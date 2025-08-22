गलत स्लीपिंग पोजीशन चुपके से बिगाड़ रही आपकी सेहत, जान लें किस तरह से सोना है हार्मफुल

Sleeping position that can be harmful for body: नींद शरीर के लिए जरूरी होती है। जिससे बॉडी को रिलैक्स मिले लेकिन कई सारे लोग सुबह उठने के बाद दर्द और जकड़न की शिकायत करते हैं। तो कई बार इस दर्द का कारण गलत पोजीशन में सोना होता है। जानें कौन से हैं वो 4 गलत स्लीपिंग पोजीशन।

शरीर के लिए नींद बेहद जरूरी है। क्योंकि नींद के वक्त इंसान के अंग बेहतर तरीके से काम कर होते हैं और बॉडी को रिपेयर करते हैं। लेकिन एक गलती आपकी सेहत को बेहतर करने की बजाय खराब करती है। वो है स्लीपिंग पोजीशन। अगर बॉडी को सोते वक्त गलत तरीके से रखा जाए तो इससे शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचता है। वैसे तो आइडियल स्लीपिंग पोजीशन के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं कि करवट होकर या पीठ के बल होकर सोना चाहिए। इसके साथ ही सोने की जगह और कमरे का माहौल भी स्लीप के लिए जरूरी होता है। एनआईएच में छपी स्टडी के मुताबिक गलत स्लीपिंग पोश्चर की वजह से उठने पर इंसान को दर्द का सामना करना पड़ सकता है। सोते वक्त बॉडी की गलत पोजीशन शरीर को दर्द, जकड़न, थकान दे सकती है। फिर चाहे वो पूरे 8 घंटे की नींद ही क्यों ना ले रहा हो। ये 4 स्लीपिंग पोजीशन आपकी बॉडी को दर्द और जकड़न दे सकती हैं। जिससे समस्याएं पैदा होंगी।

फेटल पोजीशन सोते वक्त अगर आप फेटल पोजीशन में सोते हैं। जिसमे करवट होकर पैरों को मोड़कर बिल्कुल छाती से लगा लेते हैं और सिर को झुकाकर पैरों के पास ले आते हैं। तो ये पोजीशन पूरी तरह गलत है। इसमे कमर पूरी तरह से मुड़ी होती है, हिप भी झुके रहते हैं। पैर के घुटनों में लगातार इस तरह मोड़ने की ह से दर्द पैदा होने लगता है। कुछ लोगों को इस तरह लेटने से सुकून मिलता है लेकिन लगातार कई घंटे सोने के लिए ये पोजीशन में लेटते हैं तो इससे घुटने और हिप में दर्द पैदा हो सकता है। यहीं नहीं कमर में लगातार झुकाव की वजह से जकड़न आ सकती है। जिससे लोअर बैक पेन का दर्द बन सकता है।

पेट के बल सोना पेट के बल सोना काफी सारे लोगों को कंफर्टेबल लगता है और वो पूरी रात 6-7 घंटे लगातार ऐसे ही सो जाते हैं। लेकिन स्लीपिंग की ये पोजीशन ना केवल सांस लेने में दिक्कत पैदा करती है। बल्कि इससे स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आ जाता है। गर्दन को एक साइड करने की वजह से गर्दन में दर्द हमेशा बना रह सकता है। पेट के बल सोने से पीठ में डिस्कंफर्ट की शिकायत बनी रह सकती है। इसलिए पेट के बल सोने से पूरी तरह बचना चाहिए।

आधा बैठकर सोना सोफे पर बैठे-बैठे अगर अक्सर आप टीवी देखते हुए ही सो जाते हैं। तो इस आदत को बदल डालें। ये स्लीपिंग पोजीशन कमर पर बुरा असर डालती है। कमर दर्द से बचन के लिए आप पिलो का सहारा लेते हैं लेकिन रीढ़ की हड्डी अननेचुरल तरीके से झुकी रहती है। और गर्दन को भी रिलैक्स नहीं मिलता। अगर आप पूरी रात इसी तरह से सोते हैं तो स्पाइन पर प्रेशर बढ़ता है। जिसकी वजह से उठने के बाद कंधे और कमर का दर्द परेशान करने लगता है। यहीं नहीं जब आप रोज इसी पोजीशन में सो जाते हैं तो मसल्स में सूजन आने लगती है। क्योंकि बॉडी को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं मिलता और स्लीप क्वालिटी भी डिस्टर्ब होती है।