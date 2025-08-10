9-5 बैठकर जॉब करने वालों के लिए दिल के डॉक्टर ने बताई 4 हैबिट जो हेल्दी रखेगी

How to stay healthy in long sitting job: दिन के 9 से 10 घंटे लगातार बैठ कर काम करते हैं। खासतौर पर जब आप एक भी बार ब्रेक नहीं लेते हो और नॉनस्टाप बैठकर काम करते हो, तो इससे सेहत पर निगेटिव असर पड़ता है। फिर आप चाहे कितना भी ऑफिस के बाद एक्सरसाइज करते हो।

दिन के 8-9 घंटे लगातार बैठकर जॉब करने वालों की सेहत पर डेस्क जॉब का बहुत बुरा असर पड़ता है। खासतौर पर वो लोग जो लगातार सीट पर बैठकर घंटों काम करते रहते हैं और बीच में ब्रेक लेने का भी टाइम नहीं मिलता। यहां तक कि लंच भी वहीं बैठकर करना और एक कदम भी ना चलना। इस तरह की जॉब का दिल की सेहत पर काफी निगेटिव इम्पैक्ट होता है। लेकिन दिल के डॉक्टर जेरेमी लंदन ने दिल की सेहत को दुरुस्त रखने के लिए कुछ तरीके बताए हैं।

क्या एक्सरसाइज से घंटों बैठने के रिस्क को कम किया जा सकता है? काफी सारे लोगों को लगता है कि घंटों बैठने के बाद वर्कआउट करने या एक्टिव रहने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर जेरेमी ने 2015 की स्टडी के बारे में बताया है कि मात्र एक एक्सरसाइज की मदद से घंटों बैठने के रिस्क को पूरी तरह कम नहीं किया जा सकता। भले ही एक्ससाइज करते हों लेकिन लगातार घंटों बैठने की वजह से टाइप 2 डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कॉर्डियोवस्कुलर डिसीज का खतरा बना ही रहता है।

इन 4 तरीकों से डेस्क जॉब में हेल्दी रह सकते हैं अपनी हेल्थ को जॉब की वजह से खराब नहीं करना चाहते हैं तो कुछ सिंपल सी आदतों को जरूर शामिल करें। जिससे काम के साथ ही हेल्थ के साथ समझौता ना करना पड़ेगा। काम के बीच में भी अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। रोजमर्रा के रूटीन में डॉक्टर जेरेमी की शेयर हैबिट को शामिल करें।

हर घंटे वॉक करें काम के बीच में कुर्सी से उठने का मौका तक नहीं मिलता। लेकिन हर 30-60 मिनट के बीच उठे और लगभग दो से तीन मिनट तक वॉक करें। इसके साथ ही 10 एयर स्क्वाट करें। स्क्वाट करने से कॉर्टिसोल लेवल कम होता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है।

खुद का लंच रेडी करें अपना लंच खुद से पैक करें और सप्ताह में दो से तीन बार खुद ही तैयार करें। इस तरह की आदत ना केवल बॉडी को न्यूट्रिशन देगा। साथ ही प्रोसेस्ड और अनहेल्दी फूड से खुद को बचा पाएंगे।

हाइड्रेट रहना है जरूरी शरीर में अगर पानी की कमी है और बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है तो उसमे फोकस की कमी और थकान की फीलिंग ज्यादा होती है। इसलिए पानी की एक बोतल हमेशा पास रखें। जिसे दिनभर पीते रहें। प्यास महसूस ना होने पर भी पानी को इग्नोर नहीं करना चाहिए।