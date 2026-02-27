गैस, कब्ज और एसिडिटी से राहत के लिए फ्रिज में रखें ये 3 फूड्स, डाइटिशियन की राय
पेट की गैस, एसिडिटी, कब्ज और ब्लोटिंग से परेशान हैं? डाइटिशियन रुचि चावड़ा के अनुसार, कुछ आसान और किफायती फूड्स अगर रोज फ्रिज में मौजूद हों, तो पाचन तंत्र को अंदर से मजबूत बनाया जा सकता है।
आजकल खराब लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, अनियमित खानपान और प्रोसेस्ड फूड की वजह से पेट से जुड़ी समस्याएं आम हो गई हैं। गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी या कब्ज जैसी दिक्कतें ना सिर्फ शरीर को बल्कि मूड और एनर्जी लेवल को भी प्रभावित करती हैं। ऐसे में लोग महंगे सप्लीमेंट्स और दवाओं की तरफ भागते हैं, जबकि सच यह है कि अच्छे पाचन की शुरुआत किचन से होती है।
डाइटिशियन रुचि चावड़ा के अनुसार, आपका गट किसी फैंसी प्रोडक्ट की नहीं, बल्कि सही समय पर सही फूड की मांग करता है। अगर ये 3 चीजें आपके फ्रिज में हमेशा तैयार रहें, तो पाचन से जुड़ी कई समस्याएं अपने आप कम हो सकती हैं।
1. घर का बना दही (Homemade Dahi)
घर का ताजा दही नेचुरल प्रोबायोटिक होता है, जो आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है। यह गट माइक्रोबायोम को बैलेंस करता है जिससे गैस, अपच और सूजन कम होती है।
फायदे:
- पाचन को बेहतर बनाता है।
- गैस और ब्लोटिंग में राहत देता है।
- एसिडिटी को शांत करता है।
- इम्युनिटी को सपोर्ट करता है।
कैसे खाएं: लंच में सादा दही, या फिर रात को दही-चावल/छाछ के रूप में लें। ध्यान रखें कि दही हमेशा ताजा और घर का बना हो।
2. भीगे हुए चिया सीड्स (Soaked Chia Seeds)
चिया सीड्स में सॉल्युबल फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो आंतों में जेल जैसा बनकर मल त्याग को आसान करता है। यह खासतौर पर कब्ज की समस्या में बेहद फायदेमंद है।
फायदे:
- स्मूद बॉवेल मूवमेंट में मददगार।
- कब्ज और भारीपन कम करता है।
- पेट को लंबे समय तक हल्का रखता है।
- गट हेल्थ को सपोर्ट करता है।
कैसे रखें और खाएं: 1 चम्मच चिया सीड्स को रात में पानी में भिगोकर फ्रिज में रखें। सुबह इसे गुनगुने पानी, दही या स्मूदी में मिलाकर लें।
3. भीगे हुए ओट्स / ओटमील (Soaked Oats)
ओट्स पेट के लिए बेहद जेंटल फूड है। इसमें मौजूद बीटा-ग्लूकान फाइबर पाचन को धीरे और सही तरीके से चलने में मदद करता है।
फायदे:
- कमजोर पाचन वाले लोगों के लिए आदर्श है।
- कब्ज और एसिडिटी में राहत।
- पेट को ठंडक देता है।
- लंबे समय तक एनर्जी देता है।
कैसे इस्तेमाल करें: रात में ओट्स को पानी या दूध में भिगोकर फ्रिज में रखें। सुबह हल्का पकाकर या ओवरनाइट ओट्स की तरह खाएं।
हेल्थ नोट: पाचन की समस्या एक दिन में नहीं बनती और ना ही एक दिन में खत्म होती है। रोजाना और लंबे समय तक सही फूड्स लेने से ही गट हेल्दी बनता है। ये तीनों चीजें सस्ती, आसानी से मिलने वाली और नेचुरल हैं, जो जड़ से काम करती हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।