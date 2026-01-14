सर्दियों में पेट, इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्दी हैं ये सुपरफूड्स, Fortis के डॉक्टर ने गिनाए फायदे

संक्षेप: सीजन में मिलने वाली खाने की चीजें सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती हैं। दिल्ली फोर्टिस के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभम ने सर्दियों के हिसाब से सुपरफूड्स के बारे में बताया, जिन्हें खाने से गट हेल्थ, इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म बेहतर होता।

बचपन से ही हम अपनी मां, नानी-दादी से सुनते आ रहे हैं कि सीजन के हिसाब से ही चीजें खानी चाहिए। सीजनल फूड्स ज्यादा हेल्दी और फायदेमंद होते हैं। जैसे सर्दी में कई ऐसी चीजें मिलती हैं, जो शरीर को गर्मी पहुंचाती हैं और गर्मियों में ठंडक वाली चीजें हम खा सकते हैं। सभी खाने की चीजों के आने का समय सीजन के अनुसार बदलता रहता है। सर्दी के मौसम में फूड्स से जुड़े कई हेल्दी ऑप्शन मिलते हैं, जो शरीर, दिमाग, दिल, पेट, इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्दी माने जाते हैं। दिल्ली फोर्टिस के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभम वत्सय ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर कुछ सुपरफूड्स के बारे में बताया है, जो सर्दी में आपको जरूर खाने चाहिए।

कौन से सुपरफूड्स 1- मिलेट्स डॉक्टर शुभम का कहना है कि मिलेट्स जैसे बाजरा, रागी, ज्वार खाएं। खासतौर पर बाजरा जरूर खाएं, ये फाइबर-आयरन से भरपूर होता है। इससे अपच, कब्ज कम होता है और ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है। बाजरा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, जिंक, विटामिन B6 जैसे तत्व होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। सर्दी में बाजरा खाने से शरीर की सूजन में भी राहत मिलती है।

2- आंवला भारत में आंवला खूब पाया जाता है और लोग इसका अचार, मुरब्बा, चटनी बनाकर सर्दियों में खूब खाते हैं। आंवला पोषक तत्वों और विटामिन सी से भरपूर माना जाता है। 1 दिन में अगर आप 1 आंवला खाते हैं, तो सर्दी-खांसी नहीं होगा, इससे इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी और शरीर की सूजन, ठंडक को भी ये कम कर देता है। पाचन के लिए भी आंवला अच्छा माना जाता है।

3- सीसेम सीड्स (सफेद तिल)

लोहड़ी, मकर संक्रांति, सकट जैसे त्योहार पर सफेद तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं और इन्हें विंटर का फूड माना जाता है। सफेद तिल सिर्फ पूजा के लिए अच्छे नहीं होते, बल्कि ये शरीर को ऊर्जा देते हैं। सफेद तिल में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फाइबर और हेल्दी फैट होते हैं, जो फायदेमंद होते हैं। इन्हें खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, विंटर ड्राईनेस कम होती है, बाल-स्किन अच्छी होती है, पाचन में सुधार होता है और आंत के लिए भी ये गुड बैक्टीरिया बनाते हैं।