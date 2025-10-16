सिर्फ 1 फल खाकर 22 साल की लड़की ने कम किया वजन, फैट से हुई फिट
संक्षेप: वंदना गौतम ने बताया कि उन्होंने कैसे महीना भर सिर्फ 1 फल खाकर अपना वजन 6 किलो कम किया। इसके बाद उन्होंने इसे मेंटेन भी किया।
वजन बढ़ना या मोटापा आजकल सामान्य हो चुका है। बढ़ते वजन के पीछे अनहेल्दी लाइफस्टाइल का भी बड़ा हाथ होता है। अगर आप जंक फूड खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते और देर रात सोते हैं, तो वजन बढ़ जायेगा। फिट रहने के लिए लोग घंटों वर्कआउट करते हैं लेकिन वंदना गौतम ने सिर्फ 1 फल खाकर अपना 6 किलो वजन कम कर लिया था। उनकी दिलचस्प कहानी अब सोशल मीडिया पर लोगों के बीच पॉपुलर हो रही है।
क्या थी समस्या
वंदना का कहना है कि जब वह 22 साल की थी, तब उनका वजन 56 किलो हो चुका था। 56 किलो ज्यादा नहीं है लेकिन उनकी उम्र के हिसाब से लोग उन्हें मोटा कहने लगे थे। ऐसे में उन्हें अपना बढ़ता वजन कंट्रोल करने की चिंता होने लगी।
कठिन डायट
वंदना ने वजन कम करने के लिए खाना पूरी तरह से छोड़ दिया और एक फल और पानी पर अटक गई। उन्होंने 30 दिन तक सिर्फ 1 फल खाया और खूब सारा पानी पिया।
कौन सा फल
वंदना ने बताया कि वह दिन में तीन बार सेब खाती थीं और पानी पीती थीं। इससे उनका वजन 56 से 50 किलो पर आया और शरीर में एनर्जी भी रहती थी।
सेब खाने के फायदे
1 महीना अगर आप लगातार सेब खाते हैं, तो ये आपकी अतिरिक्त कैलोरी लेने की झमता को खत्म कर देता है। इससे वजन कम होता है और पेट भी भर जाता है। सेब में विटामिन सी जैसे तत्व होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं।
नॉर्मल डायट
1 महीने तक खाना छोड़ने के बाद वंदना ने फिर नॉर्मल डायट पर वापसी की। लेकिन अचानक खाना शुरू नहीं किया था। उन्होंने पहले 5 दिन सिर्फ दलिया और फिर अगले 5 दिन खिचड़ी खाई। ऐसे फिर उन्होंने रोटी खाना शुरू की। फिर उनका खाना नॉर्मल हो गया।
परहेज
वंदना ने फिर अपने वजन को बढ़ने नहीं दिया। इसके लिए उन्होंने जंक फूड से परहेज किया। साथ ही योगा करना शुरू किया। इस तरह से उन्होंने अपने फिगर और वजन दोनों मेंटेन कर लिया।
