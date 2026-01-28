Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थ3 Potato Mistakes that Can Harm Your Health says Nutritionist Dimple Jangda
इन 3 तरीकों से आलू खाया तो बिगड़ सकती है सेहत, न्यूट्रिशनिस्ट डिंपल की सलाह

इन 3 तरीकों से आलू खाया तो बिगड़ सकती है सेहत, न्यूट्रिशनिस्ट डिंपल की सलाह

संक्षेप:

आलू आपकी थाली का हिस्सा है, लेकिन इसे खाने के कुछ गलत तरीके आपको बीमार बना सकते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट डिंपल जांगड़ा बता रही हैं आलू से जुड़ी 3 बड़ी गलतियां, जिन्हें आज ही सुधारना जरूरी है।

Jan 28, 2026 10:28 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
आलू भारतीय रसोई का सबसे आम और लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। सब्जी, पराठा, स्नैक्स या करी- हर रूप में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट डिंपल जांगड़ा के अनुसार, आलू खाने के कुछ आम तरीके आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। अगर आप भी रोज आलू खाते हैं, तो इन 3 बड़ी गलतियों से बचना बेहद जरूरी है। विस्तार से जानें इनके बारे में-

गलती नंबर 1: आलू को डीप फ्राई करना

आलू को डीप फ्राई करने पर उसमें एक्रिलामाइड (Acrylamide) नामक केमिकल बनता है। यह मैयार्ड रिएक्शन के कारण होता है, जब आलू में मौजूद शुगर और अमीनो एसिड तेज तापमान पर रिएक्ट करते हैं। यह एक न्यूरोटॉक्सिन है जो नसों को नुकसान पहुंचा सकता है, मांसपेशियों को कमजोर करता है और लंबे समय में कैंसर के खतरे को भी बढ़ा सकता है।

  • सही तरीका: आलू को उबालकर, सब्जियों के साथ हल्का सॉटे करके या ताजा मैश करके खाएं।

गलती नंबर 2: आलू को बैच कुक करके फ्रिज में रखना

अक्सर लोग समय बचाने के लिए आलू पहले से पकाकर 2–3 दिन के लिए फ्रिज में रख लेते हैं। यह आदत गट हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकती है। आलू में Bacillus cereus नामक बैक्टीरिया पनप सकता है, जो समय के साथ टॉक्सिन्स छोड़ता है। इसके अलावा, आलू का सिंपल स्टार्च जल्दी शुगर में बदलने लगता है जिससे ब्लड शुगर बढ़ सकता है और पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

  • सही तरीका: आलू हमेशा ताजा पकाएं और उसी दिन खाएं।

गलती नंबर 3: कच्चे आलू को फ्रिज में स्टोर करना

कच्चे आलू को फ्रिज में रखने से उसमें मौजूद स्टार्च शुगर में बदलने लगता है जिसे स्वीटनिंग प्रोसेस कहा जाता है। साथ ही, फ्रिज की नमी के कारण आलू में फंगस और फफूंद लगने का खतरा भी बढ़ जाता है।

  • सही स्टोरेज: आलू को सूखी, अंधेरी और हवादार जगह पर रखें, फ्रिज से दूर।

हेल्थ नोट: आलू पूरी तरह से खराब नहीं है, बल्कि उसे गलत तरीके से पकाना और स्टोर करना नुकसानदायक है। सही तरीके अपनाकर आप आलू का स्वाद भी ले सकते हैं और सेहत भी बचा सकते हैं। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए एक्सपर्ट से उचित सलाह ले सकते हैं।

