फेफड़ों पर नहीं पड़ेगा दिवाली के बाद प्रदूषण का असर, रोज करें ये 5 योगासन

संक्षेप: दिवाली के बाद हवा में जहर घुल जाता है, जिसमें सांस लेना काफी मुश्किल हो जाता है। बढ़ते प्रदूषण के कारण फेफड़ों या सांस से जुड़ी गंभीर बीमारियां होने लगती है। फेफड़ों को दुरुस्त रखने के लिए आप कुछ योगा आसनों को कर सकते हैं। इनसे फेफड़े फिट रहेंगे।

दिवाली के त्योहार के बाद दिल्ली समेत अन्य जगहों का पॉल्यूशन स्तर काफी बढ़ जाता है। हवा में ही जहर घुल जाता है, जिससे सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। साल 2024 में दिवाली के दिल्ली की हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर 795 तक पहुंच गई थी। पॉल्यूशन के कारण लोग बिना मास्क के बाहर नहीं जा पाते और फेफड़ों के मरीजों को समस्या होती है। अगर आप अपने फेफड़ों की सेहत को दुरुस्त रखना चाहते हैं, तो 5 योगासन रोजाना करना शुरू कर दें। इन योग आसनों से आपके फेफड़े मजबूत होंगे और सांस संबंधी कोई बीमारी नहीं होगी।

अनुलोम विलोम (Anulom vilom) सबसे पहला आसन है अनुलोम विलोम। यूएस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार, ये आसन फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है और तनाव को कम करता है। इससे सांस फूलने की समस्या भी नहीं होती।

कैसे करें दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करें और बायीं नासिका से सांस अंदर लें। अब अनामिका से बायीं नासिका बंद करके दाहिनी नासिका से सांस बाहर छोड़ें।

कपालभाति (Kapal bhati) फेफड़ों में जमा गंदगी को साफ करने का काम करता है कपालभाति। इसे इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जाता है। सांस लेने में समस्या, सर्दी-खांसी में ये राहत दिलाता है।

कैसे करें गहरी सांस लें और फिर नाक से तेज सांस छोड़ें। साथ ही पेट को अंदर की ओर खींचें। इस योग को 20 बार दोहराएं।

भ्रामरी प्राणायाम (Bhramari) हेल्थ रिपोर्ट्स के मुताबिक, भ्रामरी प्राणायाम सांस की समस्याओं को खत्म करने के साथ फेफड़ों को मजबूती देता है।

करने का तरीका आंखें बंद करें और अंगूठों से कान के पास की कार्टिलेज को हल्का दबाएं। फिर गहरी सांस लें और हम्म्म की आवाज के साथ धीरे-धीरे बाहर छोड़ें।

उष्ट्रासन (Camel Pose) उष्ट्रासन फेफड़ों की क्षमता और पीक एक्सपायरेटरी फ्लो को बढ़ाता है। इससे सांस लेना आरामदायक रहता है और फेफड़े अच्छे से काम करते हैं।

कैसे करना है इसे करने के लिए घुटनों के बल बैठ जाए, फिर दोनों हाथ कमर पर रखें। सांस लेते हुए छाती को ऊपर की ओर उठाएं और धीरे-धीरे पीछे की ओर झुकें।

भुजंगासन (Cobra Pose) भुजंगासन करने से फेफड़ों में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाता है और ब्रीदिंग कैपेसिटी भी सुधर जाती है।