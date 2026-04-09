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40 साल एक्सपीरिएंस्ड डॉक्टर ने बताया किचन से आज ही निकाल दें ये 5 'W' फूड्स, जान लें बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स

Apr 09, 2026 10:24 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Avoid 5 'W' Foods From Kitchen: हेल्दी रहना है तो सबसे पहले अपने किचन में रखे फूड्स को अपग्रेड करें। डॉक्टर के बताए इन 5 व्हाइट फूड्स को आज ही किचन से निकालकर हेल्दी ऑल्टरनेटिव को रखें। जिससे आपकी हेल्थ इंप्रूव हो।

40 साल एक्सपीरिएंस्ड डॉक्टर ने बताया किचन से आज ही निकाल दें ये 5 'W' फूड्स, जान लें बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स

हेल्दी रहना है तो अपने खानपान की आदतों को सुधारना जरूरी है। लेकिन हेल्दी फूड खाने के लिए कुछ रूल घर के किचन में लागू होना जरूरी है। इससे घर के हर सदस्य की हेल्थ का ख्याल रखना आसान हो जाएगा। 40 साल एक्सपीरिएंस वाले कॉर्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आलोक चोपड़ा ने बताया कि घर में ये 5 'W' फूड्स को बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। ये ना केवल इंसुलिन स्पाइक करने बल्कि हार्ट हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इन 5 'W' फूड्स के बेस्ट और हेल्दी रिप्लेसमेंट को भी डॉक्टर ने शेयर किया है।

किचन से ये 5 'W' फूड्स को अवॉएड करें

व्हाइट शुगर (White Sugar)

सफेद चीनी ना केवर रिफाइंड बल्कि ये एडिक्टिव भी है। शरीर में इंफ्लेमेशन बढ़ाती है और इंसुलिन को तेजी से स्पाइक करती है। यहीं नहीं गट के बैक्टीरिया को भी इंबैलेंस करती है। तो घर के किचन में व्हाइट शुगर को हटाकर उसकी बजाय आप शहद, गुड़,खजूर या फिर कोकोनट शुगर का यूज करें।

मैदा (White Flour)

मैदा रिफाइंड कार्ब्स है। इसमे किसी भी तरह का फाइबर नहीं होता और ना ही न्यूट्रिशन होता है। ये शरीर में जाकर शुगर के जैसे ही साइड इफेक्ट पैदा करता है। इसलिए घर के किचन और फूड में मैदे का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दें। मैदे के अलावा डिशेज बनाने के लिए मिलेट्स आटा, साबुत गेंहू का चोकर वाला आटा, ओट्स, बेसन या फिर बादाम के पाउडर का यूज करें।

सफेद रिफाइंड नमक (White Refined Salt)

घर के बने खाने में मार्केट में मिलने वाले वो रिफाइंड व्हाइट सॉल्ट का इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर आलोक चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर बताया कि ये नमक किसी शुगर की तरह ही शरीर में इंफ्लेमेशन बढ़ाते हैं क्योंकि इसमे से सारे मिनरल्स निकाल दिए गए होते हैं और ये केवल केमिकल का मिक्सचर होते हैं। इस रिफाइंड सॉल्ट की बजाय रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट या फिर नेचुरल सी सॉल्ट का यूज करें।

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रिफाइंड ऑयल (White Refined Oil)

घर के किचन से रिफाइंड ऑयल को भी पूरी तरह से बाहर करें। ये रिफाइंड ऑयल शरीर में इंफ्लामेशन बढ़ाते हैं। रिफाइंड ऑयल की बजाय कोल्ड प्रेस्ड सरसों का तेल, देसी घी, कोकोनट ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का यूज करें।

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सफेद चावल (White Polished Rice)

घर के किचन में सफेद चावलों को अवॉएड करें। ये चावल पूरी तरह से पॉलिश्ड होते हैं और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई होता है। वहीं न्यूट्रिशन लो और कार्ब्स की मात्रा ज्यादा होती है। इन सफेद चावलों की बजाय घर में ब्राउन राइस, रेड राइस या फिर ब्लैक राइस या मिलेट्स लाएं।

डॉक्टर का कहना है कि फूड जितना ज्यादा व्हाइट होगा उसका न्यूट्रिशन उतना ज्यादा उससे निकला होगा। इसलिए किचन में इन 5 तरह के व्हाइट फूड्स को बिल्कुल ना लाएं और अपनी हेल्थ को इंप्रूव करें।

Aparajita

लेखक के बारे में

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अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


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