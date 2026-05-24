दांतों में कभी नहीं लगेगा कीड़ा, ना आएगी मुंह से बदबू! आचार्य मनीष बोले- रोजाना 3 मसालों से आयुर्वेदिक मंजन करो
दांतों में सड़न, कीड़ा, दर्द से राहत पाने के लिए हम कई महंगी दवाइयां खाने लगते हैं या फिर डॉक्टर के पास भागते हैं। आचार्य मनीष का कहना है कि कुछ आयुर्वेदिक चीजों से आप सड़न और बदबू से राहत पा सकते हैं।
आजकल हर दूसरे व्यक्ति के दातों में कैविटी, सड़न, बदबू, मसूड़ों से खून आना जैसी कई समस्याएं बनी रहती हैं और इसके लिए लोग डेंटिस्ट के पास जाकर हजारों रुपये खर्च करते हैं। अगर दांतों में कीड़ा लग जाए, तो दांत निकलवाना पड़ता है या फिर रूट कैनाल (RCT) करवाना पड़ता है, जो काफी महंगा होता है। पहले जब टूथपेस्ट नहीं हुआ करते थे, तब लोग नीम की दातुन किया करते थे या फिर आयुर्वेदिक तरीके से मंजन करते हैं। अब आयुर्वेदिक चिकित्सक आचार्य मनीष ने यही तरीका फिर से अपनाने के लिए कहा है। उनका कहना है कि आप टूथपेस्ट करते हैं, इसके बाद भी कीड़ा लग जाता है। इसके लिए उन्होंने घरेलू तरीकों से बना मंजन करने की सलाह दी है।
टूथपेस्ट में क्या होता है
आचार्य मनीष का कहना है कि टूथपेस्ट में सोडियम लॉरिल सल्फेट (SLS) होता है, जिससे झाग बनता है लेकिन इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो कैंसर की बढ़ावा देते हैं। आप सालों से टूथपेस्ट करते आ रहे हैं, फिर भी आपके दांतों में सड़न, कीड़ा, मुंह से बदबू की समस्या रहती है। पहले जमाने के लोगों के दांत आज भी मजबूत और चमकदार रहते हैं, उसके पीछे था उनका घरेलू मंजन।
कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए क्या करें
अगर अभी आपके दांतों में कीड़ा नहीं है या लग गया है, तब भी आपको बस 3 चीजों को मिलाकर एक मंजन तैयार करना है। इस मंजन को रोजाना रात को सोने से पहले करें और फिर सुबह भी यही करें। आधा चम्मच हल्दी, काला नमक, सरसों का तेल मिक्स करें। अब उंगलियों से इसे लेकर दांतों और मसूड़ों में रगड़ें। इससे मसूड़ों से खून नहीं आएगा, ढीलापन नहीं होता और कीड़ा कभी नहीं लगेगा।
मुंह की बदबू के लिए
आचार्य मनीष का कहना है कि मुंह की बदबू से परमानेंट छुटकारा चाहते हैं, तो मुलेठी और हरी इलायची दिन में 3-4 बार चबाएं। इससे बदबू से राहत मिलेगी, दर्द नहीं होगा और कीड़ा लगने की संभावना भी खत्म होती है। इससे सिर्फ दांत ही नहीं साफ होते बल्कि गले की सफाई भी होती है।
दांतों के दर्द से कैसे पाएं राहत
अगर दांतों में दर्द शुरू हो गया है, तो अमरूद की कोमल पत्तियों का इस्तेमाल बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। आयुर्वेद में अमरूद की पत्तियों को प्राकृतिक दर्दनाशक और एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर माना जाता है। दांत दर्द होने पर इन पत्तियों को अच्छी तरह धोकर धीरे-धीरे चबाएं, ताकि उनका रस प्रभावित हिस्से तक पहुंचे। इसके अलावा आप अमरूद की पत्तियों को पानी में उबालकर उसका गुनगुना काढ़ा भी तैयार कर सकते हैं। इस पानी को पीने या उससे कुल्ला करने से दांतों के दर्द में राहत मिलती है। गुनगुनी सिकाई जैसा असर मिलने से मसूड़ों की सूजन और जलन भी कम होने लगती है, जिससे मुंह को आराम महसूस होता है।
नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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