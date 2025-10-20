Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थ5 Effective Yoga Poses to protect lungs from pollution after Diwali
फेफड़ों पर नहीं पड़ेगा दिवाली के बाद प्रदूषण का असर, रोज करें ये 5 योगासन

फेफड़ों पर नहीं पड़ेगा दिवाली के बाद प्रदूषण का असर, रोज करें ये 5 योगासन

संक्षेप: दिवाली के बाद हवा में जहर घुल जाता है, जिसमें सांस लेना काफी मुश्किल हो जाता है। बढ़ते प्रदूषण के कारण फेफड़ों या सांस से जुड़ी गंभीर बीमारियां होने लगती है। फेफड़ों को दुरुस्त रखने के लिए आप कुछ योगा आसनों को कर सकते हैं। इनसे फेफड़े फिट रहेंगे।

Mon, 20 Oct 2025 05:04 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिवाली के त्योहार के बाद दिल्ली समेत अन्य जगहों का पॉल्यूशन स्तर काफी बढ़ जाता है। हवा में ही जहर घुल जाता है, जिससे सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। साल 2024 में दिवाली के दिल्ली की हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर 795 तक पहुंच गई थी। पॉल्यूशन के कारण लोग बिना मास्क के बाहर नहीं जा पाते और फेफड़ों के मरीजों को समस्या होती है। अगर आप अपने फेफड़ों की सेहत को दुरुस्त रखना चाहते हैं, तो 5 योगासन रोजाना करना शुरू कर दें। इन योग आसनों से आपके फेफड़े मजबूत होंगे और सांस संबंधी कोई बीमारी नहीं होगी।

अनुलोम विलोम (Anulom vilom)

सबसे पहला आसन है अनुलोम विलोम। यूएस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार, ये आसन फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है और तनाव को कम करता है। इससे सांस फूलने की समस्या भी नहीं होती।

कैसे करें

दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करें और बायीं नासिका से सांस अंदर लें। अब अनामिका से बायीं नासिका बंद करके दाहिनी नासिका से सांस बाहर छोड़ें।

कपालभाति (Kapal bhati)

फेफड़ों में जमा गंदगी को साफ करने का काम करता है कपालभाति। इसे इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जाता है। सांस लेने में समस्या, सर्दी-खांसी में ये राहत दिलाता है।

कैसे करें

गहरी सांस लें और फिर नाक से तेज सांस छोड़ें। साथ ही पेट को अंदर की ओर खींचें। इस योग को 20 बार दोहराएं।

भ्रामरी प्राणायाम (Bhramari)

हेल्थ रिपोर्ट्स के मुताबिक, भ्रामरी प्राणायाम सांस की समस्याओं को खत्म करने के साथ फेफड़ों को मजबूती देता है।

करने का तरीका

आंखें बंद करें और अंगूठों से कान के पास की कार्टिलेज को हल्का दबाएं। फिर गहरी सांस लें और हम्म्म की आवाज के साथ धीरे-धीरे बाहर छोड़ें।

उष्ट्रासन (Camel Pose)

उष्ट्रासन फेफड़ों की क्षमता और पीक एक्सपायरेटरी फ्लो को बढ़ाता है। इससे सांस लेना आरामदायक रहता है और फेफड़े अच्छे से काम करते हैं।

कैसे करना है

इसे करने के लिए घुटनों के बल बैठ जाए, फिर दोनों हाथ कमर पर रखें। सांस लेते हुए छाती को ऊपर की ओर उठाएं और धीरे-धीरे पीछे की ओर झुकें।

भुजंगासन (Cobra Pose)

भुजंगासन करने से फेफड़ों में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाता है और ब्रीदिंग कैपेसिटी भी सुधर जाती है।

कैसे करें

पेट के बल लेटें और हाथों को कंधों के नीचे रखें। कोहनी शरीर से सटी रहनी चाहिए। अब सांस लेते हुए धीरे-धीरे सिर और छाती को ऊपर उठाएं। फिर वापिस लेट जाएं।

ये भी पढ़ें:त्योहार में वजन कंट्रोल में रखने के लिए फॉलो करें 5 टिप्स
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।