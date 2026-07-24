नीम की निबौली को हल्के में ना लें, पहले जानिए इसे खाने के 5 बड़े फायदे
स्वाद में कड़वा होने की वजह से ज्यादातर लोग नीम के फल से दूरी बनाते हैं। लेकिन इसमें ऐसे कई प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं, जो सही मात्रा में सेवन करने पर सेहत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं।
नीम को आयुर्वेद में लंबे समय से एक गुणकारी पेड़ माना जाता है। इसकी पत्तियां, छाल और टहनियां तो अक्सर इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका छोटा-सा फल, जिसे कई जगह निबौली भी कहा जाता है, पोषक तत्वों और प्राकृतिक गुणों से भरपूर होता है।
स्वाद कड़वा होने की वजह से लोग इसे खाना पसंद नहीं करते, लेकिन सही तरीके और सीमित मात्रा में इसका सेवन शरीर को कई तरह के लाभ पहुंचा सकता है। हालांकि हर व्यक्ति की सेहत अलग होती है, इसलिए इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने से पहले इसकी सही जानकारी और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है।
नीम की निबोली के 5 बड़े फायदे
- रोगों से लड़ने की क्षमता: निबोली में ऐसे प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं, जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को सहारा देते हैं। सही मात्रा में इसका सेवन करने से शरीर को स्वस्थ रखने और मौसमी बीमारियों से बचाव में मदद मिल सकती है।
- त्वचा के लिए फायदेमंद: नीम का फल त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। इसके प्राकृतिक गुण त्वचा से जुड़ी कुछ सामान्य परेशानियों को कम करने में सहायक हैं।
- बेहतर पाचन: अगर सीमित मात्रा में नीम का फल खाया जाए, तो यह पाचन तंत्र को बेहतर तरीके से काम करने में मदद कर सकता है। हालांकि जरूरत से ज्यादा खाने पर पेट खराब होने या दूसरी दिक्कतें हो सकती हैं।
- शरीर को बाहरी नुकसान से बचाने में सहायक: इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों के असर को कम करने में मदद करते हैं।
- मुंह की साफ-सफाई के लिए: नीम का इस्तेमाल लंबे समय से दांतों और मसूड़ों की देखभाल के लिए किया जाता रहा है। इसका फल भी मुंह को साफ रखने और दांतों व मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखने में मददगार है।
किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए?
- गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को बिना विशेषज्ञ की सलाह के इसका सेवन नहीं करना चाहिए।
- छोटे बच्चों को नीम का फल देने से पहले डॉक्टर की सलाह लें।
- अगर आप किसी बीमारी की दवा ले रहे हैं, तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर करें।
- जरूरत से ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करने से बचें।
नीम का फल कैसे खाएं?
नीम का फल पूरी तरह पकने के बाद ही खाना चाहिए। कच्चा फल बहुत ज्यादा कड़वा हो सकता है। पके हुए नीम के फल को अच्छी तरह धोकर उसका गूदा खाया जा सकता है। इसकी गुठली को नहीं खाना चाहिए। चूंकि इसका स्वाद कड़वा होता है, इसलिए शुरुआत में बहुत कम मात्रा से ही सेवन करें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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