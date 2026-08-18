Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पुरुषों की ये 5 आम आदतें कर रही हैं स्पर्म डैमेज, फर्टिलिटी डॉक्टर ने दी वॉर्निंग!

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

पुरुषों में लो स्पर्म काउंट की समस्या आजकल काफी कॉमन हो गई है। इसके पीछे छोटी-छोटी रोजमर्रा की आदतें जिम्मेदार हो सकती हैं। फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉ सुनील जिंदल ने ऐसी ही 5 आदतों के बारे में बताया है, जो प्रजनन क्षमता पर खराब असर डाल सकती हैं।

Daily Habits That May Damage Sperm
स्पर्म को डैमेज करने वाली रोजमर्रा की 5 आदतें

आजकल पुरुषों में लो स्पर्म काउंट की समस्या काफी तेजी से देखने को मिल रही है। दरअसल इसके पीछे कहीं ना कहीं बिगड़ते लाइफस्टाइल और रोजमर्रा की ही कुछ छोटी-छोटी आदतें जिम्मेदार हो सकती हैं। कई बार फैमिली प्लानिंग करते समय पुरुषों को समझ ही नहीं आता कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, जबकि हो सकता है कि कारण यही आदतें हों। फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉ सुनील जिंदल एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताते हैं कि आजकल कई पुरुष रोजाना ये 5 गलतियां कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनका स्पर्म डैमेज हो सकता है। ये आदतें इतनी सामान्य हैं कि इन्हें फर्टिलिटी से जोड़कर देखा भी नहीं जाता है, लेकिन ये स्पर्म की संख्या, उनके चलने की क्षमता और क्वालिटी को प्रभावित कर सकती हैं। आइए जानते हैं वो 5 आदतें कौन सी हैं।

स्पर्म को डैमेज करने वाली रोजमर्रा की 5 आदतें

गलती 1- बहुत ज्यादा गर्मी के संपर्क में रहना

स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बाकी शरीर की तुलना में कम टेंपरेचर की जरूरत होती है। ऐसे में अगर लंबे समय तक बार-बार उस हिस्से को गर्मी के संपर्क में रखा जाए, तो स्पर्म के प्रोडक्शन और उसकी क्वालिटी दोनों प्रभावित हो सकते हैं। आजकल लोग गोद में लैपटॉप रखकर भी काम करने लगे हैं, जिससे निकलने वाली हीट स्पर्म को डैमेज करने का काम कर सकती है।

ये भी पढ़ें:कंडोम, गोली या कुछ और... प्रेग्नेंसी से बचने का कौन सा तरीका है बेस्ट?

गलती 2- डेली स्मोकिंग की आदत

डॉ सुनील जिंदल कहते हैं कि स्मोकिंग यानी धूम्रपान स्पर्म के डीएनए (DNA) को सीधे तौर पर डैमेज कर सकता है। धुएं में मौजूद केमिकल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा सकते हैं, जिससे स्पर्म की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में फैमिली प्लानिंग करते हुए स्मोकिंग छोड़ देना, सबसे जरूरी और समझदारी भरा स्टेप है।

गलती 3- पर्याप्त नींद ना लेना

फर्टिलिटी डॉक्टर कहते हैं कि पर्याप्त नींद ना लेना भी स्पर्म की क्वालिटी को प्रभावित करता है। जब आप सही नींद नहीं लेते हैं तो इसका असर हार्मोंस पर पड़ता है। इससे टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कम हो सकता है, जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए सबसे जरूरी माना जाता है। इसलिए लंबे समय तक ठीक से नींद ना लेना आपकी फर्टिलिटी के लिए भी सही नहीं है।

ये भी पढ़ें:प्राइवेट पार्ट के बाल शेव करने हैं? डॉक्टर ने सही तरीका बताया

गलती 4- ज्यादा चर्बी और मोटापा

अगर आपका वजन काफी ज्यादा है, तो इसका असर भी आपकी फर्टिलिटी पर पड़ सकता है। डॉ सुनील जिंदल बताते हैं कि अत्यधिक फैट टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में बदलने में मदद करता है। इस वजह से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो सकता है, जो स्पर्म बनने की प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

गलती 5- ज्यादा अल्कोहल का सेवन

डॉ सुनील कहते हैं कि ज्यादा अल्कोहल का सेवन भी पुरुषों की प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकता है। आप जब भी शराब का सेवन करते हैं, ये DNA को डैमेज करने का काम करता है। वहीं शराब का सेवन टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी प्रभावित करता है, जिससे स्पर्म बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकता है।

ये भी पढ़ें:अपनी उम्र से 10 साल कम दिखना चाहते हैं? ये 5 नियम आज से ही अपनाने शुरू कर दें

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

और पढ़ें
healthy sex life Health Tips
Hindi News , Lifestyle News in Hindi , Health News , Recipe , Fashion , Beauty और Fitness से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।