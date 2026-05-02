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लू से बचना है? डाइट में शामिल करें ताड़गोला, जानें इसके फायदे और दूसरा नाम

May 02, 2026 10:15 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Ice Apple Benefits: ताड़गोला, जिसे आइस एप्पल भी कहा जाता है, एक पानीदार और ठंडा फल है जो गर्मियों में खूब मिलता है। जानिए इसके फायदे और क्यों इसे अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए।

लू से बचना है? डाइट में शामिल करें ताड़गोला, जानें इसके फायदे और दूसरा नाम

गर्मियों के मौसम में शरीर को ठंडक और हाइड्रेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में नेचुरल और पानी से भरपूर फल खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ताड़गोला, जिसे आइस एप्पल भी कहा जाता है, ऐसा ही एक फल है जो गर्मी में खासतौर पर राहत देने के लिए जाना जाता है। इसका जेली जैसा मुलायम टेक्सचर और हल्का मीठा स्वाद इसे बेहद रिफ्रेशिंग बनाता है।

गर्मियों में ताड़गोला क्यों है खास?

यह फल ना सिर्फ शरीर को तुरंत ठंडक देता है, बल्कि डिहाइड्रेशन से बचाने, पाचन को बेहतर बनाने और एनर्जी देने में भी मदद करता है। अगर आप गर्मियों में एक हेल्दी और कूलिंग ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो ताड़गोला आपकी डाइट में शामिल करने के लिए एक बेहतरीन फल हो सकता है। जानें इसके फायदे -

ताड़गोला खाने के फायदे

  1. शरीर को ठंडक देता है: ताड़गोला का ठंडा और पानी से भरपूर स्वभाव शरीर का तापमान कम करने में मदद करता है और लू से बचाता है।
  2. डिहाइड्रेशन से बचाव: इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे शरीर हाइड्रेटेड रहता है और कमजोरी महसूस नहीं होती।
  3. पाचन को बेहतर बनाता है: यह फल हल्का और आसानी से पचने वाला होता है। इससे पेट की समस्याएं जैसे गैस और एसिडिटी कम हो सकती हैं।
  4. एनर्जी देता है: ताड़गोला में नेचुरल शुगर होती है, जो शरीर को तुरंत एनर्जी देने में मदद करती है, खासकर गर्मी में।
  5. त्वचा के लिए फायदेमंद: इसमें मौजूद पोषक तत्व त्वचा को हाइड्रेट रखते हैं, जिससे स्किन फ्रेश और ग्लोइंग दिखती है।

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कैसे खाएं ताड़गोला?

  • ताड़गोला का छिलका हटाकर अंदर का जेली जैसा हिस्सा सीधे खाया जा सकता है। यह बहुत सॉफ्ट और हल्का मीठा होता है, इसलिए बिना किसी तैयारी के भी स्वादिष्ट लगता है।
  • अगर आप इसे फ्रिज में थोड़ी देर ठंडा करके खाते हैं, तो इसका स्वाद और भी ज्यादा रिफ्रेशिंग लगने लगता है। गर्मियों में यह आपको तुरंत ठंडक का एहसास देता है।

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  • ताड़गोला को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर जूस या शरबत में डाल सकते हैं। इससे ड्रिंक और भी हेल्दी और स्वादिष्ट बन जाती है।
  • आप इसे अन्य फलों जैसे तरबूज या खरबूजे के साथ मिलाकर फ्रूट सलाद बना सकते हैं, जो गर्मियों में बेहद रिफ्रेशिंग लगता है।
  • ताड़गोला को दही या दूध के साथ ब्लेंड करके स्मूदी बनाई जा सकती है, जो ठंडी और एनर्जेटिक ड्रिंक बनती है।

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नोट: ताड़गोला गर्मियों के लिए एक नेचुरल, हेल्दी और रिफ्रेशिंग फल है। इसे अपनी डाइट में शामिल कर आप खुद को ठंडा, हाइड्रेटेड और एनर्जेटिक रख सकते हैं। यदि कोई विशेष समस्या है तो डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।

Shubhangi Gupta

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