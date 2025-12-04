Hindustan Hindi News
22 साल एक्सपीरिएंस वाले कैंसर डॉक्टर ने बताया 'एक गलत आदत बिगाड़ देगी पूरा इम्यून सिस्टम'

संक्षेप:

ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, फैटी लिवर, ऑटोइम्यून डिसीज के रिस्क पर हैं तो नींद को सही करना बेहद जरूरी है। 22 साल एक्सपीरिएंस वाले कैंसर डॉक्टर ने बताया कि कैसे खराब नींद आपके इम्यून सिस्टम को बिगाड़ रही है।

Thu, 4 Dec 2025 02:01 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
बिस्तर पर लेटकर फोन को स्क्रॉल करते रहते हैं। दिन हो या रात, बस थोड़ी देर और देख लें.. ऐसा सोचते हुए घंटों फोन चलाते है। या फिर ओटीटी पर किसी वेब सीरीज के कई एपिसोड एक बार में ही देख डालते हैं। अगर आपकी आदत भी कुछ ऐसी ही हो चुकी है तो संभल जाएं। घंटों फोन चलाने से आप कई सारी बीमारियों के रिस्क पर हैं। दरअसल, रात-रातभर फोन चलाने की ये आदत क्वालिटी स्लीप को डिस्टर्ब कर रही। जिसकी वजह से स्ट्रेस और थकान के साथ ही इम्यूनिटी सिस्टम भी खराब हो रहा।

कैंसर डॉक्टर ने चेताया

कैंसर हीलर सेंटर के एमडी और कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर तरंग कृष्णा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर बताया है कि कैसे क्वालिटी स्लीप इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाने से लेकर बॉडी की हेल्थ के लिए जरूरी है। ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, आर्थराइटिस, डायबिटीज जैसी बीमारियों से बचना है तो नींद का सही होना जरूरी है।

स्लीप का इम्यूनिटी से क्या है कनेक्शन?

शरीर के इम्यून सिस्टम का सबसे जरूरी हिस्सा नींद है। खराब नींद की क्वालिटी इम्यूनिटी को कमजोर कर देती है। जब आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है तो शरीर थकान, डायबिटीज, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के प्रति ज्यादा सेंसेटिव हो जाता है और कई सारी बीमारियां घेरने लगती है। 22 साल एक्सपीरिएंस वाले डॉक्टर तरंग ने बताया कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता खुद ब खुद मौजूद है। लेकिन हम इसे पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करते। कई सारे लोग रातभर फोन चलाते रहते हैं। जिसकी वजह से नींद पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। जब शरीर को पूरी नींद नहीं मिलती है तो इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है।

इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए क्यों जरूरी है नींद

डॉक्टर कृष्णा ने एक्सप्लेन किया है कि जब हम जागते रहते हैं तो मेलाटोनिन हार्मोन जो कि एक स्लीप हार्मोन है, उसे वर्क करने का टाइम नहीं मिलता। जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम रिचार्ज नहीं हो पाता। तो अगर इम्यून सिस्टम को रिचार्ज करना है तो पूरी नींद जरूरी है। बिना डिस्टर्बेंस के पूरी नींद बॉडी को हील करने में मदद करती है। और, बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करती है।

अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
