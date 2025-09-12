पीरियड्स से जुड़ी 4 अफवाहें, जिनका सच हर महिला को जरूर जानना चाहिए! 4 Common Period Myths Every Woman Should Know the Truth About, हेल्थ टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थ4 Common Period Myths Every Woman Should Know the Truth About

पीरियड्स से जुड़ी 4 अफवाहें, जिनका सच हर महिला को जरूर जानना चाहिए!

Common Period Myths: ऐसी कई चीजें हमारे समाज में चलती आ रही हैं, जिनके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार ही नहीं है। डॉ उदय भानु राणा ने पीरियड्स से जुड़े ऐसे ही कुछ मिथकों के बारे में बताया है।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 01:16 PM
share Share
Follow Us on
पीरियड्स से जुड़ी 4 अफवाहें, जिनका सच हर महिला को जरूर जानना चाहिए!

पीरियड्स के 4-5 दिन हर महिला के लिए बहुत चैलेंजिंग होते हैं। पेट, कमर और जांघों में तेज दर्द, कमजोरी, थकान और मूड स्विंग्स जैसी कई चीजें उन्हें फेस करनी पड़ती है। उपर से पीरियड्स को हमारे समाज में जिन निगाहों से देखा जाता है, वो और परेशान करता है। एक तो इससे जुड़े इतने मिथक फैला दिए गए हैं कि आग में घी डालने का काम करते हैं। जैसे पीरियड्स गंदे होते हैं, इन दिनों नहा नहीं सकते या बाल नहीं धो सकते। ऐसी कई चीजें हमारे समाज में चलती आ रही हैं, जिनके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार ही नहीं है। डॉ उदय भानु राणा ने एक वीडियो पोस्ट के जरिए पीरियड्स से जुड़े ऐसे ही कुछ मिथकों के बारे में बताया है। हर महिला के लिए कम से कम इन्हें जानना बेहद जरूरी है।

पीरियड्स में गंदा खून आता है

पीरियड्स को हमारे समाज में बड़ी गंदी नजरों से देखा जाता रहा है। आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि इस दौरान शरीर का गंदा खून बाहर आता है। इस वजह से पीरियड्स में कुछ लोग तो महिलाओं के साथ अछूतों वाला व्यवहार करते हैं। डॉक्टर उदय कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को ये समझना चाहिए कि पीरियड्स की वजह से एक महिला नई जिंदगी को इस दुनिया में लाती है, तब इसमें गंदा जैसा क्या है। ये तो सबसे पवित्र चीजों में से एक होना चाहिए।

पीरियड्स में दवा नहीं लेनी चाहिए

पीरियड्स में उठते तेज दर्द के बावजूद भी कई महिलाएं पेनकिलर लेने से परहेज करती हैं। ऐसा माना जाता है कि पीरियड्स में दवा लेने के कई साइड इफेक्ट्स होते हैं और भविष्य में कोई परेशानी भी खड़ी हो सकती है। हालांकि डॉ उदय कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको तेज दर्द हो रहा है, तो आप बिल्कुल दवा ले सकती हैं। एक अच्छी पेनकिलर अगर सीमित मात्रा में खाई जाए, तो कोई भी परेशानी नहीं है।

वर्जिन लड़कियां मेंस्ट्रुअल कप नहीं यूज कर सकतीं

मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल पीरियड्स में काफी सहूलियत भरा हो सकता है। कम से कम बार-बार पैड चेंज करने, खुजली, रैशेज और कपड़े खराब होने का डर तो खत्म हो जाता है। लेकिन वर्जिन लड़कियां अक्सर मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करने से परहेज करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है इसे इंसर्ट करने से उनकी वर्जिनिटी ब्रेक हो जाएगी। डॉ उदय कहते हैं कि ये भी एक मिथ ही है। दरअसल पीरियड कप काफी फ्लेक्सिबल होते हैं और अलग-अलग साइज में आते हैं। ऐसे में इनका सेक्सुअल एक्टिविटी से कोई भी लिंक नहीं है।

पीरियड्स में बाल नहीं धोने चाहिए

पीरियड्स से जुड़ा एक बहुत कॉमन मिथक है कि इस दौरान महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। ज्यादातर महिलाएं ये नियम आज भी फॉलो करती हैं। हालांकि डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा मानने के पीछे को ठोस वजह है ही नहीं। आप जब चाहें बाल धो सकती हैं। हालांकि इस दौरान ज्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।

Health Tips Periods

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।