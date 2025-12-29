रोजमर्रा की ये 3 आदतें लंबे समय तक दिमाग रखेंगी तेज, 33 साल के अनुभवी न्यूरोसर्जन की सलाह

संक्षेप: डॉ. प्रशांत कटकोल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट शेयर करते हुए बताया है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की आदतों में 3 छोटे-छोटे बदलाव करके अपने दिमाग को युवा और तेज बनाए रख सकता है।

बढ़ती उम्र में याददाश्त कमजोर होना सामान्य है, जो मस्तिष्क में उम्र-संबंधी बदलावों के कारण होती है। लेकिन आजकल के बढ़ते तनाव, खराब खानपान, स्मार्टफोन के अत्यधिक उपयोग और नींद की कमी के कारण कम उम्र (खासकर 18-25 वर्ष) के युवाओं में याददाश्त कमजोर होने (ब्रेन फॉग) की समस्या तेजी से बढ़ रही है। यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि जीवनशैली में गड़बड़ी है, जो पोषक तत्वों की कमी और थकान से जुड़ी हुई है। अगर आप भी किसी कारण से दिमागी रूप से खुद को थका हुआ पाते हैं तो 33 साल के अनुभवी बेंगलुरु के फेमस न्यूरोसर्जन डॉ. प्रशांत कटकोल की ये 3 सलाह आपके काम आ सकती हैं। डॉ. प्रशांत कटकोल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट शेयर करते हुए बताया है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की आदतों में 3 छोटे-छोटे बदलाव करके अपने दिमाग को युवा और तेज बनाए रख सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दिमाग को तेज और युवा बनाए रखेंगी ये 3 आदतें ब्रीदिंग एक्सरसाइज डॉ. कटकोल अपनी वीडियो पोस्ट में कहते हैं कि दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और और आसान आदत योगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज (सांस नियंत्रण) करना है। डॉ. कटकोल कहते हैं कि वो खुद अपने मरीजों को यह आसान व्यायाम सिखाते हैं। जिसमें व्यक्ति को सबसे पहले आराम से बैठकर अपना पूरा ध्यान भौंहों के बीच यानी आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना होता है। इसके बाद 4 सेकेंड तक गहरी सांस लें, फिर 4 सेकेंड तक सांस रोकें और फिर 4 सेकेंड तक धीरे-धीरे सांस छोड़ें। डॉ. कटकोल कहते हैं कि इस एक्सरसाइज को करने से मन शांत रहता है, जो उसे यंग बनाए रखने में मदद करता है। यह दिमागी कसरत तनाव कम करके दिमाग में ऑक्सीजन का प्लो बढ़ाती है। रोजाना कुछ मिनट यह एक्सरसाइज करने से दिमाग शांत, फोकस्ड और युवा बना रहता है।

दिमाग के लिए चुनौती पैदा करें हर दिन कुछ नया सीखने की कशिश करें। इसके लिए आप कोई नई स्किल, पजल सॉल्व करें या सुबह की वॉक करते समय कोई नया रास्ता लें। दिमाग मसल्स की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना मजबूत होगा।

सामाजिक संबंध मजबूत रखें दोस्तों से बात करें, ग्रुप जॉइन करें, हंसें-खेलें। अकेलापन दिमाग को उतना ही नुकसान पहुंचाता है जितना खराब खाना। मजबूत सोशल सर्कल दिमाग को भावनात्मक रूप से मजबूत और खुश रखता है।