इन्हें पूरी तरह जड़ से खत्म कर दिया जाए। जिससे इनके दोबारा पनपने के चांस खत्म हो जाएं।
यूरिन होल्ड करना
अगर आप यूरिन होल्ड करके रखती हैं तो ज्यादा चांस है कि आप जब भी छीकेंग, खांसेंगी या फिर जोर से चिल्लाएंगी आपको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होगी। इसलिए यूरिन होल्ड करने की आदत को फौरन छोड़ दें।
पीरियड्स में कौन सी अंडरवियर पहनें
पीरियड्स के दौरान कंफर्टेबल रहना है तो हमेशा फुल कवरेज वाली अंडरवियर ही पहनें। ये आपके लीकेज को होल्ड करने में मदद करेंगी और कपड़ों को गंदा होने से भी बचाएंगी।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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