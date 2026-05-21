रोज चाय पीते हैं? ये 3 बातें ध्यान रखेंगे तो नहीं होगा नुकसान, हेल्थ कोच ने बताया!

Health Tips: अगर आप डेली चाय पीते हैं तो कुछ बातें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि चाय आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकती है, अगर पीने का तरीका सही ना हो। आइए हेल्थ कोच से जानते हैं ये जरूरी बातें।

हमारे देश में ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत ही एक कप चाय के साथ होती है। कुछ लोग तो दिन में कई कप चाय पी जाते हैं और साथ में जो नमकीन-बिस्किट लेते हैं, सो अलग। खैर, चाय से जुड़े कई सवाल लोग अक्सर पूछते हैं जैसे कि हम चाय छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। या फिर क्या चाय वाकई इतनी नुकसानदायक है, जितना कहा जाता है? इन्हीं सवालों का जवाब देते हुए हेल्थ कोच शिवांगी देसाई एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताती हैं कि चाय अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन आप इसे कब पीते हैं, कैसे पीते हैं और कितना पीते हैं; ये तीन बातें डिसाइड करती हैं कि चाय आपको नुकसान करेगी या नहीं। अगर इन 3 चीजों का ध्यान रख के चाय पी जाए, तो आप हेल्थ का ध्यान रखते हुए भी चाय एंजॉय कर सकते हैं। आइए हर एक प्वाइंट को विस्तार में समझते हैं।

पहली जरूरी बात: चाय कब पीनी चाहिए? सबसे जरूरी बात है चाय पीने की टाइमिंग का ध्यान रखना। एक्सपर्ट बताती हैं कि अगर आप सुबह उठते ही चाय पीते हैं, तो ये सबसे खराब टाइम होता है। नियमित रूप से खाली पेट चाय पीने पर गट हेल्थ और गट लाइनिंग काफी बुरी तरह डैमेज हो सकती है। चाय पीने का सबसे बेस्ट टाइम है ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते के एक घंटे बाद। नाश्ते के साथ या तुरंत बाद चाय पीना अवॉइड करें, क्योंकि इससे आयरन का एब्जॉरपशन रुक जाता है, जो बाद में कई हेल्थ संबंधी परेशानियों को जन्म दे सकता है।

दूसरी जरूरी बात: चाय को कैसे पीना चाहिए? ज्यादातर लोग मसाला चाय पीना पसंद करते हैं, जिसमें ढेर सारा दूध और चीनी डाली जाती है। हेल्थ कोच बताती हैं कि अगर आप इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कोशिश कीजिए कि दूध की क्वालिटी अच्छी हो। ऐसा दूध हो जिसमें कोई भी हार्मोंस जैसे ऑक्सीटोसिन, एंटीबायोटिक्स या इंजेक्शन इस्तेमाल ना किए गए हों। प्योर ऑर्गेनिक दूध की चाय बनाएं। इसके अलावा रिफाइंड शुगर की जगह अन-रिफाइंड शुगर, जिसे खड़ी शक्कर भी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान नहीं होगा।

तीसरी जरूरी बात: एक दिन में कितनी चाय पीनी चाहिए? तीसरी सबसे जरूरी बात है चाय की सही मात्रा का ध्यान रखना। एक्सपर्ट बताती हैं कि अगर आप दिन में 1 से 2 कप चाय पीते हैं, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन यहीं अगर रोज की 4-5 कप चाय आराम से हो जा रही है, तो थोड़ा सावधान होने की जरूरत है।

हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ मैनेज करें हेल्थ कोच बताती हैं कि चाय अपने आप में बुरी नहीं है। अगर आप इन तीन बातों का ध्यान रखते हैं और अपने बाकी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखते हैं, तो चाय को आपको बॉडी आराम से मैनेज कर सकती है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी डाइट हेल्दी रखें, नियमित एक्सरसाइज करें और चाय के साथ अनहेल्दी स्नैक्स जैसे नमकीन, बिस्किट, भुजिया या पकौड़े लेने से बचें।