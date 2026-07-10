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Women Fertility Signs: महिलाओं में अच्छी फर्टिलिटी के 5 संकेत, आप जानती हैं?

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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Fertility Check Kaise Kare: क्या आपका शरीर भी अच्छी फर्टिलिटी के संकेत दे रहा है? कई बार रोजमर्रा के कुछ सामान्य बदलाव बताते हैं कि शरीर सही तरीके से काम कर रहा है। जानिए ऐसे 5 संकेत, जिन्हें हर महिला को पहचानना चाहिए।

Women Fertility Signs: महिलाओं में अच्छी फर्टिलिटी के 5 संकेत, आप जानती हैं?

क्या आपने कभी सोचा है कि आपका शरीर बिना कुछ कहे भी आपको अपनी फर्टिलिटी के बारे में कई जरूरी बातें बता सकता है? हर महीने पीरियड्स आने से पहले और बाद में शरीर में होने वाले कुछ छोटे-छोटे बदलाव सिर्फ सामान्य प्रक्रिया नहीं होते, बल्कि यह भी बताते हैं कि आपका शरीर गर्भधारण के लिए किस तरह तैयारी कर रहा है।

कई महिलाएं इन संकेतों को इग्नोर कर देती हैं, जबकि यही बदलाव उनकी प्रजनन क्षमता के बारे में अहम जानकारी दे सकते हैं। हालांकि, सिर्फ इन लक्षणों के आधार पर फर्टिलिटी का फैसला नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें समझना अपने शरीर को बेहतर जानने का एक अच्छा तरीका है। आइए जानते हैं ऐसे 5 सामान्य संकेत, जो अच्छी फर्टिलिटी की ओर इशारा करते हैं।

1. पीरियड्स समय पर आना

अगर आपके पीरियड्स लगभग हर 27 से 32 दिन के बीच नियमित रूप से आते हैं, तो यह अच्छी बात है। इसका मतलब हो सकता है कि शरीर के हार्मोन और ओवरी एक-दूसरे के साथ सही तालमेल में काम कर रहे हैं और हर महीने ओव्यूलेशन होने की संभावना है।

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2. बीच के दिनों में क्लियर और खिंचने वाला सफेद स्राव दिखना

पीरियड्स और अगले पीरियड्स के बीच कुछ दिनों में अगर अंडे की सफेदी जैसा साफ और खिंचने वाला स्राव दिखाई दे, तो यह ओव्यूलेशन का सामान्य संकेत हो सकता है। यह स्राव स्पर्म को एग तक पहुंचने में मदद करता है।

3. एक तरफ हल्का दर्द या खिंचाव महसूस होना

कुछ महिलाओं को हर महीने बीच के दिनों में पेट के एक तरफ हल्का दर्द या खिंचाव महसूस होता है। ऐसा तब हो सकता है, जब ओवरी से अंडाणु बाहर निकलता है। इसे ओव्यूलेशन का सामान्य संकेत माना जाता है।

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4. पीरियड्स का सामान्य रहना

अगर पीरियड्स तीन से पांच दिन तक चलते हैं और खून का बहाव ना बहुत कम होता है और ना ही बहुत ज्यादा, तो इसे सामान्य माना जाता है। बहुत हल्के या बहुत ज्यादा पीरियड्स कभी-कभी हार्मोन से जुड़ी परेशानी की ओर इशारा कर सकते हैं।

5. ओव्यूलेशन से पहले एनर्जी और मूड में बदलाव

कई महिलाओं को पीरियड्स के बीच के दिनों में ज्यादा ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोग खुद को ज्यादा खुश, आत्मविश्वासी या पहले से ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। ऐसा शरीर में बढ़ते हार्मोन की वजह से हो सकता है।

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डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। फर्टिलिटी का सही आकलन सिर्फ शरीर के इन संकेतों से नहीं किया जा सकता। किसी भी तरह की परेशानी, अनियमित पीरियड्स या गर्भधारण में दिक्कत होने पर स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है।

Shubhangi Gupta

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