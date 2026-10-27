घर का खाना और डेली वॉक से भी कुछ नहीं होगा, हेल्दी रहना है तो ये 5 आदतें भी अपनाएं

हर रोज वॉक करते हैं और घर का बना हेल्दी खाना खाते हैं लेकिन मनचाही फिटनेस नहीं मिल रही तो अपने लाइफस्टाइल में ये 5 बदलाव जरूर करें, तो मिलेगी अच्छी सेहत।

हर रोज 10 हजार स्टेप के करीब वॉक करते हैं और घर का बना हेल्दी खाना खाते हैं। लेकिन फिर भी एनर्जी महसूस नहीं होती और शुरुआती टाइम में तो मोटापा भी कम नहीं होता। दरअसल, अगर आपको अपनी ओवरऑल हेल्थ में सुधार करना है जिससे आपका वेट लॉस भी हो और शरीर में पर्याप्त एनर्जी रहे। शाम होते-होते बहुत ज्यादा थके हुए ना महसूस करें इसके लिए केवल हर रोज चलने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ को भी मेंटेन करें। इसके लिए ये 5 काम भी करने होंगे। एचटी लाइफस्टाइल से इंटरव्यू में गोविंद लोहिया, हेल्थ कोच और गुड वेट के को-फाउंडर ने बताया कि रोजाना केवल स्टेप काउंट गिनकर टारगेट करना काफी नहीं है इसके लिए कौन सी हेल्दी आदतों को अपनाना जरूरी है।

घर के खाने में पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल रहा आप हर सुबह उठते हैं वॉक करते हैं और फिर घर आकर ब्रेकफास्ट में पोहा, उपमा खाते हैं, लंच में रोटी-सब्जी थोड़ी सी दाल खाते होंगे या कभी-कभार कुछ और, साथ में डाइट में फल होगा। हर दिन हेल्दी समझकर इस तरह के खाने को खा रहें तो ध्यान दें कि इसमे से ज्यादातर चीजों में कार्ब्स की मात्रा शरीर को मिल रही है। दिनभर में मात्र एक कटोरी दाल से कुछ नहीं होगा। अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाएं क्योंकि ये प्रोटीन मसल्स को मेंटेन करेगा और रिकवरी भी करेगा। इसलिए प्रोटीन को कार्ब्स, फाइबर और हेल्दी फैट्स के साथ मिक्स करके ही खाएं।

केवल वॉक काफी नहीं, मसल्स मेंटेन नहीं होगी रोजाना वॉक करना आपकी हार्ट हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन मसल्स पर वॉक का कुछ खास असर नहीं होता। हम जो ग्लूकोज खाते हैं उसका बड़ा हिस्सा मसल्स में जाता है। 30 के बाद जब आप इन मसल्स को मेंटेन नहीं करते तो ये खोने लगती हैं। इसलिए हेल्थ कोच कहते हैं कि रेजिस्टेंस एक्सरसाइज को अपने वीकली रूटीन में शामिल करें। स्क्वाट्स, पुशअप्स करें या रेजिस्टेंस बैंड से वर्कआउट करें। ये सारी एक्सरसाइज घर में आराम से हो जाती हैं और सप्ताह में दो से तीन बार रूटीन में शामिल करें। और इन एक्सरसाइज की उतनी रिपीटिशन करें कि आपको करने में मुश्किल होने लगे। लेकिन ध्यान रहे कि वॉक को रोकना नहीं है बल्कि एक्सरसाइज को सप्ताह में जोड़ना है। जिससे आपकी फिटनेस बढ़े।

नींद पूरी नहीं कर रहे हेल्दी रहने के लिए डाइट और एक्सरसाइज के साथ तीसरी सबसे जरूरी चीज है। अगर आप मात्र 6 घंटे सो रहे और बेड पर फोन चलाकर बाकी के घंटे बिता दे रहे तो फिट रहना मुश्किल है। मात्र एक दिन अगर आप कम सोते हैं तो अगले दिन शुगर को बैलेंस करने में दिक्कत होती है और आपकी मेहनत बेकार जा सकती है। इसलिए हर दिन अपनी नींद पूरी करना और रेस्ट करना मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए जरूरी है। रिसर्च के मुताबिक पर्याप्त नींद ना लेने से ग्लूकोज रेगुलेशन और इंसुलिन सेंसिटिविटी में चेंज होते हैं।

दिनभर बैठे रहना सिटिंग जॉब है और आप सुबह मॉर्निंग वॉक करने के बाद पूरे दिन बैठे रहते हैं। ये भी सिडेंटरी लाइफस्टाइल में ही गिना जाता है। सुबह के मात्र एक घंटे चलने के बाद पूरे 9 घंटे बैठे रहना सिडेंटरी लाइफस्टाइल ही माना जाता है। इसलिए लंच और डिनर के बाद दस मिनट की वॉक जरूर करें। बीच-बीच में थोड़ा सा उठखर स्ट्रेच करना, टहलना पूरे दिन एक्टिव रहने में मदद करता है। ये आदते रेगुलर वर्कआउट के साथ करेंगे तो हेल्थ और अच्छी रहेगी।