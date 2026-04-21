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जलेबी खाने के बाद 33 साल का शख्स हुआ पैरालाइज! न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया किन लोगों को रहना चाहिए सावधान

Apr 21, 2026 01:59 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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33 साल के शख्स ने अपनी पसंद की मिठाई जलेबी खाई और इसके बाद उनके हाथ-पैर में कमजोरी आ गई और काम करना बंद कर दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्या कारण था, इसके बारे में अपोलो अस्पताल के न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया है।

जलेबी खाने के बाद 33 साल का शख्स हुआ पैरालाइज! न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया किन लोगों को रहना चाहिए सावधान

हर कोई अपनी मनपसंद मिठाई कभी-कभार खाना पसंद करता है और उसे खाते ही अगर आप बीमार हो जाए, तो बुरा लगता है। भारत की मशहूर मिठाई में से एक है जलेबी और लोग जलेबी को दही से भी खाते हैं और रबड़ी के साथ भी। दोनों ही तरह से ये काफी टेस्टी लगती है लेकिन अगर हम आपको बताए कि 33 साल के एक शख्स का शरीर जलेबी और रबड़ी खाने के बाद पैरालाइज्ड हो गया तो आप भी सोच में पड़ेंगे ना? हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार के पास ऐसा मामला आया। उन्होंने इसकी जानकारी ट्विटर (X) पर शेयर करते हुए बताया कि शख्स ने जब भी जलेबी और रबड़ी खाई तब उसके साथ ऐसा ही हुआ। चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्या जलेबी खाना सेहत के लिए नुकसानदायक है?

क्या था पूरा मामला?

रवि नाम के 33 साल के इस शख्स ने जलेबी और रबड़ी शादी में खाई और उसके बाद ही उसे कमजोरी महसूस होने लगी। हाथ-पैर भारी लगने लगे और उन्हें उठने में भी दिक्कत होने लगी। यहां तक कि वह शख्स अपना हाथ भी उठाने में असमर्थ हो गया था। हालांकि, वह सही से बोल पा रहे थे, उन्हें कोई दर्द नहीं था और ना ही शरीर का कोई हिस्सा सुन्ना हुआ। पहले दो बार उसने शादी में जलेबी-रबड़ी खाई और ऐसा हुआ, तो लगा कि फूड प्वाइजनिंग हुई है, तीसरी बार जब घर पर बनी जलेबी-रबड़ी खाने के बाद ऐसा ही हुआ तो शख्स फौरन हॉस्पिटल पहुंच गया।

न्यूरोलॉजिस्ट ने जांच में क्या पाया

जब डॉक्टर सुधीर कुमार ने शख्स को फौरन जांच के लिए भेजा और ब्लड टेस्ट, ECG, न्यूरोलॉजिकल जांच कराई। जांच में पता चला कि ये काफी रेयर कंडीशन है, जिसे मेडिकल भाषा में Hypokalemic Paralysis कहा जाता है। इसमें कोई नर्व डैमेज नहीं हुई बल्कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया था।

ऐसा क्यों हुआ

Hypokalemic Paralysis तब होता है जब शरीर में पोटैशियम की कमी हो और इंसुलिन लेवल तेजी से बढ़ जाए। रवि ने जलेबी खाई, तो उनका इंसुलिन लेवल फौरन बढ़ा और पोटैशियम लेवल काफी कम हो गया। जब पोटैशियम की कमी होती है, तो मसल्स काम करना बंद कर देते हैं। अब शख्स की हालत में सुधार है, उनके शरीर में पोटैशियम की कमी पूरी करने की दवा दी गई और बाकि दवाइयों से वह अब बेहतर है।

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किन लोगों को नहीं खाना चाहिए मीठा

जिन लोगों के शरीर में पोटैशियम की कमी हो या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले लोगों को ज्यादा मीठा खाने से बचना चाहिए। खासतौर पर खाना खाने के बाद जो लोग मिठाई खाना पसंद करते हैं। थायरॉयड या हार्मोनल समस्या वाले लोगों को भी ये खतरा रहता है। खाली पेट भी कभी ज्यादा मीठा न खाएं, इससे इंसुलिन लेवल तेजी से बढ़ जाता है।

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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