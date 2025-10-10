पेट के डॉक्टर ने बताया खाली पेट किन चीजों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, बनने लगती है गैस

Worst 3 Foods For Breakfast: ब्रेकफास्ट में चाय या कॉफी खाली पेट ना पीने की सलाह दी जाती है। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे फूड्स भी हैं जिन्हें खाली पेट सुबह ब्रेकफास्ट में खाना अवॉएड करना चाहिए। ये आपके डाइजेशन पर एक्स्ट्रा बोझ बढ़ाते हैं।

दिन की शुरुआत करते समय अक्सर चाय या कॉफी को ना पीने की सलाह दी जाती है। लेकिन काफी सारे फूड्स भी ऐसे हैं जिन्हें खाली पेट सुबह के समय नहीं खाना चाहिए। ये फूड्स ना केवल डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगाड़ते हैं बल्कि मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित करते हैं। गैस्ट्रोएट्रोलॉजिस्ट और हीपैटोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभम वत्स्य ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर ऐसे ही तीन फूड्स के बारे में बताया है। जिन्हें सुबह सबसे पहले खाली पेट नहीं खाना चाहिए। ये फायदे की बजाय नुकसान पहुंचाते हैं।

खट्टे फल डॉक्टर शुभम वत्स्य बताते हैं कि साइट्रिक एसिड से भरपूर फल जैसे संतरा, नींबू हेल्थ के लिए फायदेमंद होते हैं। लेकिन जब आप ऐसे खट्टे फलों को सुबह खाली पेट सबसे पहले खा लेते हैं तो इससे गट लाइनिंग इरिटेट हो जाती है। गट की नाजुक लाइनिंग छिल जाती है और गट हेल्थ पर असर होता है।

ब्लैक कॉफी ब्लैक कॉफी पीने के कई सारे फायदे होते हैं। लेकिन अगर आप सबसे पहले सुबह इसे पी लेते हैं। तो ये पेट को एसिड शॉक देता है। ब्लैक कॉफी को सुबह खाली पेट पीने से ब्लोटिंग, इरिटेशन और एनर्जी में कमी महसूस हो सकती है। इसलिए सुबह खाली पेट ब्लैक कॉफी पीना हेल्थ के लिए रिस्की हो सकता है।

हैवी फ्राईड फूड्स पूड़ी, कचौड़ी, भटूरे, बटर में डूबे पाव भाजी जैसे ब्रेकफास्ट को अगर आप खाना पसंद करते हैं। तो संभल जाएं, ये सुबह इन हैवी फूड्स को खाना अवॉएड करें। ये डाइजेस्टिव सिस्टम पर एक्स्ट्रा बोझ डालते हैं और गट हेल्थ को भी प्रभावित करते हैं