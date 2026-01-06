हेल्दी समझकर कर रहे हैं गलती, सुबह खाली पेट ना खाएं ये चीजें: डाइटिशियन
सुबह खाली पेट क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, यह आपकी पाचन सेहत तय करता है। डाइटिशियन निकिता बार्डिया बता रही हैं ऐसे 4 फूड्स जिन्हें सुबह उठते ही खाने से बचना चाहिए।
सुबह उठते ही हमारा शरीर पूरी रात के उपवास (फास्ट) के बाद होता है। इस समय पेट और पाचन तंत्र बेहद संवेदनशील होता है और उसे ऐसे पोषण की जरूरत होती है जो धीरे-धीरे ऊर्जा दे और मेटाबॉलिज्म को सही तरीके से एक्टिव करे। लेकिन अक्सर लोग जल्दबाजी में ऐसी चीजें खा लेते हैं जो देखने में तो हेल्दी लगती हैं, लेकिन खाली पेट लेने पर पेट से जुड़ी कई समस्याओं को जन्म दे सकती हैं।
डाइटिशियन निकिता बार्डिया के मुताबिक, 'खाली पेट लिया गया गलत खाना एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग और दिनभर की थकान की वजह बन सकता है। सुबह का पहला निवाला सोच-समझकर लेना बेहद जरूरी है।' आइए जानते हैं ऐसे 4 फूड्स, जिन्हें एक्सपर्ट खाली पेट खाने से मना करती हैं।
1. कॉफी: अधिकांश लोग सुबह की शुरुआत कॉफी से करते हैं, लेकिन खाली पेट कैफीन लेने से पेट में एसिड का उत्पादन तेज हो जाता है। इससे जलन, बेचैनी और एसिडिटी हो सकती है।
क्या करें: कॉफी से पहले गुनगुना पानी पिएं और कुछ भीगे बादाम या मेवे खा लें।
2. फ्रूट जूस: फ्रूट जूस को हेल्दी माना जाता है, लेकिन खाली पेट इसका सेवन पैंक्रियास पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालता है। जूस में मौजूद फ्रुक्टोज लीवर पर भी नेगेटिव असर डाल सकता है।
क्या करें: साबुत फल खाएं और उन्हें नट्स या बीजों के साथ लें।
3. साइट्रस फल (संतरा, अमरूद आदि): खाली पेट खट्टे फल खाने से पेट में एसिड बढ़ सकता है जिससे गैस्ट्राइटिस और जलन की समस्या हो सकती है। इनमें मौजूद अधिक फाइबर और फ्रुक्टोज पाचन को भी धीमा कर सकता है।
क्या करें: इन्हें दिन के किसी भी मील के बाद या स्नैक के रूप में खाएं।
4. दही (योगर्ट): सुबह खाली पेट दही खाने से उसमें मौजूद प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पेट के तेज एसिड में नष्ट हो जाते हैं। इससे ना तो पाचन को फायदा मिलता है और उल्टा एसिडिटी बढ़ सकती है।
क्या करें: दही को दोपहर के भोजन के साथ या लंच में शामिल करें।
नोट: डाइटिशियन का कहना है कि दिन की सही शुरुआत के लिए हल्का, संतुलित और पोषक आहार लेना बेहद जरूरी है। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी, थोड़े नट्स, भीगे बीज या हल्का नाश्ता पाचन को बेहतर बनाता है और पूरे दिन एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है। सही सुबह की आदतें ना सिर्फ पेट को दुरुस्त रखती हैं, बल्कि आपकी सेहत पर भी लंबे समय तक सकारात्मक असर डालती हैं। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
