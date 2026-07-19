60 से पहले ही दिखने लगेंगे बूढ़े! डॉक्टर सलीम ने बताईं 3 आदतें जो शरीर को बना रही हैं बीमार
अगर आप समय से पहले बूढ़ा दिखने लगे हैं, तो शराब, सिगरेट और जंक फूड से ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं आपकी कुछ आदतें। डॉक्टर का कहना है कि इन आदतों के कारण आप 60 की उम्र आने से पहले ही बूढ़े दिखने लगेंगे। चलिए इनके बारे में आपको बताते हैं।
स्वास्थ्य से जुड़ी हमारी ऐसी कई आदतें होती हैं, जिन्हें हम जाने-अनजाने में कर लेते हैं। इसका असर हमारी सेहत और त्वचा पर पड़ता है लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। आजकल लोग उम्र से पहले ही बूढ़े और बड़े दिखने लगते हैं, चेहरे पर झुर्रियां, दाग-धब्बे, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और इनकी वजह हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर सही स्किन केयर न कर पाने को मानते हैं। जबकि इसका कारण आपकी 3 आदतें भी हो सकती हैं। डॉक्टर सलीम जैदी का कहना है कि अगर आप रोजाना ये 3 आदतें अपना रहे हैं, तो आप समय से पहले ही बूढ़े दिखने लगेंगे। 60 की उम्र आते-आते आपकी स्किन और खराब हो जाएगी, सिर्फ स्किन के लिए नहीं बल्कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी बुरा है। तो चलिए बताते हैं आपको किन 3 आदतों से दूर रहना है।
डॉक्टर सलीम जैदी ने किन 3 आदतों के बारे में बताया
डॉक्टर का कहना है कि ज्यादातर लोग 3 ऐसी गलतियां करते हैं, जो शराब, सिगरेट, जंक फूड से ज्यादा नुकसानदायक हैं। अगर आप सही डाइट ले रहे हैं और 8 घंटे की नींद पूरी कर रहे हैं, फिर भी ये आदतें आपकी सही उम्र से 5 साल ज्यादा बूढ़ा दिखाने लगेंगी।
1- फोन सिर के पास रखना
डॉक्टर सलीम का कहना है कि फोन से निकलने वाली EMF रेडिएशन मेलाटॉनिन प्रोडक्शन को कम कर देता है। शरीर के लिए मेलाटॉनिन सिर्फ एक हार्मोन नहीं है बल्कि ये आपके एंटी एजिंग का कारण भी है। अगर मेलाटॉनिन 30% भी कम होता है, तो आपकी स्किन 10 साल बाद वाली बूढ़ी दिखने लगेगी। तो अब आपको अपने सिरहाने फोन रखकर नहीं सोना है। उसे दूर रखकर सोना सही रहेगा।
2- AC में पूरी रात सोना
गर्मियों में हर कोई एसी यूज करता है और पूरी रात एसी चलाकर सोता ही है। रातभर AC चलने से वह कमरे से नमी को पूरी तरह से खत्म कर देता है और इसका मतलब हुआ आप 7-8 घंटे तक ड्राईनेस में सो रहे हों। ज्यादा ड्राईनेस में रहने के कारण त्वचा भी रूखी हो जाती है, कोलेजन ब्रेक होने लगता है और इससे झुर्रियां, काले घेरे होने लगते हैं। इसके लिए आपको करना ये है कि एसी चलाने के बाद कमरे में एक बड़ा कटोरा पानी भरकर रख दो।
3- 9 बजे के बाद डिनर
नींद से करीब 3-4 घंटे पहले बॉडी का रिपेयर मोड होता है और ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होता है, जो सेल्स को मजबूत करता है। अगर आप 9 बजे के बाद खाना खाते हैं, तो उसके बाद 11-12 बजे तक सो भी जाते होंगे, जिससे बॉडी को रिपेयर होने का समय नहीं मिल पाता। शरीर रातभर खाना पचाने का काम ही करती रहेगी और ऐसे में उसे आराम नहीं मिलता। आपको खाना 8-9 बजे तक खा लेना चाहिए।
नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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