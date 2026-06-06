अगले 5 साल में कैंसर नहीं चाहिए तो आज ही छोड़ दें ये 3 आदतें, तीसरी से 50% कम हो जाएगा रिस्क!

Cancer Causing Habits: कैंसर के पीछे कई लाइफस्टाइल संबंधी आदतें भी जिम्मेदार हो सकती हैं। डॉक्टर ने ऐसी ही 3 कॉमन आदतों के बारे में बताया है, जो कैंसर का कारण बन सकती हैं। जल्द ही इन्हें ना सुधारा जाए तो रिस्क कई गुना बढ़ सकता है।

कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जिसका नाम सुनते ही लोगों में डर बैठ जाता है। ऐसे में लोगों का अक्सर ये सवाल रहता है कि इसके पीछे की आखिर वजह क्या है। ऐसी क्या गलतियां हैं जिनकी वजह से लोगों को कैंसर होता है। अब कोई एक वजह या कारण बताना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जेनेटिक्स के अलावा कैंसर कई बार लाइफस्टाइल संबंधी आदतों की वजह से भी हो सकता है। कोई एक आदत तो सीधे कैंसर की वजह नहीं बनती, लेकिन अगर लंबे समय तक आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो रिस्क काफी बढ़ जाता है। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए डॉ अदितिज धमीजा ने ऐसी ही 3 कॉमन आदतों के बारे में बताया है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर अगले 5 सालों में कैंसर चाहिए तो ये 3 गंदी डालना आदतें काफी हैं। आइए जानते हैं वो क्या हैं-

पहली आदत- बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटीज ना करना अगर आपका दिन ज्यादातर बैठे-बैठे गुजारता है, मूवमैंट बिल्कुल ना के बराबर होता है; तो कई बीमारियों के साथ-साथ कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि आजकल ज्यादातर बीमारियों के पीछे ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल ही जिम्मेदार है। शुगर, बीपी, हार्ट स्ट्रोक के अलावा 13 तरह के कैंसर का रिस्क सिर्फ इसी वजह से बढ़ जाता है, क्योंकि आप दिनभर ज्यादा हिलते-डुलते नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि ज्यादा नहीं तो हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज जरूर करें। रूटीन के लिए आप जिम ज्वॉइन कर सकते हैं। साथ ही कोशिश करें कि दिन में ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहें।

दूसरी आदत- अल्ट्रा-प्रोसेस्ड और जंक फूड का सेवन आजकल ज्यादातर लोगों की डाइट में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड की मात्रा काफी बढ़ गई है। डॉक्टर कहते हैं कि इन पैकेट वाले प्रोसेस्ड फूड्स में नमक, चीनी, अनहेल्दी फैट्स और ऐसे कई एडिटिव्स मौजूद होते हैं, जो कैंसर का रिस्क बढ़ देते हैं। वहीं मार्केट में मिलने वाला जंक फूड अधिकतर कई बार इस्तेमाल किए गए गंदे तेल में बनाया जाता है, जिसमें ट्रांस फैट की मात्रा काफी ज्यादा होती है। ये ट्रांस फैट कई अन्य बीमारियों के अलावा कैंसर के रिस्क को भी बढ़ाता है।

तीसरी आदत- स्मोकिंग और शराब हैं सबसे खतरनाक स्मोकिंग और शराब का सेवन कैंसर के सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स में से एक गिना जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इनमें 70 से ज्यादा कैंसर पैदा करने वाले तत्व मौजूद होते हैं, वहीं ये आपके लिवर और फेफड़ों को भी सीधा डैमेज करते हैं। अगर आप सिर्फ स्मोकिंग और शराब की आदत ही छोड़ दें, तो कई बीमारियों का रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है।

लाइफस्टाइल में बदलाव कर के कम हो सकता है कैंसर का रिस्क कैंसर के बढ़ते मामलों के पीछे लाइफस्टाइल संबंधी आदतें भी जिम्मेदार हैं। डॉ धमीजा कहते हैं कि अगर आप ये 3 गलतियां कर रहे हैं, तो खुद ही कई बीमारियों को न्यौता दे रहे हैं। इसलिए आज ही इनमें बदलाव करें, भविष्य में कैंसर होने का रिस्क आधा हो जाएगा।

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।