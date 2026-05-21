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रोज चाय पीते हैं? ये 3 बातें ध्यान रखेंगे तो नहीं होगा नुकसान, हेल्थ कोच ने बताया!

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Health Tips: अगर आप डेली चाय पीते हैं तो कुछ बातें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि चाय आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकती है, अगर पीने का तरीका सही ना हो। आइए हेल्थ कोच से जानते हैं ये जरूरी बातें।

रोज चाय पीते हैं? ये 3 बातें ध्यान रखेंगे तो नहीं होगा नुकसान, हेल्थ कोच ने बताया!

हमारे देश में ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत ही एक कप चाय के साथ होती है। कुछ लोग तो दिन में कई कप चाय पी जाते हैं और साथ में जो नमकीन-बिस्किट लेते हैं, सो अलग। खैर, चाय से जुड़े कई सवाल लोग अक्सर पूछते हैं जैसे कि हम चाय छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। या फिर क्या चाय वाकई इतनी नुकसानदायक है, जितना कहा जाता है? इन्हीं सवालों का जवाब देते हुए हेल्थ कोच शिवांगी देसाई एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताती हैं कि चाय अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन आप इसे कब पीते हैं, कैसे पीते हैं और कितना पीते हैं; ये तीन बातें डिसाइड करती हैं कि चाय आपको नुकसान करेगी या नहीं। अगर इन 3 चीजों का ध्यान रख के चाय पी जाए, तो आप हेल्थ का ध्यान रखते हुए भी चाय एंजॉय कर सकते हैं। आइए हर एक प्वाइंट को विस्तार में समझते हैं।

पहली जरूरी बात: चाय कब पीनी चाहिए?

सबसे जरूरी बात है चाय पीने की टाइमिंग का ध्यान रखना। एक्सपर्ट बताती हैं कि अगर आप सुबह उठते ही चाय पीते हैं, तो ये सबसे खराब टाइम होता है। नियमित रूप से खाली पेट चाय पीने पर गट हेल्थ और गट लाइनिंग काफी बुरी तरह डैमेज हो सकती है। चाय पीने का सबसे बेस्ट टाइम है ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते के एक घंटे बाद। नाश्ते के साथ या तुरंत बाद चाय पीना अवॉइड करें, क्योंकि इससे आयरन का एब्जॉरपशन रुक जाता है, जो बाद में कई हेल्थ संबंधी परेशानियों को जन्म दे सकता है।

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दूसरी जरूरी बात: चाय को कैसे पीना चाहिए?

ज्यादातर लोग मसाला चाय पीना पसंद करते हैं, जिसमें ढेर सारा दूध और चीनी डाली जाती है। हेल्थ कोच बताती हैं कि अगर आप इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कोशिश कीजिए कि दूध की क्वालिटी अच्छी हो। ऐसा दूध हो जिसमें कोई भी हार्मोंस जैसे ऑक्सीटोसिन, एंटीबायोटिक्स या इंजेक्शन इस्तेमाल ना किए गए हों। प्योर ऑर्गेनिक दूध की चाय बनाएं। इसके अलावा रिफाइंड शुगर की जगह अन-रिफाइंड शुगर, जिसे खड़ी शक्कर भी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान नहीं होगा।

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तीसरी जरूरी बात: एक दिन में कितनी चाय पीनी चाहिए?

तीसरी सबसे जरूरी बात है चाय की सही मात्रा का ध्यान रखना। एक्सपर्ट बताती हैं कि अगर आप दिन में 1 से 2 कप चाय पीते हैं, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन यहीं अगर रोज की 4-5 कप चाय आराम से हो जा रही है, तो थोड़ा सावधान होने की जरूरत है।

हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ मैनेज करें

हेल्थ कोच बताती हैं कि चाय अपने आप में बुरी नहीं है। अगर आप इन तीन बातों का ध्यान रखते हैं और अपने बाकी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखते हैं, तो चाय को आपको बॉडी आराम से मैनेज कर सकती है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी डाइट हेल्दी रखें, नियमित एक्सरसाइज करें और चाय के साथ अनहेल्दी स्नैक्स जैसे नमकीन, बिस्किट, भुजिया या पकौड़े लेने से बचें।

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नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

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