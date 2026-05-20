गर्मियों में बढ़ जाते हैं पिंडलियों के क्रैम्प्स? डाइट में शामिल करें ये 3 फूड्स
What to do for Calf Cramps: पिंडलियों में अचानक होने वाले क्रैम्प्स काफी दर्दनाक हो सकते हैं और कई बार नींद भी खराब कर देते हैं। ऐसे में कुछ हेल्दी फूड्स शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी पूरी करने में मदद कर सकते हैं।
पिंडलियों में अचानक होने वाले क्रैम्प्स यानी ऐंठन एक बहुत आम समस्या है। कई बार यह दर्द इतना तेज होता है कि व्यक्ति की नींद तक खुल जाती है। कुछ लोगों को यह समस्या रात में ज्यादा महसूस होती है, जबकि कई लोगों को ज्यादा चलने, लंबे समय तक खड़े रहने या शरीर में पानी की कमी होने पर होती है।
शरीर में पोटैशियम, मैग्नीशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी मांसपेशियों में खिंचाव की वजह बन सकती है। गर्मियों में पसीना ज्यादा निकलने के कारण यह समस्या और बढ़ सकती है। ऐसे में खानपान का सही ध्यान रखना बेहद जरूरी माना जाता है। कुछ आसान और हेल्दी फूड्स शरीर को जरूरी पोषण देने और मांसपेशियों को रिलैक्स रखने में मदद कर सकते हैं।
1. केला (Banana)
- केला पोटैशियम का अच्छा स्रोत माना जाता है, जो मांसपेशियों को सही तरीके से काम करने में मदद कर सकता है।
- शरीर में पोटैशियम की कमी होने पर मांसपेशियों में ऐंठन और कमजोरी महसूस हो सकती है।
- केला शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखने में मदद कर सकता है।
- वर्कआउट या ज्यादा थकान के बाद केला खाना फायदेमंद माना जाता है।
- सुबह नाश्ते में या शाम के समय केला खाने से शरीर को ऊर्जा मिल सकती है।
2. शरबत (नींबू, कोकम, आंवला, बुरांश, बेल)
गर्मियों में शरीर में पानी और मिनरल्स की कमी जल्दी हो सकती है, ऐसे में पारंपरिक शरबत मददगार माने जाते हैं।
- नींबू शरबत शरीर को हाइड्रेट रखने और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करने में मदद कर सकता है।
- कोकम शरबत शरीर को ठंडक देने और डिहाइड्रेशन कम करने के लिए जाना जाता है।
- आंवला शरबत विटामिन C का अच्छा स्रोत माना जाता है, जो शरीर की कमजोरी कम करने में मदद कर सकता है।
- बुरांश का शरबत पहाड़ी इलाकों में शरीर को ठंडा और तरोताजा रखने के लिए पिया जाता है।
- बेल का शरबत पाचन सुधारने और शरीर को ठंडक देने में सहायक माना जाता है।
3. मौसमी सब्जियां (Seasonal Vegetables)
- मौसमी सब्जियों में जरूरी विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो मांसपेशियों की सेहत के लिए जरूरी माने जाते हैं।
- तोरी, लौकी, खीरा, कद्दू और टिंडा जैसी सब्जियां शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकती हैं।
- इन सब्जियों में मैग्नीशियम और पोटैशियम पाया जाता है, जो मांसपेशियों की ऐंठन कम करने में सहायक हो सकता है।
- गर्मियों में हल्की और पानी वाली सब्जियां खाने से शरीर को ठंडक भी मिलती है।
किन बातों का रखें ध्यान?
- दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं।
- लंबे समय तक एक ही जगह बैठने या खड़े रहने से बचें।
- हल्की स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज करें।
- ज्यादा थकान होने पर शरीर को आराम दें।
- अगर क्रैम्प्स बार-बार हों, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।