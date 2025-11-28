खाने-पीने की चीजों से जुड़ी इन बातों को ना मानें सच, न्यू्ट्रिशनिस्ट ने खोल दी पोल

संक्षेप: Debunk myth about nutrition & foods: इन दिनों खाने-पीने की चीजों को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। एक ही बात को कोई हार्मफुल तो कोई बेनिफिशयल बताता है। न्यूट्रिशनिस्ट अमिता गदरे ने ऐसे ही फूड्स से जुड़े 10 मिथ के बारे में बताया है।

कौन से फूड को खाना हेल्दी और कौन से फूड को खाना अनहेल्दी इसको लेकर काफी कंफ्यूजन है। सोशल मीडिया पर काफी सारे इंफ्लूएंसर एक ही फूड्स के बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट बताते हैं। वेट लॉस करना हो या फिर हेल्दी एंड फिट रहना हो। अगर आप खाने-पीने की चीजों को लेकर अक्सर दुविधा में रहते हैं तो न्यूट्रिशनिस्ट अमिता गदरे की इस पोस्ट को जरूर पढ़ लें। जिसमे उन्होंने बताया है ऐसे ही 10 मिथ। जिनके बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट को लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं।

फ्रिज में गूंथा आटा नहीं रखना चाहिए फ्रिज में गूंथ कर आटा रखना महिलाओं के लिए किचन के काम को हल्का करना है। लेकिन काफी सारे लोगों का मानना है कि फ्रिज में रखे आटे से अपच हो जाता है। लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट की माने को आटे में नेचुरली कोई यीस्ट नहीं होता। किसी भी तरह के माइक्रोजेंस आते हैं तो वो काफी छोटे होते हैं और इनसे फ्रिज में दो दिन रखे आटे में भी फर्मेंटेशन नहीं होता।

गुनगुने पानी में नींबू और शहद से फैट लॉस गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीने से फैट लॉस नहीं होता। ये केवल शरीर को हाइड्रेट करने के काम आ सकता है। तो अगर फैट लॉस करना है तो कम कैलोरी खाएं और एक्सरसाइज करें।

खजूर खाने से आयरन की कमी दूर होगी खजूर में आयरन की मात्रा काफी कम होती है। जो आयरन की कमी को आसानी से पूरी नहीं कर सकती।

मोरिंगा के पत्ते मोरिंग यानी सहजन के पत्ते पोषण से भरपूर हैं लेकिन ये बॉडी पर जादू की तरह काम नहीं करते। केवल मोरिंगा के पत्ते खाने से शरीर के सारे न्यूट्रिशन की कमी पूरी नहीं हो जाती है और ये खराब डाइट का अकेला रिप्लेसमेंट नहीं है। मोरिंगा के पत्तों के साथ ही और भी हेल्दी फूड्स को खाना जरूरी है।

नॉनस्टिक बर्तनों से कैंसर होता है नॉनस्टिक बर्तनोंसे कैंसर का खतरा रहता है। लेकिन मॉडर्न नॉन स्टिक (PFOA- फ्री) बर्तन कुकिंग के लिए सेफ होते हैं। बस इन बर्तनों को ओवरहीट करने से बचना चाहिए और अगर बर्तन में स्क्रेच आ जाए तो रिप्लेस कर दें।

खाली पेट लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होगा लहसुन खाने के कई सारे फायदे हैं। लेकिन कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अकेले लहसुन खाना काफी नही है। इसके अलावा लहसुन में पाया जाने वाला एलिसिन कंपाउंड दोनों तरह से खाने पर फायदा पहुंचाता है। चाहे इसे खाली पेट खाएं या फिर खाने के साथ। लहसुन को जरूरी नहीं कि खाली पेट खाने से ही ज्यादा फायदा पहुंचाएगा।

व्हे प्रोटीन केवल बॉडी बिल्डर लोगों के लिए है व्हे प्रोटीन मिल्क प्रोटीन है जो फिल्टर्ड और ड्राई फार्म में होता है। ये पूरी तरह से सेफ और हाई क्वालिटी प्रोटीन शरीर को देता है। इस प्रोटीन को केवल बॉडी बिल्डर ही नहीं बल्कि प्रोटीन की कमी होने पर किसी भी इंसान को दिया जा सकता है।

नट्स को खाने के पहले भिगोना जरूरी है नट्स को खाने के पहले भिगोना जरूरी है क्योंकि इसमे फाइटेट्स होते हैं जो शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि नट्स को भिगो देने से फाइटेट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि इसके न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं। फाइटिक एसिड फास्फोरस का सोर्स है जो बॉडी के लिए जरूरी होता है। इसलिए नट्स को बिना भिगोए खाने पर भी ये फायदेमंद होगा।

फ्रोजन फूड खराब होता है फ्रोजन फल और सब्जियों में आमतौर पर बासी सब्जियों से ज्यादा न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं। फ्रोजन फूड की बजाय रेडी टू ईट फ्रोजन फूड को खाने से बचें। जिनमे सोडियम और रिफाइंड की मात्रा ज्यादा होती है।