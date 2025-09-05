कुकिंग के दौरान की गई ये 5 गलतियां कर देती हैं डाइजेशन को खराब

Worst trigger foods for IBS: जिन लोगों को पाचन में दिक्कत होती है और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या हो जाती है। उन्हें हेल्दी फूड खाने के साथ ही खाने के पकाने के मेथड का भी ध्यान रखना होता है। जिससे पाचन की समस्या ना हो।

पाचन अगर खराब हो तो गैस, ब्लॉटिंग, क्रैम्प्स और कई बार अचानक से स्टूल पास करने की जरूरत पड़ जाती है। ये सारी समस्याएं अनहेल्दी डाइट और खराब लाइफस्टाइल की वजह से होती है और काफी सारे लोग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं। रोजाना खाने की खराब आदतें पाचन से जुड़ी दिक्कतों को बढ़ा देती है। यहीं नहीं घर का बना खाना भी अगर सही तरीके से और तेल मसाले के सही मात्रा को डालकर ना बनाया जाए तो वो डाइजेशन को बिगाड़ सकता है। जानें ऐसे ही 5 कुकिंग मिस्टेक जो डाइजेशन से जुड़ी दिक्कतों को बढ़ा देते हैं।

इन खानों को ना पकाएं कुछ फूड्स में फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जिन्हें एफओडीएमएपी कहते हैं। ये आंतों में बड़ी मुश्किल से अब्जॉर्ब होते हैं। लहसुन, प्याज, सेब, गेंहू और बींस में ये होते हैं और ये बड़ी आंत में फर्मेंट होते हैं जिसकी वजह से गैस बनती है, ब्लोटिंग, दर्द और डायरिया की समस्या होती है।

खाने में ज्यादा तेल और घी का इस्तेमाल अगर आप खाने पकाने के दौरान तेल, घी, बटर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को न्योता देता है। ज्यादा फैट शरीर में डाइजेशन को स्लो कर देता है। जिसका नतीजा खाना ज्यादा देर तक गट में रहता है और देर से पचने की वजह से फर्मेंटेशन प्रोसेस होने लगता है। जिसकी वजह से गैस, ब्लोटिंग और क्रैम्प्स होने लगते हैं। जिन लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या होती है उन्हें तेल में तला खाना, क्रीमी सॉस या बटर वाली चीजें खाने के बाद ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिए जिन लोगों के बाउल सिंड्रोम की समस्या हो उन्हें हल्का पका खाना चाहिए। स्टीम, बेकिंग, ग्रिलिंग में पका खाना पाचन के लिए सही रहता है।

बहुत ज्यादा खा लेना अगर आप पाचन की समस्या से जूझ रहे हैं तो पोर्शन कंट्रोल बेहद जरूरी है। एक साथ ज्यादा मात्रा में खा लेने की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रेशर बढ़ जाता है। जिससे गैस प्रोडक्शन ज्यादा होता है और कई बार पेट में दर्द के साथ शौच जाने की जरूरत महसूस होती है।

हाई टेंपरेचर पर खाना पकाना खाने को सही तापमान में पकाने का भी फर्क पड़ता है। हाई टेंपरेचर पर खाना पकाने से एडवांस ग्लाइकेशन इंड प्रोडक्शन होता है जो आंतों मे सूजन को बढ़ा देता है। ऐसे में जिन लोगों को पहले से ही आईबीएस की समस्या है उनके लिए ये स्थिति सेहत बिगाड़ देती है। खाने को धीमी आंच पर पकाने पर न्यूट्रिशन खत्म नहीं होते और साथ ही फूड पूरी रह से पक जाता है। ऐसा खाना पचाना आसान होता है।