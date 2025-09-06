बालों का हाल देखकर पता चल जाएगा शरीर में किस न्यूट्रिशन की हो रही कमी 5 common hair problems indicate which nutritional deficiency in body, हेल्थ टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थ5 common hair problems indicate which nutritional deficiency in body

बालों का हाल देखकर पता चल जाएगा शरीर में किस न्यूट्रिशन की हो रही कमी

Nutritional deficiency linked your hair problems: शरीर में होने वाले पोषक तत्वों की कमी का संकेत बालों से मिल जाता है। बालों में अगर ये 5 तरह की समस्याएं पैदा हो रहीं तो ये इन न्यूट्रिशन की कमी की ओर इशारा करता है।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 01:28 PM
share Share
Follow Us on
बालों का हाल देखकर पता चल जाएगा शरीर में किस न्यूट्रिशन की हो रही कमी

शरीर के हर अंग पर अंदर हो रही कमी या बीमारी का पता चल जाता है। बस जरूरत होती है थोड़ा गौर से देखने की। जैसे कि बाल, इनकी मदद से भी शरीर में होने वाली पोषण की कमी और बीमारियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। बाल ज्यादा झड़ रहे या पतले हो या फिर बालों की कोई और समस्या है। इन सबके कुछ ना कुछ कारण होते हैं। तो अगर आपके बाल भी ज्यादा झड़ रहे या तेजी से प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम हो रही, बालों में हो रही समस्याओं की मदद से शरीर में पोषण की कमी का पता लगा सकते हैं। इंस्टाग्राम पर डॉक्टर एड्रियन ने ऐसे ही कुछ न्यूट्रिशन की कमी से होने वाली बालों की समस्या को शेयर किया है।

प्रीमेच्योर ग्रे हेयर

अगर उम्र से पहले ही बाल सफेद हो रहे तो इसका कारण विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। कई बार ये समस्या जेनेटिक भी होती है। वहीं बढ़ती उम्र के साथ बालों का सफेद होना कॉमन है। विटामिन बी12 से रिच फूड जैसे अंडे, फिश, मीट, डेयरी और फोर्टीफाइड फूड्स को खाने से बालों का असमय सफेद होना बंद हो सकता है।

बाल पतले हो रहे तो

हेयर थिनिंग, अगर बाल तेजी से पतले हो रहे हैं तो ये महिलाओं में खासतौर पर इसका कारण आयरन की कमी होती है। कई बार थायराइड, स्ट्रेस, हार्मोंस इंबैलेंस जैसे कि मेनोपॉज के समय हेयर थिनिंग की समस्या होती है। आयरन के साथ विटामिन सी रिच फूड्स खाने से बालों का पतलापन दूर होता है।

गुच्छे में बाल टूटना

बाल अगर तेजी से टूट रहे या गुच्छे में टूट-टूटकर बाहर निकल रहे हैं तो ये विटामिन सी की कमी या ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी की वजह से ऐसा होता है। कई बार बालों में ब्लीचिंग करवाने, हीट स्टाइलिंग या थायराइड इंबैलेंस की वजह से ऐसा होता है। बालों के टूटने की समस्या को खत्म करने के लिए विटामिन सी, ओमेगा 3 रिच फूड्स जैसे सालमन फिश, फ्लैक्स सी्स, अखरोट, चिया सीड्स, खट्टे फल और आंवला खाएं।

बहुत ज्यादा डैंड्रफ होना

अगर सिर में बहुत ज्यादा डैंड्रंफ है तो विटामिन बी 6 के साथ लो जिंक की समस्या की वजह से बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है।

बालों का झड़ना

बाल अगर तेजी से झड रहे हैं तो ये संकेत है कि शरीर में प्रोटीन और आयरन की कम हो रही है। कई बार थायराइड, स्ट्रेस, पोस्ट प्रेग्नेंसी में भी बाल झड़ते हैं। हेयर फॉल की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए अंडे, हरी पत्तेदार सब्जी, चना, मशरूम और दालों को खाना चाहिए।

Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।