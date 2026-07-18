Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सोने से पहले 2 मिनट ये काम किया तो हेल्थ होगी इंप्रूव, फटाफट आएगी नींद

By Aparajita
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

2 minute foot massage: हर रोज रात को सोने से पहले अगर आपकी आदत पैर के तलवों में गर्म तेल लगाकर मसाज करने की है तो इसे अपनी हेल्थ के लिए अच्छा समझिए। इससे एक साथ कई बीमारियों से राहत मिलती है, जानें।

सोने से पहले 2 मिनट ये काम किया तो हेल्थ होगी इंप्रूव, फटाफट आएगी नींद

सेहत सुधारनी है तो अच्छी डाइट और फिजिकल वर्क काफी नहीं। कुछ चीजें जिन्हें आयुर्वेद में बताया गया है, करने से शरीर को काफी फायदा होता है। ये ना केवल आपकी सेहत को सुधारती हैं बल्कि हेल्दी रहने में मदद करती हैं। जैसे रोज पैरों की मालिश, हर रोज रात को सोने से पहले अगर 2 मिनट पैरों की मसाज की तो इससे ना केवल आपकी नींद इंप्रूव होगी बल्कि और भी कई सारे फायदे मिलेंगे।

जानें पैरों की मसाज करन के क्या हैं फायदे

अच्छी नींद आने में मदद

सबसे बड़ा फायदा रोजाना पैरों की मसाज से नींद को मिलता है। हर रोज हमारे पैर शरीर का बोझ उठाते हैं। पैरों में हमारे शरीर में मौजूद नर्व्स की एंडिंग होती है। जब आप गर्म तेल से मसाज करते हैं तो पैरासिम्फैटिक सिस्टम एक्टीवेट होता है और आपको शरीर को कई सारे फायदे मिलते हैं। नींद को इंप्रूव करने में मदद मिलती है। माइंड रिलैक्स होता है और रात को आप ज्यादा गहरी नींद में सो पाते हैं।

स्ट्रेस फ्री

ये पैरासिम्फैटिक सिस्टम हमारे माइंड को स्ट्रेस फ्री बनाने में मदद करता है। माइंड रिलैक्स होता है। जिससे नींद अच्छी आती है।

माइंड रिलैक्स होता है

पैरों की मसाज से नर्व्स रिलैक्स होते हैं और इन रिलैक्स्ड नसों की वजह से हमारे माइंड को रिलैक्स महसूस होता है।

शरीर का वात बैलेंस होता है

आयुर्वेदिक डॉक्टर मनीषा मिश्रा का कहना है कि शरीर का वात बैलेंस होता है। रोजाना गर्म तेल की दो मिनट मालिश जब तलवों में की जाती है तो इससे ग्राउंड नर्व्स रिलैक्स होती हैं और शरीर का वात बैलेंस होता है।

हाई ब्लड प्रेशर में राहत

तलवे में गर्म तेल की मालिश से पैरों में मौजूद कई सारे प्रेशर प्वाइंट पर दबाव बनता है। जिससे ना केवल नर्व्स रिलैक्स होती हैं बल्कि स्टडी के मुताबिक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी कम कर सकती है।

इंफ्लेमेशन कम करता है

पैर के तलवों में अगर हर रोज मसाज की जाए तो जिन लोगों को पैर में लिक्विड जमा होने की दिक्कत (जिसे एडिमा बोलते हैं) उसमे भी राहत मिलती है। इसीलिए प्रेग्नेंट औरतों, हार्ट के पेशेंट को अक्सर पैर की मसाज करने की सलाह दी जाती है। ये उनके पैरों में होने वाली सूजन को कम करने में मदद करती है।

एड़ी के दर्द में राहत

जिन लोगों के पैर की एड़ी में दर्द होता है, प्लांटर फेशिया में सूजन की वजह से दर्द या फिर जिनके पैरों का आर्च नीचा होता है, उनमें होने वाले लगातार एड़ी के दर्द में तलवों की मालिश असर दिखाती है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

और पढ़ें
Health Tips In Hindi Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।