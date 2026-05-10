प्रोटीन का पावरहाउस है राजमा-चावल, वजन घटाने से लेकर डायबिटीज कंट्रोल तक देता है 5 फायदे, जानिए कैसे
राजमा-चावल लगभग हर घर में बनता है और बड़े चाव से खाया जाता है। ये सिर्फ टेस्ट में बेस्ट नहीं होता बल्कि इसे सुपरफूड की कैटेगरी में रखा गया है। राजमा-चावल में मौजूद प्रोटीन-फाइबर आपके शरीर को एनर्जेटिक और हेल्दी रखते हैं। चलिए जानते हैं इसे खाने से क्या फायदे मिलते हैं।
Rajma-Chawali Benefits: राजमा-चावल ज्यादातर लोगों का फेवरेट फूड कॉम्बो है। कई लोग इसे सिर्फ टेस्ट और पेट भरने के लिए भी खा लेते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं ये सिर्फ टेस्ट में बेस्ट नहीं बल्कि प्रोटीन का पावरहाउस फूड है। अगर आप वेजिटेरियन हैं और आपको प्रोटीन का अच्छा सोर्स चाहिए तो राजमा-चावल खाइये। इसे बेस्ट फूड की कैटेगरी में रखा गया है और ये हेल्दी होने के साथ टेस्टी भी होता है। अगर आप इसे खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसके फायदों को जानने के बाद जरूर खाना शुरू कर देंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे राजमा-चावल शरीर के लिए फायदेमंद है।
राजमा-चावल में क्या पाया जाता है
राजमा-चावल में कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसे हेल्दी और बैलेंस्ड मील माना जाता है। राजमा में भरपूर प्लांट-बेस्ड प्रोटीन होता है, जो मसल्स और शरीर की ताकत बढ़ाने में मदद करता है। इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। चावल में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, जो शरीर को एनर्जी देगा। मैग्नीशियम, पोटैशियम, फोलेट और कई एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हेल्दी होते हैं।
कैसे है फायदेमंद
राजमा-चावल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। इस फूड कॉम्बो को खाने से आपका शरीर एनर्जेटिक रहेगा और पेट भी लंबे समय तक भरा रहेगा। इसके कुछ खास फायदों के बारे में हम आपको बताते हैं-
- वजन कम करें- राजमा-चावल में फाइबर की मात्रा भरपूर होती है, जिससे आपका पेट लंबे समय तक भरा रहेगा। इससे आपका वजन भी कम होगा। वेट लॉस करने के दौरान अक्सर हम हेल्दी और टेस्टी फूड खोजते हैं, राजमा-चावल आपके लिए बेस्ट कॉम्बो हो सकता है।
- ब्लड शुगर कंट्रोल- प्रोटीन और फाइबर का बैलेंस्ड सोर्स राजमा-चावल में होता है, जो शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। साथ ही राजमा में ग्लाइसीमिक इंडेक्स काफी लो होता है, इसे डायबिटीज के मरीज भी आसानी से खा सकते हैं। इससे शुगर नहीं बढ़ेगी।
- पाचन करें बेहतर- राजमा-चावल खाने से पेट से जुड़ी समस्याओं से भी राहत मिलती है। ये आसानी से पच जाता है और अन्य समस्याएं जैसे कब्ज, मरोड़, अपच, दर्द भी नहीं होता।
- हाई बीपी की समस्या- आप सिर्फ 100 ग्राम राजमा-चावल खाकर करीब 400 मिली ग्राम पोटैशियम पा सकते हैं। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उन्हें राजमा चावल खाना चाहिए। इससे बीपी कंट्रोल में रहेगा और ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होगा। इसके अलावा आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा।
- नो बैड कोलेस्ट्रॉल- राजमा-चावल में मौजूद फाइबर और प्लांट-बेस्ड प्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। खासकर राजमा में फाइबर होता है, जो LDL को कम करने में सहायक माना जाता है।
नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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