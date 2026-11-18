अगले 5 साल में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकती हैं ये 3 आदतें, डॉ धमीजा ने दी चेतावनी
आजकल दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ आदतें बदलने की जरूरत है। डॉ धमीजा ने ऐसी ही 3 आदतों के बारे में बताया है, जो हार्ट अटैक का रिस्क काफी बढ़ा सकती हैं।
आजकल हार्ट अटैक सिर्फ बुजुर्गों तक ही सीमित नहीं रह गया है। कम उम्र में भी दिल से जुड़ी बीमारियों के मामले आजकल कॉमन होते जा रहे हैं। दरअसल इसके पीछे की वजह हैं हमारी रोजमर्रा की आदतें, जो धीरे-धीरे दिल की सेहत को नुकसान पहुंचा रही हैं। अक्सर लोग अनजाने में ये आदतें दोहराते रहते हैं, जिससे भविष्य में हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ सकता है। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए डॉ अदितिज धमीजा ने ऐसी ही 3 आदतों के बारे में बताया है, जो हार्ट के लिए काफी डैमेजिंग साबित हो सकती हैं। डॉक्टर बताते हैं कि अगर कोई अगले 5 सालों में हार्ट अटैक या गंभीरी हार्ट की बीमारी चाहता है, तो वो ये 3 आदतें अपना सकता है। यानी ये हैबिट्स इतनी खतरनाक हैं कि हार्ट अटैक का रिस्क काफी हद तक बढ़ा देती हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं -
हार्ट अटैक का खतरा तेजी से बढ़ाती हैं ये 3 आदतें
आदत 1- अनहेल्दी जंक फूड का सेवन
डॉक्टर बताते हैं कि अगर आपकी रोजाना की डाइट में ज्यादा तली-भुनी, अल्ट्रा प्रोसेस्ड, हाई कार्ब्स और पैकेज्ड चीजें शामिल हैं तो ये दिल की सेहत के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। इनमें ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करती हैं। लंबे समय तक अगर आप ऐसी डाइट लेते हैं, तो भविष्य में हार्ट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का रिस्क बढ़ सकता है।
आदत 2- नींद का रूटीन लगातार बदलते रहना
अगर आप कभी देर तक जागते हैं, कभी जल्दी सो जाते हैं और हर दिन अलग-अलग सो कर उठते हैं, तो ये आदत भी आपके दिल की सेहत को प्रभावित कर सकती है। डॉक्टर कहते हैं कि नींद के रूटीन को लगातार बदलते रहने से कोर्टिसोल लेवल ऊपर-नीचे होता रहता है, जिस वजह से हार्ट रेट भी ऊपर-नीचे होता रहता है। लंबे समय तक ये अस्थिरता दिल की सेहत के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है।
आदत 3- सबसे खतरनाक है रोज स्मोकिंग की आदत
डॉक्टर के मुताबिक रोज स्मोकिंग करने की आदत हार्ट अटैक का रिस्क सबसे ज्यादा बढ़ाती है। हर 5 में से एक हार्ट अटैक के लिए कहीं ना कहीं स्मोकिंग ही जिम्मेदार है। अगर आप दिन की सिर्फ एक सिगरेट पीते हैं, तो भी हार्ट अटैक का रिस्क लगभग दोगुना हो जाता है। दरअसल स्मोकिंग सीधा आर्टरीज को डैमेज करने का काम करती है, जिससे हार्ट अटैक का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है।
हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या करें?
- रोजाना सोने और उठने का एक फिक्स रूटीन बनाएं।
- जंक फूड और ज्यादा तली-भुनी चीजें खाने से परहेज करें। घर का बना संतुलित भोजन लें।
- सिर्फ स्मोकिंग की आदत छोड़ने से भी हार्ट अटैक का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है।
- अपने डेली रूटीन में किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी जरूर शामिल करें।
- दिन में खुद को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रखें।
- नियमित रूप से ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल की जांच कराएं।
नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
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