Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थ3 everyday habits can keep your mind sharp for long time 33 year of experienced neurosurgeon tips to keep brain sharp
रोजमर्रा की ये 3 आदतें लंबे समय तक दिमाग रखेंगी तेज, 33 साल के अनुभवी न्यूरोसर्जन की सलाह

रोजमर्रा की ये 3 आदतें लंबे समय तक दिमाग रखेंगी तेज, 33 साल के अनुभवी न्यूरोसर्जन की सलाह

संक्षेप:

डॉ. प्रशांत कटकोल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट शेयर करते हुए बताया है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की आदतों में 3 छोटे-छोटे बदलाव करके अपने दिमाग को युवा और तेज बनाए रख सकता है।

Dec 29, 2025 05:06 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बढ़ती उम्र में याददाश्त कमजोर होना सामान्य है, जो मस्तिष्क में उम्र-संबंधी बदलावों के कारण होती है। लेकिन आजकल के बढ़ते तनाव, खराब खानपान, स्मार्टफोन के अत्यधिक उपयोग और नींद की कमी के कारण कम उम्र (खासकर 18-25 वर्ष) के युवाओं में याददाश्त कमजोर होने (ब्रेन फॉग) की समस्या तेजी से बढ़ रही है। यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि जीवनशैली में गड़बड़ी है, जो पोषक तत्वों की कमी और थकान से जुड़ी हुई है। अगर आप भी किसी कारण से दिमागी रूप से खुद को थका हुआ पाते हैं तो 33 साल के अनुभवी बेंगलुरु के फेमस न्यूरोसर्जन डॉ. प्रशांत कटकोल की ये 3 सलाह आपके काम आ सकती हैं। डॉ. प्रशांत कटकोल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट शेयर करते हुए बताया है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की आदतों में 3 छोटे-छोटे बदलाव करके अपने दिमाग को युवा और तेज बनाए रख सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:नाखून देखकर लगाया जा सकता है हाई कोलेस्ट्रॉल का पता, नजर आते हैं 5 रेड फ्लैग

दिमाग को तेज और युवा बनाए रखेंगी ये 3 आदतें

ब्रीदिंग एक्सरसाइज

डॉ. कटकोल अपनी वीडियो पोस्ट में कहते हैं कि दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और और आसान आदत योगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज (सांस नियंत्रण) करना है। डॉ. कटकोल कहते हैं कि वो खुद अपने मरीजों को यह आसान व्यायाम सिखाते हैं। जिसमें व्यक्ति को सबसे पहले आराम से बैठकर अपना पूरा ध्यान भौंहों के बीच यानी आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना होता है। इसके बाद 4 सेकेंड तक गहरी सांस लें, फिर 4 सेकेंड तक सांस रोकें और फिर 4 सेकेंड तक धीरे-धीरे सांस छोड़ें। डॉ. कटकोल कहते हैं कि इस एक्सरसाइज को करने से मन शांत रहता है, जो उसे यंग बनाए रखने में मदद करता है। यह दिमागी कसरत तनाव कम करके दिमाग में ऑक्सीजन का प्लो बढ़ाती है। रोजाना कुछ मिनट यह एक्सरसाइज करने से दिमाग शांत, फोकस्ड और युवा बना रहता है।

breathing exercise

दिमाग के लिए चुनौती पैदा करें

हर दिन कुछ नया सीखने की कशिश करें। इसके लिए आप कोई नई स्किल, पजल सॉल्व करें या सुबह की वॉक करते समय कोई नया रास्ता लें। दिमाग मसल्स की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना मजबूत होगा।

सामाजिक संबंध मजबूत रखें

दोस्तों से बात करें, ग्रुप जॉइन करें, हंसें-खेलें। अकेलापन दिमाग को उतना ही नुकसान पहुंचाता है जितना खराब खाना। मजबूत सोशल सर्कल दिमाग को भावनात्मक रूप से मजबूत और खुश रखता है।

डॉ. कटकोल की सलाह

डॉ. कटकोल का मानना है कि दवाइयों से ज्यादा ये छोटी-छोटी 3 आदतें दिमाग को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती हैं। इन आदतों को रोजाना अपनाएं, सबसे पहले सांस की एक्सरसाइज से शुरू करें। अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टर से सलाह लें। दिमाग की सेहत का ख्याल रखें, ये जीवन की सबसे बड़ी दौलत है।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।