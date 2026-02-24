Hindustan Hindi News
नेचुरली डाइजेशन को इंप्रूव कर सकते हैं ये 10 योगासन, रूटीन में करें शामिल

Feb 24, 2026 12:03 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
10 Yoga Poses For better Digestion Naturally: योग की मदद से सेहतमंद रहना आसान होता है। अगर आपका पेट अक्सर खराब रहता है और कब्ज के साथ ही ब्लोटिंग, गैस और आईबीएस जैसी समस्या परेशान करती हैं तो इन योगासन से पाचन नेचुरली ठीक हो सकता है।

पाचन ठीक नहीं रहता। कभी कब्ज, ब्लोटिंग, गैस बन जाती है तो कभी सीने में जलन होने लगती है। अगर इन सारी समस्याओं से जूझते रहते हैं तो दवाओं का सहारा लेने की बजाय इन योगासन को रूटीन में शामिल करें। धीरे-धीरे ये योगासन नेचुरली डाइजेशन को ठीक करने में मदद करेंगे। दरअसल, योग ना केवल गट में डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टिमुलेट करते हैं तो वहीं कुछ योगासन वेगस नर्व को एक्टीवेट करते हैं। जिससे ब्रेन और गट का कनेक्शन रीसेट होता है और डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं का समाधान होता है।

ब्रीदवर्क करता है मदद

योग के दौरान ब्रीदिंग पर भी फोकस किया जाता है। साथ ही कुछ ब्रीदिंग प्राणायाम किए जाते हैं जो स्ट्रेस को दूर करने में मदद करते हैं। जिससे काफी सारे लोग जिन्हें आईबीएस की समस्या होती है उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी इंप्रूव होती है।

कैट-काऊ पोज

सांस लेते हुए चेस्ट को ऊपर करें और पेट को नीचे जमीन की ओर झुकाएं। अपनी कमर में एक कर्व बनाएं। चेस्ट और चिन को ऊपर उठाएं और ऊपर देखें। फिर सांस छोड़ते हुए स्पाइन को को ऊपर की ओर गोल करें। चिन को चेस्ट से लगाने की कोशिश करें और पेट की मसल्स को अंदर खींचे। इस योगा को दस राउंड करें।

अधोमुख सवासन

जिस तरह प्लैंक पोजीशन बनती है। उसी तरह से हाथेलियों को जमीन पर टिकाएं और पैरों के पंजों को भी टिकाएं। लेकिन शरीर को आधा ही मोड़ें। मतलब शरीर से उल्टा वी बनाने की कोशिश करें। 5-10 बार सांस लें।

त्रिकोणासन

त्रिकोणासन के लिए पैरों को फैलाएं और एक हाथ को फैलाकर पंजों को टच करें और दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट फैलाएं।

परिवृत्त त्रिकोणासन

सीधे खड़े हो जाएं पैरों के बीच दूरी बनाएं। दाहिने पैर को बाहर की ओर और बाएं पैर को हल्का साअंदर की ओर घुमाएं। देखें कि एड़ियां एक सीधी रेखा में हों। लंबी सांस भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के समानांतर फैलाएं। सांस छोड़ते हुए अपने धड़ को दाहिनी ओर घुमाएं।

अब कमर से आगे झुकते हुए अपने बाएं हाथ को दाहिने पैर के पास जमीन पर रखें। अपने दाहिने हाथ को सीधा ऊपर उठाएं।

उत्तान सिशोसना योग

घुटने के बल हो जाएं और सिर को जमीन पर टिका लें। दोनों हाथों को आगे की तरफ फैलाएं। कमर को मोड़ें और हिप को ऊपर उठाएं। इसी पोज में रहते हिए पांच से दस बार गहरी सांस लें।

सेतु बद्धासन

पीठ के बल लेट जाएं। घुटनों को मोड़ लें और कमर, हिप को ऊपर की ओर उठाएं। दोनों हाथ को बगल में जमीन पर आराम से रखें। जिससे हाथ जमीन पर टिके रहें।

पवनमुक्तासन

पीठ के बल लेटकर वन बाई वन पैरों को उठाकर घुटने से मोड़कर छाती से लगाएं। फिर दोनों घुटनों को साथ में मोड़कर छाती से सटाएं। दोनों हाथ को घुटनों पर रखकर चेस्ट से सटाने में मदद लें।

हाफ हैप्पी बेबी पोज

हैप्पी बेबी पोज में जमीन पर लेटकर दोनों पैरों को हवा में रखकर पंजे को पकड़ा जाता है। लेकिन हाफ हैप्पी बेबी पोज में एक पैर को जमीन पर रखें और एक पैर को हवा में रखकर पंजे को पकड़े। इस आसन को एक से दो मिनट करें और गहरी सांस लें।

स्पाइनल ट्विस्ट आसन

पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को जमीन पर फैला लें। अब दोनों घुटनों को मोड़ते हुए लेफ्ट साइड पर जमीन पर टिकाएं। वहीं फेस और चेस्ट एरिया को राइट साइड की तरफ ट्विस्ट करें। इसी तरह से अपोजिट साइड की तरफ भी पोज करें।

वज्रासन

पाचन को नेचुरली ठीक करने में मदद करता है वज्रासन। इस आसन को खाना खाने के बाद किया जाता है। हर बार खाने के बाद 5 मिनट वज्रासन की मुद्रा में बैठें। घुटनों को मोड़कर ऐसे बैठें कि दोनों पंजों के ऊपर आपका हिप रखा है। साथ ही हाथों को जांघों पर आराम से रख लें। ये आसन खाने के बाद डाइजेशन को बढ़ाने में मदद करता है।

