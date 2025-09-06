बालों का हाल देखकर पता चल जाएगा शरीर में किस न्यूट्रिशन की हो रही कमी

Nutritional deficiency linked your hair problems: शरीर में होने वाले पोषक तत्वों की कमी का संकेत बालों से मिल जाता है। बालों में अगर ये 5 तरह की समस्याएं पैदा हो रहीं तो ये इन न्यूट्रिशन की कमी की ओर इशारा करता है।

शरीर के हर अंग पर अंदर हो रही कमी या बीमारी का पता चल जाता है। बस जरूरत होती है थोड़ा गौर से देखने की। जैसे कि बाल, इनकी मदद से भी शरीर में होने वाली पोषण की कमी और बीमारियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। बाल ज्यादा झड़ रहे या पतले हो या फिर बालों की कोई और समस्या है। इन सबके कुछ ना कुछ कारण होते हैं। तो अगर आपके बाल भी ज्यादा झड़ रहे या तेजी से प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम हो रही, बालों में हो रही समस्याओं की मदद से शरीर में पोषण की कमी का पता लगा सकते हैं। इंस्टाग्राम पर डॉक्टर एड्रियन ने ऐसे ही कुछ न्यूट्रिशन की कमी से होने वाली बालों की समस्या को शेयर किया है।

प्रीमेच्योर ग्रे हेयर अगर उम्र से पहले ही बाल सफेद हो रहे तो इसका कारण विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। कई बार ये समस्या जेनेटिक भी होती है। वहीं बढ़ती उम्र के साथ बालों का सफेद होना कॉमन है। विटामिन बी12 से रिच फूड जैसे अंडे, फिश, मीट, डेयरी और फोर्टीफाइड फूड्स को खाने से बालों का असमय सफेद होना बंद हो सकता है।

बाल पतले हो रहे तो हेयर थिनिंग, अगर बाल तेजी से पतले हो रहे हैं तो ये महिलाओं में खासतौर पर इसका कारण आयरन की कमी होती है। कई बार थायराइड, स्ट्रेस, हार्मोंस इंबैलेंस जैसे कि मेनोपॉज के समय हेयर थिनिंग की समस्या होती है। आयरन के साथ विटामिन सी रिच फूड्स खाने से बालों का पतलापन दूर होता है।

गुच्छे में बाल टूटना बाल अगर तेजी से टूट रहे या गुच्छे में टूट-टूटकर बाहर निकल रहे हैं तो ये विटामिन सी की कमी या ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी की वजह से ऐसा होता है। कई बार बालों में ब्लीचिंग करवाने, हीट स्टाइलिंग या थायराइड इंबैलेंस की वजह से ऐसा होता है। बालों के टूटने की समस्या को खत्म करने के लिए विटामिन सी, ओमेगा 3 रिच फूड्स जैसे सालमन फिश, फ्लैक्स सी्स, अखरोट, चिया सीड्स, खट्टे फल और आंवला खाएं।

बहुत ज्यादा डैंड्रफ होना अगर सिर में बहुत ज्यादा डैंड्रंफ है तो विटामिन बी 6 के साथ लो जिंक की समस्या की वजह से बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है।