सर्दियों में स्किन और बालों की चमक बढ़ाने वाले 4 सुपरफूड्स, डाइटिशियन रुचि की सलाह

संक्षेप: सर्दियों में त्वचा की चमक और बालों की मजबूती बनाए रखने के लिए सिर्फ बाहरी देखभाल काफी नहीं होती। क्लिनिकल डाइटिशियन रुचि चावड़ा बताती हैं कि सही सुपरफूड्स अंदर से पोषण देकर नेचुरल ग्लो देते हैं।

सर्दियों का मौसम जहां ठंडक और आराम लेकर आता है, वहीं स्किन और बालों के लिए कई चुनौतियां भी देता है। ड्रायनेस, डल स्किन, हेयरफॉल और बेजान बाल इस मौसम में आम समस्याएं हैं। ऐसे में सिर्फ बाहर से स्किन केयर करना काफी नहीं होता। क्लिनिकल डाइटिशियन रुचि चावड़ा बताती हैं कि स्किन और बालों की असली सेहत आपकी डाइट से जुड़ी होती है। अगर शरीर को सही पोषण मिले तो नेचुरल ग्लो अपने आप नजर आने लगता है।

उनके अनुसार, सर्दियों में कुछ खास सुपरफूड्स ऐसे हैं जो स्किन और हेयर को अंदर से पोषण देते हैं और लंबे समय तक असर दिखाते हैं।

पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां पालक और अन्य हरी सब्जियां आयरन, फोलेट और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होती हैं। ये शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सुधारती है, जिससे स्किन तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व बेहतर तरीके से पहुंचते हैं। इसका असर चेहरे की नेचुरल चमक और बालों की मजबूती में साफ दिखता है।

2. आंवला (Amla)

आंवला विटामिन C का पावरहाउस माना जाता है। यह कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है जिससे स्किन टाइट और ब्राइट दिखती है। साथ ही यह पिग्मेंटेशन कम करने और बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करता है।

3. बादाम

बादाम में मौजूद विटामिन E और हेल्दी फैट्स स्किन को गहराई से पोषण देते हैं। यह ड्रायनेस से बचाते हैं और बालों को टूटने से रोकते हैं। नियमित सेवन से स्किन सॉफ्ट रहती है और बालों में नेचुरल शाइन आती है।

4. शकरकंद और गाजर

इन दोनों में भरपूर मात्रा में बीटा-कैरोटीन और विटामिन A पाया जाता है जो स्किन को अंदर से रिपेयर करता है। यह डलनेस और ड्रायनेस को कम करता है और सर्दियों में भी हेल्दी ग्लो बनाए रखता है।