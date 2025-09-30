डॉक्टर बोलीं भूलकर भी ना पीएं इन 3 चीजों का जूस, फायदे की जगह करेंगे बड़ा नुकसान! 3 popular juices that may be ruining your health, not improving it nutritionist explained, हेल्थ टिप्स - Hindustan
डॉक्टर बोलीं भूलकर भी ना पीएं इन 3 चीजों का जूस, फायदे की जगह करेंगे बड़ा नुकसान!

क्या वाकई जूस इतने हेल्दी हैं, जितना हमें लगता है? न्यूट्रीशनिस्ट डॉ शिल्पा अरोड़ा बताती हैं ऐसे ही कुछ जूसों के बारे में, जो ज्यादातर लोगों को पसंद आते हैं। लेकिन इनसे सेहत को फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 06:55 PM
जूस पीना सभी को खूब पसंद होता है। एक तो ये टेस्टी भी होते हैं और ऊपर से हमें लगता कि चलो इसी बहाने कुछ हेल्दी तो पेट में जा रहा है। खासतौर से फलों के जूस, बहुत पॉपुलर हैं। लेकिन क्या वाकई जूस इतने हेल्दी हैं, जितना हमें लगता है? न्यूट्रीशनिस्ट डॉ शिल्पा अरोड़ा बताती हैं ऐसे ही कुछ जूसों के बारे में, जो ज्यादातर लोगों को पसंद आते हैं। लेकिन इनसे सेहत को फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है। डॉक्टर की मानें तो इन फलों के जूस पीने से इंसुलिन स्पाइक होती है, पीसीओडी के लक्षण बढ़ते हैं और इतना ही नहीं नॉन एल्कोहोलिक फैटी लीवर का खतरा भी बढ़ता है। आइए जानते हैं ये कौन-कौन से जूस हैं।

संतरे का जूस

ऑरेंज जूस एक बहुत ही पॉपुलर ब्रेकफास्ट चॉइस है। ये काफी टेस्टी भी होता है और जाहिर है हमें हेल्दी भी लगता है। हालांकि डॉक्टर शिल्पा के मुताबिक भूलकर भी संतरे का जूस बनाकर नहीं पीना चाहिए। दरअसल जब आप इसका जूस बनाते हैं, तो उसमें नेचुरल शुगर की मात्रा काफी बढ़ जाती है। इससे इंसुलिन स्पाइक बहुत तेजी से होता है। डॉक्टर सलाह देती हैं कि संतरे को हमेशा पूरा खाना चाहिए।

अनार का जूस

कोई बीमार हो या सेहत बनानी हो, सबसे पहले यही सलाह मिलती है कि अनार का जूस खूब पियो। इसमें कोई शक नहीं कि अनार विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होता है और शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। लेकिन जब आप इसका जूस बनाकर पीते हैं, तो इसका फाइबर पूरी तरह खत्म हो जाता है। डॉ शिल्पा कहती हैं कि अनार के बीजों में फाइबर होता है, जो जूस बनाने से खत्म हो जाता है। ये गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। लेकिन जब आप इसका जूस बना देते हैं, तो सिर्फ चीनी और पानी बचता है, तो शुगर लेवल भी बढ़ाता है।

चुकंदर का जूस

बीटरूट यानी चुकंदर का जूस भी कई लोग रोजाना पीते हैं। चुकंदर आयरन और मिनरल्स का अच्छा सोर्स है, साथ ही इसमें फाइबर भी मौजूद होता है। लेकिन जब आप इसका जूस बनाकर पीते हैं, तो ये फाइबर खत्म हो जाता है। जूस में नेचुरल शुगर बहुत हाई होती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ता है। इसलिए पूरा फायदा चाहते हैं, तो चुकंदर को साबुत ही अपनी डाइट में शामिल करें।

