बिना परहेज के भी डायबिटीज -प्री डायबिटीज मैनेज करेगी 12 आदतें, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कोच खुद करती हैं फॉलो
डायबिटीज या प्री डायबिटीज को मैनेज करने के लिए लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करना बहुत जरूरी है। इस समस्या को मैनेज करने के लिए यहां 12 आदतों के बारे में बता रहे हैं जिसे सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कोच खुद फॉलो करती हैं।
डायबिटीज और प्री-डायबिटीज दोनों ही शरीर में ब्लड शुगर के लेवल से जुड़ी स्थितियां हैं। इन्हें समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि प्री-डायबिटीज एक चेतावनी की घंटी है, जबकि डायबिटीज एक स्थायी स्थिति है जिसे मैनेज करना पड़ता है। यहां हम 12 आदतों के बारे में बता रहे हैं जिसे सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कोच खुद फॉलो करती हैं।
1) खाने में प्रोटीन को शामिल करें
शरीर के लिए प्रोटीन जरूरी है। खासतौर से नाश्ते में प्रोटीन की मात्रा को शामिल करें। प्रोटीन ग्लूकोज के लेवल अचानक बढ़ने से रोकने में मदद करता है। इससे आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है।
2) खाने के बाद टहलना
दोपहर या रात के खाने के बाद 10-15 मिनट टहलने से भी खाने के बाद के शुगर लेवल में क्लीयर अंतर दिखाई देता है।
3) कार्बोहाइड्रेट से पहले सब्जियां खाना
खाना में क्या खा रहे हैं के साथ ये जानना भी जरूरी है कि आप कब और कैसे खा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों को खाने से पहले सब्जियां खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह पाचन प्रक्रिया को स्लो कर देता है।
4) लिक्विड कैलोरी कम करना
मीठी चाय, जूस, ठंडी ड्रिंक्स और ज्यादा शराब पीने वालों को डायबिटीज मैनेज करने में दिक्कत होती है। मीठी लिक्विड चीजें शुगर लेवल को बढ़ा देती हैं।
5) सोने का समय सुधारना
खराब नींद की वजह से अगले दिन आपको ज्यादा भूख लग सकती है और ग्लूकोज लेवल भी अस्थिर हो सकता है। इसलिए अपने सोने का समय सुधारें।
6) खाने का टाइम फिक्स रखें
दिन भर अनियमित रूप से स्नैक्स खाने से इंसुलिन का लेवल लगातार बढ़ा रहता है। इसलिए अपने रोजाना के रूटीन में खाने का टाइम फिक्स करें।
7) स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और मसल बिल्डिंग
मांसपेशियां ग्लूकोज को अवशोषित करने वाले सबसे बड़े अंगों में से एक हैं। डायबिटीज में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और मसल बिल्डिंग ब्लड शुगर को नियंत्रित करने और इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधारने का एक अच्छा तरीका है।
8) संतुलित खाना
हेल्दी फैट, प्रोटीन भूख और ज्यादा खाने की आदत को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसलिए अपने खाने को संतुलित रखें।
9) स्ट्रेस के लेवल को नियंत्रित करना
कभी-कभी स्ट्रेस खाने से भी ज्यादा ब्लड शुगर को प्रभावित कर सकता है। कोशिश करें कि आप स्ट्रेस को अच्छी तरह से मैनेज करें।
10) घर का बना खाना ज्यादा खाना
डायबिटीज -प्री डायबिटीज मैनेज करने के लिए घर का बना खाना खाएं। घर के बने खाने में अच्छी सामग्री होती है। बस इसे बनाते समय मात्रा का ध्यान रखें। कोशिश करें कि आप कम चीनी/तेल का यूज करें।
11) नेचुरल फाइबर खाएं
सब्जियां, बीज, दालें, दही, मेवे और साबुत अनाज पाचन और तृप्ति में मददगार होते हैं। अपनी डायट में इन चीजों को शामिल करें।
12) क्रैश डाइट से बचें
क्रैश डायट के बजाय लाइस्टाइल पर ध्यान दें। इससे काफी मदद मिलेगी।
डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल आपकी जानकारी के लिए है। साथ ही याद रखें कि हर किसी की स्किन अलग-अलग होती है, इसलिए किसी भी तरह के नुस्खे को अपनाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, तो किसी नई चीज को लगाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें।
लेखक के बारे मेंAvantika Jain
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