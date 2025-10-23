चश्मे का नंबर नहीं बढ़ेगा अगर ये 3 काम रोज करेंगे! योग एक्सपर्ट से जानें

संक्षेप: जहां पहले एक उम्र के बाद ही चश्मा चढ़ता था, वहीं आज कम उम्र के बच्चे ही चश्मा लगाए दिख जाते हैं। अगर आप चश्मा नहीं पहनना चाहते हैं या फिर आई पावर को और बढ़ने नहीं देना चाहते, तो कुछ चीजें अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं।

आंखों का कमजोर होना आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है। जहां पहले एक उम्र के बाद ही चश्मा चढ़ता था, वहीं आज कम उम्र के बच्चे ही चश्मा लगाए दिख जाते हैं। दरअसल हमारा खानपान भी कुछ ऐसा ही हो गया है और स्क्रीन टाइम बढ़ना भी एक बड़ी वजह है। ऐसे में आंखों की हेल्थ का स्पेशल ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप चश्मा नहीं पहनना चाहते हैं या फिर आई पावर को और बढ़ने नहीं देना चाहते, तो कुछ चीजें अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। योग एक्सपर्ट कार्तिक मयूर ने एक वीडियो पोस्ट के जरिए इसी बारे में बताया है। आइए जानते हैं।

कैसे बढ़ती है आई पावर? कई बार चश्मा पहनने के बाद भी आई पावर बढ़ती रहती है। एक्सपर्ट कहते हैं कि इसके पीछे मुख्य रूप से आनुवांशिक कारण और कुछ अन्य फैक्टर भी जिम्मेदार हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे टास्क जहां आप आंखों पर लंबे समय के लिए जोर डालते हैं, जैसे किताब पढ़ना या डिजिटल स्क्रीन का इस्तेमाल करना। आंखों पर ज्यादा जोर पड़ने की वजह से धीरे-धीरे आई मसल्स कमजोर पड़ने लगती हैं और आई बॉल का आकार भी बदलने लगता है। इन वजहों से आंखों की पावर और आपके चश्मे का नंबर बढ़ जाता है।

आंखों की पावर ना बढ़ें, इसलिए करें ये 3 काम योग एक्सपर्ट कार्तिक बताते हैं कि अगर आप चश्मा पहनना नहीं चाहते हैं या फिर आई पावर को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, तो 3 चीजें करना शुरू कर दें। सबसे पहले तो जितना हो सके बाहर नेचुरल लाइट में समय बिताएं। अंधेरे या कम रोशनी में काम करना अवॉइड करें, इससे आंखों पर ज्यादा जोर पड़ता है। दूसरा, लैपटॉप या फोन पर काम करते हुए, बीच-बीच में थोड़ा ब्रेक जरूर लेते रहें। लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल करने से बचें। ध्यान रखें इन्हें आंखों के ज्यादा करीब ना ले कर जाएं। एक दूरी पर रखकर ही इस्तेमाल करें।