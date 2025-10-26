सेक्स के बाद बिल्कुल न करें ये चीजें, जान को हो सकता है खतरा!
संक्षेप: सेक्स सिर्फ प्लेजर के अलावा शरीर की जरूरत भी होती है। इंटीमेसी के दौरान शरीर में कई हार्मोन्स बनते हैं और इससे कई तरह के सेहतमंद फायदे होते हैं। लेकिन सेक्स के बाद कुछ चीजें करने से आप हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। चलिए बताते हैं किन चीजों को करने से बचें।
सेक्शुअल प्लेजर के बाद हमें प्राइवेट पार्ट्स की क्लीनिंग पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन कई लोग सेक्स के फौरन बाद कुछ ऐसी चीजें करने लगते हैं, जो उनकी सेहत पर बुरा असर डाल सकती हैं। सेक्स के दौरान शरीर में कई तरह के हार्मोन्स बनते और बिगड़ते हैं, जिससे हमारे शरीर का तापमान सामान्य से काफी लो रहता है। यही वजह है सेक्स के दौरान शरीर गर्म लगता है। ऐसे में अगर आप कुछ चीजों को न करें, तो सेहत पर कोई असर नहीं होगा। चलिए आपको बताते हैं इंटीमेसी के बाद क्या नहीं करना है।
ठंडा पानी
डॉक्टर्स के मुताबिक, सेक्स के फौरन बाद ठंडा या चिल्ड पानी पीने से परहेज करें। इस दौरान शरीर का टेंपरेचर लो रहता है और ऐसे में ठंडा पानी इसे एकदम से बढ़ा सकता है। जो दिल और दिमाग के लिए अच्छा नहीं होता।
हॉट शावर
अक्सर लोग सेक्स के बाद गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं। ये कपल च्वॉइस भी होती है लेकिन ये सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। गर्म पानी से नहाने से शरीर का तापमान तेजी से और कम हो सकता है। इससे आपको बीपी लो होने की समस्या हो सकती है।
स्मोकिंग
सेक्स के बाद सिगरेट पीने का शौक काफी लोग रखते हैं लेकिन ये सेहत के लिए सबसे बुरा है। सिगरेट वैसे ही नुकसानदायक होती है और सेक्स के बाद ये फेफड़ों के साथ दिल पर सीधा असर डालती है।
हैवी वर्कआउट
सेक्स एक तरह की फिजिकल एक्टिविटी मानी जाती है। इसे करने के बाद हैवी वर्कआउट करने का प्लान न बनाएं। ऐसा करने से शरीर के साथ मसल्स पर भी असर होता है। सेक्स के बाद हैवी वर्कआउट से हार्ट अटैक जैसी घातक बीमारी का डर रहता है।
क्या करें
सेक्स के बाद यूरिन पास जरूर करें और वजाइना को क्लीन करें। प्राइवेट पार्ट को क्लीन करने के लिए पानी-साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन साबुन को अंदर की ओर न लगाएं। टाइट पैंटी न पहनें।
