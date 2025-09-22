आँखें हमेशा हेल्दी रखनी हैं तो आज ही छोड़ दें ये 3 आदतें, सबसे ज्यादा पहुंचाती हैं नुकसान! 3 Eye Damaging Habits You Should Stop Before Its Too Late doctor suggests, हेल्थ टिप्स - Hindustan
आँखें हमेशा हेल्दी रखनी हैं तो आज ही छोड़ दें ये 3 आदतें, सबसे ज्यादा पहुंचाती हैं नुकसान!

डॉक्टर बताते हैं कि आँखें कमजोर होने के पीछे कई बार हमारी कुछ आदतें ही जिम्मेदार होती हैं। इन आदतों में से अगर ये 3 आदतें भी आप आज सुधार लें, तो लाइफटाइम आपकी आँखें हेल्दी बनी रहेंगी।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 04:40 PM


आजकल आंखें कमजोर होना बहुत नॉर्मल हो गया है। अब ये सिर्फ बढ़ती उम्र के साथ होने वाली परेशानी नहीं रही, बल्कि युवाओं और यहां तक कि छोटे बच्चों में भी देखी जा रही है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आजकल जो हमारा खानपान और आदतें हैं, वो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह हैं। आई सर्जन डॉ भानु ने एक वीडियो पोस्ट के जरिए इन्हीं आदतों का जिक्र किया है। डॉक्टर बताते हैं कि आँखें कमजोर होने के पीछे कई बार हमारी कुछ आदतें ही जिम्मेदार होती हैं। इन आदतों में से अगर ये 3 आदतें भी आप आज सुधार लें, तो लाइफटाइम आपकी आँखें हेल्दी बनी रहेंगी। आइए विस्तार में जानते हैं।

घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठना

आजकल बच्चे हों या बड़े, सबका ज्यादातर टाइम स्क्रीन के आगे ही गुजरता है। कभी फोन, टीवी तो कभी लैपटॉप। डॉक्टर कहते हैं कि इस वजह से ही आंखों में जलन, ड्राइनेस और चश्मे का नंबर बढ़ने की संभावना रहती है। अगर किसी वजह से आपको घंटों स्क्रीन के आगे बैठना ही पड़ता है, तो 20-20-20 रूल फॉलो करें। इसमें आपको हर 20 मिनट में 20 सेकेंड का ब्रेक लेना होता है और किसी 20 फीट दूर रखी चीज को देखना होता है। इसके अलावा स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम रखें और एंटी-ग्लेयर ग्लासेज का इस्तेमाल करें।

ज्यादा टेंशन लेना बंद करें

डॉक्टर भानु कहते हैं कि ओवरऑल हेल्दी रहना है, तो ज्यादा टेंशन लेना बंद कर दीजिए। इससे सिर्फ आपके दिल और दिमाग नहीं बल्कि आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है। ज्यादा स्ट्रेस की वजह से ब्लड फ्लो सही नहीं होता, जिससे आंखों के कई बीमारियों के चांस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल में मेडिटेशन, योग जैसी चीजें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी मनपसंद चीजों में भी समय बिता सकते हैं।

स्मोकिंग करना बंद करें

स्मोकिंग की आदत भी आपकी आंखों के लिए बहुत खतरनाक है। डॉक्टर कहते हैं कि स्मोकिंग आपके फेफड़ों और दिल के अलावा, आंखों के पर्दे पर भी असर डालती है। इससे आपकी नसें कमजोर हो जाती हैं और मोतियाबिंद का चांस भी बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, 'एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन', नामक गंभीर बीमारी का खतरा भी स्मोकिंग के चलते बढ़ सकता है।

Health Tips

