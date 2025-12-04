22 साल एक्सपीरिएंस वाले कैंसर डॉक्टर ने बताया 'एक गलत आदत बिगाड़ देगी पूरा इम्यून सिस्टम'

संक्षेप: ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, फैटी लिवर, ऑटोइम्यून डिसीज के रिस्क पर हैं तो नींद को सही करना बेहद जरूरी है। 22 साल एक्सपीरिएंस वाले कैंसर डॉक्टर ने बताया कि कैसे खराब नींद आपके इम्यून सिस्टम को बिगाड़ रही है।

बिस्तर पर लेटकर फोन को स्क्रॉल करते रहते हैं। दिन हो या रात, बस थोड़ी देर और देख लें.. ऐसा सोचते हुए घंटों फोन चलाते है। या फिर ओटीटी पर किसी वेब सीरीज के कई एपिसोड एक बार में ही देख डालते हैं। अगर आपकी आदत भी कुछ ऐसी ही हो चुकी है तो संभल जाएं। घंटों फोन चलाने से आप कई सारी बीमारियों के रिस्क पर हैं। दरअसल, रात-रातभर फोन चलाने की ये आदत क्वालिटी स्लीप को डिस्टर्ब कर रही। जिसकी वजह से स्ट्रेस और थकान के साथ ही इम्यूनिटी सिस्टम भी खराब हो रहा।

कैंसर डॉक्टर ने चेताया कैंसर हीलर सेंटर के एमडी और कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर तरंग कृष्णा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर बताया है कि कैसे क्वालिटी स्लीप इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाने से लेकर बॉडी की हेल्थ के लिए जरूरी है। ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, आर्थराइटिस, डायबिटीज जैसी बीमारियों से बचना है तो नींद का सही होना जरूरी है।

स्लीप का इम्यूनिटी से क्या है कनेक्शन? शरीर के इम्यून सिस्टम का सबसे जरूरी हिस्सा नींद है। खराब नींद की क्वालिटी इम्यूनिटी को कमजोर कर देती है। जब आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है तो शरीर थकान, डायबिटीज, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के प्रति ज्यादा सेंसेटिव हो जाता है और कई सारी बीमारियां घेरने लगती है। 22 साल एक्सपीरिएंस वाले डॉक्टर तरंग ने बताया कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता खुद ब खुद मौजूद है। लेकिन हम इसे पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करते। कई सारे लोग रातभर फोन चलाते रहते हैं। जिसकी वजह से नींद पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। जब शरीर को पूरी नींद नहीं मिलती है तो इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है।