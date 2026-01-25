डायबिटीज के डॉक्टर ने शुगर कंट्रोल करने के लिए 4 चीजें खाने की दी सलाह, दवाओं की नहीं पड़ेगी जरूरत

संक्षेप: डायबिटीज की बीमारी भारत में तेजी से फैल चुकी है और हर दूसरा व्यक्ति इससे परेशान है। डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं लेकिन डॉक्टर वी मोहन का कहना है कि शुरुआती स्टेज पर इसे नेचुरल चीजों से कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए बताते हैं वो तरीके क्या हैं।

डायबिटीज आजकल आम समस्या बन चुकी है और हर दूसरा व्यक्ति इससे जूझ रहा है। भारत में ये बीमारी सबसे ज्यादा फैली हुई है और शुरुआती स्टेज पर लोग इसे दवा से कंट्रोल कर लेते हैं। डायबिटीज होने के साथ कई और बड़ी बीमारियों का खतरा रहता है और इसका खास कारण खराब लाइफस्टाइल, खान-पान, मोटापा, नो फिजिकल एक्टिविटी होती है। डायबिटीज होने पर लोग आलू, शक्कर जैसी कई चीजें खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं और दवाओं पर टिक जाते हैं। पद्मश्री और देश के जाने माने डायबिटीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर वी मोहन का कहना है कि आप बिना दवाइयों के भी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। चलिए बताते हैं बिना दवाई के कैसे शुगर कंट्रोल करें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्या खाना चाहिए? मेथी के बीज मेथी प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन (A, C, B), आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज जैसे तत्व होते हैं। मेथी के दाने डायबिटीज पेशेंट के लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। एक चम्मच मेथी दानों को रातभर पानी में भिगोकर रखें और अगली सुबह खाली उस पानी को पिएं। ये पानी इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारता है और पाचन को बेहतर करता है।

नीम के पत्ते नीम की छाल और पत्तियां दोनों ही फायदेमंद होती है। नीम की पत्तियों से आप शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। आयुर्वेद में नीम की पत्तियों के कई फायदे लिखे हैं और इसे चबाने से पेट-दांत के कीड़े, शरीर का खून साफ करना, शुगर कंट्रोल करना जैसे फायदे होते हैं। नीम की पत्तियों में एज़ैडिरैक्टिन (Azadirachtin), फ्लेवोनोइड्स, अल्कलॉइड, टैनिन, और स्टेरॉयड होते हैं। सुबह खाली पेट 5-10 नीम की पत्तियां चबानी है।

दालचीनी हर किचन में दालचीनी का इस्तेमाल होता है। ज्यादातर लोग दालचीनी का इस्तेमाल खाने-सब्जी के लिए करते हैं। आप दालचीनी की चाय या फिर इसका पानी पी सकते हैं। दालचीनी से भी डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है। इसमें एंटीऑक्सिडेंट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन और मैंगनीज होते हैं। ये शरीर में इंसुलिन को कंट्रोल करने में मदद करता है।

करेले का जूस करेला वैसे तो हर किसी के लिए फायदेमंद होता है लेकिन डायबिटीज पेशेंट के लिए ये वरदान से कम नहीं होता। करेले में खासतौर से विटामिन C, विटामिन A, फाइबर, फोलेट, आयरन, पोटेशियम, और मैग्नीशियम होते हैं करेले की सब्जी या जूस आप कुछ भी खा सकते हैं। अगर आप ताजा करेले का जूस पीते हैं, तो इसमें मौजूद चारेंटिन, पॉलीपेप्टाइड-पी और अन्य बायोएक्टिव तत्व शुगर को कंट्रोल करते हैं। 1 हफ्ते में 2-3 बार ही इसका जूस पीना है।

ध्यान दें- डॉक्टर मोहन के अनुसार, डायबिटीज के शुरुआती स्टेज में आप इन चीजों का सेवन कर इसे कंट्रोल में कर सकते हैं। लेकिन इन चीजों का नियमित रूप से सेवन करना जरूरी है। इसके अलावा आप योग और माइंडफुल ईटिंग से भी शुगर कंट्रोल में रख सकते हैं।