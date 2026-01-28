इन 3 तरीकों से आलू खाया तो बिगड़ सकती है सेहत, न्यूट्रिशनिस्ट डिंपल की सलाह

संक्षेप: आलू आपकी थाली का हिस्सा है, लेकिन इसे खाने के कुछ गलत तरीके आपको बीमार बना सकते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट डिंपल जांगड़ा बता रही हैं आलू से जुड़ी 3 बड़ी गलतियां, जिन्हें आज ही सुधारना जरूरी है।

आलू भारतीय रसोई का सबसे आम और लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। सब्जी, पराठा, स्नैक्स या करी- हर रूप में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट डिंपल जांगड़ा के अनुसार, आलू खाने के कुछ आम तरीके आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। अगर आप भी रोज आलू खाते हैं, तो इन 3 बड़ी गलतियों से बचना बेहद जरूरी है। विस्तार से जानें इनके बारे में-

गलती नंबर 1: आलू को डीप फ्राई करना आलू को डीप फ्राई करने पर उसमें एक्रिलामाइड (Acrylamide) नामक केमिकल बनता है। यह मैयार्ड रिएक्शन के कारण होता है, जब आलू में मौजूद शुगर और अमीनो एसिड तेज तापमान पर रिएक्ट करते हैं। यह एक न्यूरोटॉक्सिन है जो नसों को नुकसान पहुंचा सकता है, मांसपेशियों को कमजोर करता है और लंबे समय में कैंसर के खतरे को भी बढ़ा सकता है।

सही तरीका: आलू को उबालकर, सब्जियों के साथ हल्का सॉटे करके या ताजा मैश करके खाएं। गलती नंबर 2: आलू को बैच कुक करके फ्रिज में रखना अक्सर लोग समय बचाने के लिए आलू पहले से पकाकर 2–3 दिन के लिए फ्रिज में रख लेते हैं। यह आदत गट हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकती है। आलू में Bacillus cereus नामक बैक्टीरिया पनप सकता है, जो समय के साथ टॉक्सिन्स छोड़ता है। इसके अलावा, आलू का सिंपल स्टार्च जल्दी शुगर में बदलने लगता है जिससे ब्लड शुगर बढ़ सकता है और पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

सही तरीका: आलू हमेशा ताजा पकाएं और उसी दिन खाएं। गलती नंबर 3: कच्चे आलू को फ्रिज में स्टोर करना कच्चे आलू को फ्रिज में रखने से उसमें मौजूद स्टार्च शुगर में बदलने लगता है जिसे स्वीटनिंग प्रोसेस कहा जाता है। साथ ही, फ्रिज की नमी के कारण आलू में फंगस और फफूंद लगने का खतरा भी बढ़ जाता है।