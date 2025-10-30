नहाते समय कान में घुस गया पानी? निकालने के लिए अपनाएं 4 सरल तरीके
संक्षेप: नहाते समय कान में पानी घुसना काफी आम समस्या है, जिससे हर कोई जूझता है। लेकिन इसे निकालने के कुछ तरीके खतरनाक हो सकते हैं। चलिए बताते हैं कान से पानी कैसे निकालें।
नहाने के दौरान तेज शॉवर लेने से अक्सर कान में पानी चला जाता है। ये एक आम समस्या है लेकिन कई बार ये काफी दर्द भरा साबित होता है। लंबे समय तक पानी में कान में रहने से कई बार इंफेक्शन, दाने या गंदगी बन जाती है। ऐसे में जरूरी है कि कान की सफाई हो और पानी को भी साफ किया जाये। अगर आपके कान में भी नहाते समय पानी चला जाता है, तो उसे निकालने के लिए कुछ आसान उपाय अपना सकते हैं, इससे पानी निकल जायेगा और कान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।
लेट जाएं- जिस कान में पानी गया है, उसी तरफ सिर करके बिस्तर पर लेट जाएं। ऐसा करने से कान का पानी अपने आप ही निकल जायेगा।
जंप करें- लेटने से पानी न निकलें तो सिर को पानी वाले कान की तरफ झुकाकर जंप करें। इस तरीके से भी पानी निकल जाता है।
टॉवल रोल- पतली वाली रुमाल लें और उसे राउंड करके कान के आगे के हिस्से में चलाएं। इस तरह से पानी रुमाल में ही लगकर सूख जायेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी।
जबड़ा हिलाएं- कान का ऊपरी हिस्सा पकड़ें और जबड़ा हिलाएं। इस तरह से भी कान का पानी आसानी से निकल जायेगा। कान में पानी जाने पर खुजली भी होती है, ऐसा करने से खुजली नहीं होगी।
क्या न करें
ईएनटी स्पेशलिस्ट का कहना है कि कान में पानी जाने के बाद आपको ईयरबड्स से कान खुजलाना नहीं चाहिए। ईयरबड्स से पानी अंदर की ओर जायेगा और उससे घाव हो जायेगा। फिर दाने या इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको माचिस की तीली में रुई लगाकर भी कान साफ नहीं करना है। सींक चुभने से भी दिक्कत हो सकती है। अगर परेशानी ज्यादा बढ़ गई हो, तो फौरन कान के डॉक्टर से सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।