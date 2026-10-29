स्ट्रेस से सांस लेना मुश्किल हो जाए तो अपनाएं 4-7-8 जैसी तीन तकनीक, मिलेगी राहत
जब कभी काम का प्रेशर बढ़ जाए या ऐसी बात हो जाए कि आपको स्ट्रेस महसूस होने लगे। सांस लेना मुश्किल लगे और दिल तेजी से धड़के तो स्ट्रेस से निकलने के लिए 4-7-8 की तकनीक अपनाएं, राहत मिलेगी।
कामकाज और भागदौड़ के माहौल में कई बार दिमाग पर इतना प्रेशर पड़ता है कि हमें स्ट्रेस हो जाता है। कई बार ये स्ट्रेस और तनाव इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है, घबराहट और बेचैनी महसूस होने लगती है। अचानक आए स्ट्रेस की वजह से कई बार लोगों का ब्लड प्रेशर बड़ जाता है और धीरे-धीरे हाइपरटेंशन की समस्या बन जाती है।
लाइफ में जब भी ऐसे मौके आते हो और आप काफी स्ट्रेस महसूस करते हों तो कुछ ब्रीदिंग तकनीक को जरूर याद रखें। ये आपके फोकस और कंसन्ट्रेट को बनाकर रखने में मदद करता है।
स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए कई सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं जो नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं।
स्ट्रेस के वक्त हमारी बॉजी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है और ऐसे वक्त सांस लेने की स्पीड बहुत मैटर करती है। सांस की स्पीड कम हो जाती है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है और दिमाग काम करना बंद कर देता है। इस तरह की सिचुएशन में नर्वस सिस्टम को शांत करने का एकमात्र तरीका अपनी सांसों पर कंट्रोल है। सही तरीके से सांस लेने से दिमाग स्थिर होता है और बॉडी नॉर्मल होती है।
स्ट्रेस की सिचुएशन में सांस लेने की ये तकनीक फॉलो करें
1- डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग मतलब पेट से सांस लेना
बॉडी को रिलैक्स करने का ये सबसे सरल तरीका है। अपने पेट से सांस लेने की कोशिश करें।
एक हाथ अपने सीने पर रखें और एक हाथ पेट पर रखें।
अब सांस तेजी से लें जिससे पेट फूले और सीना बिल्कुल स्थिर रखे, अब सांस को धीरे-धीरे छोड़ें।
सांस लेने की ये तकनीक शरीर में ऑक्सीजन की डिलीवरी बढ़ती है और बॉडी को रिलैक्स नेचुरली होने में मदद मिलती है।
2- बॉक्स ब्रीदिंग
बॉक्स ब्रीदिंग तब काम आती है जब आप किसी मीटिंग, प्रेजेन्टेशन के लिए जाते हैं या फिर किसी ऐसे मोके पर इमोशनली काफी ज्यादा भारी महसूस कर रहे हों।
सांस कंट्रोल करने के लिए चार बार तेजी से सांस अंदर की तरफ लें और फिर 4 काउंट करने तक सांस को रोकें फिर 4 सांस तक को बाहर निकालें। सांस लेने का ये प्रोसेस तेज चल रही धड़कनों को शांत करने में मदद करता है और माइंड को फोकस करता है।
3- फोकस के लिए सीखें 4-7-8 की तकनीक
- अपनी सांस पर कंट्रोल करने के साथ फोकस बढ़ाने के लिए 4-7-8 की टेक्निक अपनाएं।
- सबसे पहले नाक की मदद से 4 गिनती तक सांस अंदर की तरफ लें।
- फिर 7 की गिनती तक सांस को रोक कर रखें।
- और, फिर धीरे-धीरे मुंह से 8 की गिनती तक सांस बाहर निकालें।
- सांस को जब इतने लंबे प्रोसेस से लेते और छोड़ते हैं तो पैरासिंफेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टीवेट होता है, जिससे बॉडी रिलैक्स होती है और सांस स्लो होती है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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