पालक खाते समय कर रहे हैं ये 3 बड़ी गलतियां? न्यूट्रिशनिस्ट डिंपल जांगड़ा ने किया अलर्ट

संक्षेप: पालक को सुपरफूड मानकर रोज डाइट में शामिल करना सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है। न्यूट्रिशनिस्ट डिंपल जांगड़ा बता रही हैं पालक से जुड़ी 3 आम गलतियां जो किडनी और पाचन पर असर डाल सकती हैं।

पालक को अक्सर सुपरफूड माना जाता है और वजन घटाने से लेकर खून की कमी दूर करने तक, इसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद बताया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पालक का गलत तरीके से सेवन आपकी सेहत को गंभीर नुकसान भी पहुंचा सकता है? न्यूट्रिशनिस्ट डिंपल जांगड़ा के अनुसार, पालक से जुड़ी कुछ आम गलतियां किडनी स्टोन, पाचन संबंधी समस्याएं और शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ा सकती हैं।

गलती नंबर 1: पालक का जूस पीना आजकल डिटॉक्स और वेट लॉस के नाम पर लोग पालक का जूस पीने लगे हैं जो सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। डिंपल जांगड़ा बताती हैं कि कच्चे पालक में ऑक्सालेट्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये ऑक्सालेट्स शरीर में कैल्शियम से जुड़कर किडनी स्टोन बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि कई लोग 7 से 14 दिन तक लगातार पालक का जूस पीने के बाद इमरजेंसी तक पहुंच चुके हैं। सही तरीका है पालक को हल्का ब्लांच करके सूप या सब्जी के रूप में खाना जिससे 80–90% पोषण मिलता है और ऑक्सालेट्स कम हो जाते हैं।

गलती नंबर 2: पालक को दूध या दही के साथ मिलाना पालक की स्मूदी बनाते समय फल और डेयरी प्रोडक्ट्स मिलाना भी नुकसानदेह हो सकता है। पालक में मौजूद ऑक्सालेट्स जब दूध या दही के कैल्शियम से मिलते हैं, तो किडनी स्टोन का खतरा बढ़ जाता है। आयुर्वेद में इसे विरुद्ध आहार कहा गया है। सब्जियों और डेयरी का साथ में सेवन पाचन को धीमा करता है जिससे गैस, ब्लोटिंग, भारीपन और टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं।

गलती नंबर 3: सलाद में कच्चा पालक खाना वजन घटाने के चक्कर में लोग सलाद में कच्चा पालक खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया जाने का खतरा रहता है। साथ ही, कच्चा पालक पचने में भारी होता है और पेट से जुड़ी परेशानियां बढ़ा सकता है।

क्या है पालक खाने का सही तरीका? न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, पालक को हमेशा हल्का पकाकर, ब्लांच करके या सूप के रूप में खाना चाहिए। इससे पोषण भी मिलता है और सेहत को नुकसान भी नहीं होता।