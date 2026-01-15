फैटी लिवर की दिक्कत से मिलेगा परमानेंट छुटकारा, दिल्ली के डॉक्टर ने दी 3 ड्रिंक्स पीने की सलाह

संक्षेप: फैटी लिवर की समस्या आजकल हर किसी के साथ बनी हुई है। लिवर में जब ज्यादा वसा (चर्बी) जमा हो जाती है, तो ये फैटी हो जाता है। ऐसी अवस्था से निपटने के लिए फोर्टिस के डॉक्टर ने 3 स्पेशल ड्रिंक्स के बारे में बताया है।

फैटी लिवर ऐसी स्थिति होती है, जब लिवर में सामान्य से ज्यादा चर्बी जमा हो जाती है। ऐसा होने पर लिवर सही से काम नहीं कर पाता है और शरीर में कई समस्याएं होने लगती है। लिवर के बिगड़ने से शरीर में जा रही चिकनाई मोटापा बनाती है और लिवर और फैटी बना देती है। फैटी लिवर बेहद खराब स्थिती है, ज्यादा हालत बिगड़ने पर जान भी जा सकती है। ऐसे में लोगों का मानना है कि फैटी लिवर का कोई इलाज नहीं है, लेकिन दिल्ली फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर शुभम वत्स्य का कहना है कि फैटी लिवर रिवर्स हो सकता है, अगर आप सही तरीके से इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको कुछ ड्रिंक्स को अपनी डायट में शामिल करना होगा। चलिए बताते हैं इन ड्रिंक्स के बारे में-

फैटी लिवर के लिए ड्रिंक्स- 1- ब्लैक कॉफी डॉक्टर के मुताबिक, ब्लैक कॉफी पीने वाले लोगों में साइंटिफिक तौर पर फैटी लिवर, सिरोसिस, कैंसर का खतरा कम पाया जाता है। ब्लैक कॉफी में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स लिवर के एंजाइम को प्रोटेक्ट करते हैं और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। बेटर रिजल्ट के लिए शुगर, क्रीम, मिल्क फ्री कॉफी पीनी पड़ेगी। ब्लैक कॉफी शरीर की अन्य भी कई समस्याओं को खत्म करता है।

2- ग्रीन टी ग्रीन टी शरीर में जमा चर्बी कम करने और मोटापा घटाने के लिए लोग ग्रीन टी पीते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, कैटेचिन और फ्लेवोनोइड्स जैसे तत्व होते हैं, जो शरीर के साथ लिवर के लिए भी फायदेमंद होते हैं। इसमें ईजीसीजी (EGCG) जैसे कंपाउंड पाए जाते हैं, जो लिवर फैट और सूजन को कम करते हैं। रोजाना 3-4 कप ग्रीन टी पीना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन हाई डोज ग्रीन टी पीने से बचें, ये लिवर के फैट को बढ़ा भी सकती है।

3- चुकंदर जूस चुकंदर में नाइट्रेट, बीटालेन जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो लिवर के एंजाइम को डिटॉक्स करते हैं। उसे साफ और फैट फ्री करते हैं। चुकंदर के जूस में अन्य कई खनिज, विटामिन्स होते हैं, जो शरीर को पोषण देते हैं। आधा ग्लास फ्रेश चुकंदर का जूस पीना फायदेमंद है। किडनी स्टोन और लो ब्लड प्रेशर वाले लोग इसे पीने से बचें।

डॉक्टर की सलाह- अगर आपकी समस्या ज्यादा बढ़ चुकी है, तो डॉक्टर को दिखाएं। ये ड्रिंक्स आप शुरुआत में पी सकते हैं और इन्हें डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाने से आप फैटी लिवर से बच भी सकते हैं।